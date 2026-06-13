Embolo, artilheiro da Suíça, quase ficou de fora da Copa por causa do visto Atacante do Rennes marcou o primeiro gol da partida contra o Catar

Autor do primeiro gol da Suíça na Copa do Mundo, neste sábado, no empate em 1 a 1 com o Catar, em São Francisco, Breel Embolo quase ficou de fora da competição por questões burocráticas. O visto do atacante só foi regularizado às vésperas do Mundial, causando enorme apreensão na comissão técnica e na torcida do país.

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Segundo a imprensa britânica, havia uma pendência migratória no passaporte de Embolo, referente a uma condenação relacionada a um episódio que aconteceu na Basileia, em 2018. O atacante teria sido multado após fazer ameaças na ocasião. Por conta disso, o jogador chegou a ser investigado por autoridades americanas antes de conseguir o visto.

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Breel Embolo will miss Switzerland's departure for the World Cup — not through injury or selection, but a US visa complication tied to a 2018 incident in Basel where he was fined for making threats.



The visa was not approved in time. Embolo did not board with the delegation.… pic.twitter.com/NIrfYQCMYP — Olt Sports (@oltsport_) June 3, 2026

Embolo, esperança de gols da Suíça

Autor de 10 gols pelo Rennes, da França, na última temporada, Embolo é a principal esperança ofensiva da Suíça. Antes da estreia na Copa do Mundo, o atacante somava 24 gols em jogos internacionais.

Neste sábado, Embolo abriu o placar, de pênalti, aos 17 minutos de jogo. O empate do Catar veio nos descontos do segundo tempo, através de Khoukhi.

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A Suíça volta a campo na quinta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Bósnia, que, na estreia, empatou com o Canadá.

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