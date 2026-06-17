Cristiano Ronaldo se pronuncia após atuação ruim em Portugal x RD Congo Astro não marcou e a Seleção Portuguesa empatou na primeira rodada

Cristiano Ronaldo passou em branco no empate de Portugal por 1 a 1 com o RD Congo, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo K. O camisa 7 teve algumas chances de superar o goleiro Lionel Mpasi Nzau. A principal delas foi aos 23 minutos do segundo tempo, após receber passe de Francisco Conceição, mas a finalização acabou indo para fora.

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O peso da atuação apagada ganha ainda mais força graças à atuação excepcional de Lionel Messi, na estreia da Argentina na Copa do Mundo, com vitória sobre a Argélia. Na ocasião, o argentino, que é frequentemente rivalizado com Cristiano, anotou um hat-trick na vitória.

"Não era o arranque (começo) que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo". Essa foi a mensagem de Cristiano Ronaldo para os portugueses, nas redes sociais, depois do frustrante empate na Copa do Mundo.

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O próximo jogo de Portugal é contra o Uzbequistão, na próxima terça-feira (23), e promete fortes emoções em busca do primeiro lugar no grupo K.

A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Cristiano Ronaldo entrou no top 5 dos jogadores mais velhos a disputar uma Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo foi titular de Portugal no confronto contra a República Democrática do Congo pela Copa do Mundo de 2026 e alcança uma marca histórica. Aos 41 anos, o atacante português torna-se o quarto jogador mais velho a disputar uma partida de Mundial. Em sua sexta participação na competição, Cristiano chega à América do Norte com mais um recorde na carreira e o sonho de conquistar, pela primeira vez, o título mais importante do futebol mundial.

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Com 41 anos e 132 dias, Cristiano Ronaldo assume oficialmente o posto de quarto jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo, superando nomes como Pat Jennings e Dino Zoff. Ele também quebra o recorde absoluto ao se tornar o primeiro atleta de linha (não goleiro) a disputar 6 edições diferentes de Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

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Além da presença em campo, a lenda busca quebrar outras marcas históricas ao longo desta edição na América do Norte:

Gol em 6 edições: Caso balance as redes na Copa de 2026, ele expandirá seu próprio recorde mundial, tornando-se o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo distintas.



Campeão mais velho: Se Portugal conquistar o título inédito, Cristiano Ronaldo superará o lendário goleiro italiano Dino Zoff (que foi campeão em 1982 aos 40 anos) como o atleta mais velho a erguer a taça do mundo.