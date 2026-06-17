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Felipe Melo aponta seleção favorita ao título da Copa do Mundo: 'Vem forte'

Comentarista analisou a partida entre Inglaterra e Croácia

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 20:09
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Felipe Melo elegeu seleção favorita ao título da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
Felipe Melo elegeu seleção favorita ao título da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, nesta quarta-feira (17)no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida foi nomeada como a melhor da competição até aqui, e, durante o Seleção Sportv, Felipe Melo foi sincero sobre o nível dos jogos e qual seleção chega como favorita no campeonato.

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    O ex-jogador, e agora, comentarista, Felipe analisou a partida entre os ingleses e os croatas - considerando a melhor partida até aqui, e reafirmando que a vitória foi importante para mostrar que o as atuações em outras edições ficaram para trás.

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    — Uma vitória imponente, sobretudo no segundo tempo. A vitória do time que veio realmente para mostrar que esse negócio de pipoca ficou para trás e que vão vir fortes aí para brigar para fazer uma boa Copa do Mundo e, quiçá, vencer esse título tão sonhado pelos ingleses — afirmou.

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    Como foi a partida entre Inglaterra e Croácia?

    Texto de: João Pedro Rodrigues.

    A partida começou lá e cá, com as duas equipes indo para o ataque nos primeiros minutos. Na ação da Inglaterra, após escanteio, Luka Modric derrubou Noni Madueke na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dominik Livakovic parou Harry Kane, mas o goleiro croata se adiantou e Clément Turpin mandou repetir a penalidade. Com a segunda chance, Kane deslocou Livakovic e abriu o placar em Dallas. Após o gol, a Inglaterra abaixou as linhas e chamou a Croácia para o campo de ataque.

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    Perto dos 40 minutos, Luka Vuskovic desarmou Bellingham no meio-campo e os croatas foram ao ataque com Petar Sucic, que cortou John Stones e rolou para Martin Baturina marcar um golaço de fora da área e empatar. Na sequência, em escanteio de Declan Rice, Harry Kane apareceu sozinho na área para cabecear e recolocar os ingleses à frente no placar. Porém, no último lance do primeiro tempo, Mario Pasalic lançou para Ivan Perisic na área, que escorou de cabeça para Petar Musa, que pegou de primeira e igualou o marcador em 2 a 2.

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    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)

    No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra não perdeu tempo e marcou o terceiro gol com Jude Bellingham, que recebeu belo lançamento de Elliott Anderson, invadiu a área e chutou cruzado para superar Livakovic. Com o gol, os ingleses aproveitaram o bom momento e seguiram pressionando a Croácia, com diversos chutes, principalmente de Harry Kane, mas Livakovic fez grandes defesas e salvou os croatas do quarto gol.

    Após sobreviver aos ataques da Inglaterra, a Croácia começou a crescer na partida em busca do empate. Porém, em ataque pelo lado direito com Djed Spence e Bukayo Saka, os ingleses marcaram o quarto e definitivo gol com Marcus Rashford, que limpou a marcação de Josip Stanišić para fechar o placar em 4 a 2.

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