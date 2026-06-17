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Fala de jogador do Congo sobre Cristiano Ronaldo gera revolta: 'Brincadeira'

Seleção portuguesa estreou na Copa do Mundo com um empate

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 20:43
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Cristiano Ronaldo frustrado com estreia na Copa do Mundo em Portugal x RD Congo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Cristiano Ronaldo frustrado com estreia na Copa do Mundo em Portugal x RD Congo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Portugal estreou na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (17), pelo Grupo K. Após a partida, uma declaração do volante Ngal'ayel Mukau sobre Cristiano Ronaldo gerou revolta nas redes sociais.

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    Ao deixar o estádio de Dallas, nos Estados Unidos, o camisa 6 da seleção congolesa diminuiu a dificuldade de marcar Cristiano Ronaldo no confronto. Em campo, o astro do futebol internacional teve uma atuação frustrante, onde não conseguiu finalizar uma vez ao gol.

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    — Para ser sincero, não muito (difícil). Porque sabemos que ele não é o mesmo de antes. Ele é mais velho agora. Mas ainda assim é um dos maiores jogadores a ter jogado o esporte. Então, sim, muito respeito por ele. Quando você chega nessa idade, Não é a mesma coisa. Não é o mesmo esforço que você consegue fazer, mas ainda há muito respeito por ele — disse Ngal'ayel Mukau.

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    Nas redes sociais, a declaração do jogador congolese gerou revolta. Torcedores chamaram atenção para o fato da seleção da República Democrática do Congo ter marcado Cristiano Ronaldo com pelo menos dois jogadores ao longo dos 90 minutos. Veja a repercussão abaixo:

    Como foi Portugal x RD Congo?

    Texto por: Izabella Giannola

    Portugal dominou completamente o primeiro tempo diante da RD Congo. Com superioridade na posse de bola e maior precisão nos passes, a seleção portuguesa abriu o placar logo aos cinco minutos. Após uma troca de passes no campo de ataque, João Neves apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. A equipe africana tentou reagir em alguns momentos, principalmente com Wissa, que levou perigo em investidas isoladas. Apesar da dificuldade para criar oportunidades claras, a RD Congo não desistiu e seguiu buscando o empate durante toda a partida.

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    Quando a vitória portuguesa parecia encaminhada, os congoleses foram premiados pela insistência. Já nos acréscimos, Wissa aproveitou os espaços deixados pela queda de intensidade de Portugal e, de cabeça, marcou um belo gol para decretar o empate em 1 a 1. Algo histórico para a equipe, que volta à Copa após mais de 50 anos.

    O jogo voltou pegado. Logo nos primeiros minutos, Bakambu arriscou uma finalização perigosa. A seleção portuguesa, até então, não demonstrava reação. Aos nove minutos, João Cancelo chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. O time estava bagunçado, com a atuação de seus principais destaques bem abaixo do esperado. Portugal começou a crescer na partida perto dos 30 minutos, com algumas mudanças que deram mais movimentação à equipe, como a entrada de Semedo. Mesmo mais intenso, o time de Roberto Martínez encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

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    A partir daí, Portugal pressionou em busca da vitória, mas esbarrou na organização defensiva da RD Congo, que soube incomodar até o apito final e segurou o empate, enquanto os portugueses não conseguiram reagir para virar o jogo. Nos minutos finais, os portugueses assustaram, mas nção conseguiram virar. Na Copa das zebras, Portugal sai decepcionado, enquanto RD Congo vive algo contrário, justamente pela história da equipe.

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