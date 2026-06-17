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Comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi vem à tona na Copa: 'Não faz sentido'

Craque argentino fez hat-trick na estreia, e astro português passou em branco

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 16:51
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Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)
Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)

Messi fez um hat-trick contra a Argélia e se tornou, empatado com Klose, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Um dia depois, nesta quarta-feira (17), Cristiano Ronaldo não fez com gol contra a República Democrática do Congo e viu Portugal empatar por 1 a 1.

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    • Naturalmente, a diferença das atuações dos dois astros na Copa do Mundo fez surgir mais uma vez o debate mais clássico do futebol moderno: quem jogou mais? Cristiano Ronaldo ou Messi? Bom, os internautas se dividiram, mas, em sua maioria, escolheram o argentino que vem encantando o planeta. Veja os comentários abaixo:

    Messi e Cristiano Ronaldo em evento da Bola de Ouro (Foto: Reprodução / X)
    Messi e Cristiano Ronaldo em evento da Bola de Ouro (Foto: Reprodução / X)

    Veja comparações entre Messi e Cristiano Ronaldo

    Quantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?

    Por quase duas décadas, Lionel Messi Cristiano Ronaldo dominaram o futebol mundial e protagonizaram uma das maiores e mais bonitas rivalidades da história do esporte. Ambos conquistaram títulos imponentes por Argentina Portugal, quebraram recordes inacreditáveis em clubes e empilharam Bolas de Ouro.

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    Mas quando o assunto é Copa do Mundo, quem leva a melhor? Apesar de terem dividido a era de ouro do futebol moderno, os dois astros guardam uma curiosidade marcante: eles nunca se enfrentaram em um jogo de Mundial. Ambas as trajetórias começaram na mesma edição, em 2006, na AlemanhaCristiano fez sua estreia diante do Irã, enquanto Messi pisou no gramado de uma Copa pela primeira vez contra a Sérvia Montenegro.

    ➡️ Messi tem quantos gols em Copas do Mundo? Confira
    ➡️ Cristiano Ronaldo: como foram os últimos jogos do craque português?

    O craque argentino soma 16 gols em 27 partidas disputadas na história das Copas do Mundo. Vivendo o ápice de sua trajetória em 2022, no CatarMessi liderou a Argentina ao tricampeonato mundial e balançou as redes sete vezes naquela edição, incluindo dois gols na final contra a França. Além da taça de campeão, ele carrega no currículo o vice-campeonato de 2014, no Brasil, edição em que foi eleito o melhor jogador do torneio.

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    Com sua marca atual de 16 gols, o camisa 10 da Albiceleste está empatado com o alemão Miroslav Klose no ranking histórico de artilheiros da competição. No quesito coletivo, o retrospecto de Messi em Copas contabiliza 17 vitórias, 5 empates e apenas 5 derrotas.

    O astro português possui 8 gols em 22 jogos na história das Copas do Mundo. Embora balance menos as redes e exiba um número menor de partidas do que seu grande rival, o camisa 7 ostenta um recorde exclusivo, lendário e que atesta sua regularidade física e técnica no topo do esporte.

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