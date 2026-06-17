Comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi vem à tona na Copa: 'Não faz sentido' Craque argentino fez hat-trick na estreia, e astro português passou em branco

Messi fez um hat-trick contra a Argélia e se tornou, empatado com Klose, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Um dia depois, nesta quarta-feira (17), Cristiano Ronaldo não fez com gol contra a República Democrática do Congo e viu Portugal empatar por 1 a 1.

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Naturalmente, a diferença das atuações dos dois astros na Copa do Mundo fez surgir mais uma vez o debate mais clássico do futebol moderno: quem jogou mais? Cristiano Ronaldo ou Messi? Bom, os internautas se dividiram, mas, em sua maioria, escolheram o argentino que vem encantando o planeta. Veja os comentários abaixo:

Messi e Cristiano Ronaldo em evento da Bola de Ouro (Foto: Reprodução / X)

Veja comparações entre Messi e Cristiano Ronaldo

Messi está no nível de Pelé. Não faz sentido essa insistência em comparar Messi a Cristiano Ronaldo. — Everton (@toncerqueira) June 17, 2026

Existe um abismo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. JAMAIS compare!!!!!! — Sra. Holmes Messi 32x 29x 16x 🏆 (@sraholmesmessi) June 17, 2026

Messi Jajá chega no 1000(ou na verdade ele não tá nem ai pra isso)

Messi tem mais prêmios individuais

Tem mais bola de ouro

Tem copa do mundo

E pode ganhar a 2 copa

E cristiano?

Kkkkkkkkk

Você viu a grande partida de hoje do cristiano Ronaldo? — 🦅🐓 (@Emanuel85318747) June 17, 2026

é certo que não existe mais comparação entre Messi e Cristiano Ronaldo né? — Igor Miziara (@_igormiziara) June 17, 2026

Quantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?

Por quase duas décadas, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominaram o futebol mundial e protagonizaram uma das maiores e mais bonitas rivalidades da história do esporte. Ambos conquistaram títulos imponentes por Argentina e Portugal, quebraram recordes inacreditáveis em clubes e empilharam Bolas de Ouro.

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Mas quando o assunto é Copa do Mundo, quem leva a melhor? Apesar de terem dividido a era de ouro do futebol moderno, os dois astros guardam uma curiosidade marcante: eles nunca se enfrentaram em um jogo de Mundial. Ambas as trajetórias começaram na mesma edição, em 2006, na Alemanha. Cristiano fez sua estreia diante do Irã, enquanto Messi pisou no gramado de uma Copa pela primeira vez contra a Sérvia e Montenegro.

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O craque argentino soma 16 gols em 27 partidas disputadas na história das Copas do Mundo. Vivendo o ápice de sua trajetória em 2022, no Catar, Messi liderou a Argentina ao tricampeonato mundial e balançou as redes sete vezes naquela edição, incluindo dois gols na final contra a França. Além da taça de campeão, ele carrega no currículo o vice-campeonato de 2014, no Brasil, edição em que foi eleito o melhor jogador do torneio.

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Com sua marca atual de 16 gols, o camisa 10 da Albiceleste está empatado com o alemão Miroslav Klose no ranking histórico de artilheiros da competição. No quesito coletivo, o retrospecto de Messi em Copas contabiliza 17 vitórias, 5 empates e apenas 5 derrotas.

O astro português possui 8 gols em 22 jogos na história das Copas do Mundo. Embora balance menos as redes e exiba um número menor de partidas do que seu grande rival, o camisa 7 ostenta um recorde exclusivo, lendário e que atesta sua regularidade física e técnica no topo do esporte.

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