'Cristiano Ronaldo não é mais o mesmo', dispara jogador da RD Congo após empate Jogador disse que não houve estratégia especial para marcar Cristiano Ronaldo

Após o empate em 1 a 1 entre Portugal e República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo de 2026, o volante congolês Ngal'ayel Mukau falou sobre o desempenho de Cristiano Ronaldo e fez afirmações fortes em entrevista para a TNT Sports. Ao ser questionado se sua seleção havia montado uma estratégia especial para anular o capitão português, o jogador de 21 anos foi direto ao afirmar que o atacante "já não é o mesmo de antes". Entretanto, o volante completou dizendo que sabia que, mesmo mais velho, "ainda é um dos maiores de todos os tempos".

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A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Segundo Mukau, a idade de Ronaldo, que está com 41 anos, é um fator que pesa para que não fosse necessário montar uma estratégia especificamente para marcar o atacante português.

— Para ser sincero, não muito [sobre ter uma estratégia especial para anulá-lo], porque sabemos que ele já não é o mesmo de antes. Ele está um pouco mais velho agora, mas ainda assim é um dos maiores jogadores do esporte. Então, sim, muito respeito por ele — disse o jogador.

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Apesar das críticas à forma atual, Mukau demonstrou "muito respeito" por CR7, classificando-o como um dos maiores jogadores da história do esporte. Perguntado se ele acha que Ronaldo não é mais o jogador 'desafiador' que costumava ser, ele completou dizendo que não é mais a mesma coisa pela idade.

— Com certeza, quando você chega nessa idade, não é a mesma coisa, não é o mesmo esforço que consegue fazer. Mas ainda tenho muito respeito por ele. Ele é um dos maiores da história — completou o jogador congolês.

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"¿SI PREPARAMOS ALGÚN PLAN PARA FRENAR A CRISTIANO? PARA SER SINCERO, NO. ÉL NO ES EL MISMO DE ANTES. ESTÁ MÁS VIEJO AHORA".



Mukau, jugador de RD Congo. 🇨🇩😳🇵🇹 pic.twitter.com/8obF2JSVnI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026

A partida, realizada em Houston, terminou com um empate amargo por 1 a 1. João Neves abriu o placar para Portugal no início do jogo, mas Yoane Wissa garantiu o empate para os congoleses ainda na primeira etapa. Durante o confronto, Cristiano Ronaldo teve uma atuação apagada e discreta, sendo pouco efetivo no ataque português.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, o camisa 7 entrou para a história mais uma vez ao se tornar o jogador de linha mais velho a iniciar uma partida de Mundial, com 41 anos e 132 dias.

Com o resultado, Portugal soma apenas um ponto no Grupo K. A seleção portuguesa agora foca em buscar sua primeira vitória na competição contra os demais integrantes do grupo, Uzbequistão ou Colômbia, que completam a chave nesta fase inicial.

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