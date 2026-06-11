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Bafana Bafana: entenda o apelido da seleção da África do Sul

Seleção faz abertura da Copa do Mundo contra o México

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:38
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores da África do Sul chegam ao Estádio Azteca
Jogadores da África do Sul chegam ao Estádio Azteca (Foto: YURI CORTEZ/AFP)

O apelido "Bafana Bafana" surgiu no início da década de 1990 e significa, em tradução livre do idioma zulu, "Os Meninos, Os Meninos" ou "Garotos, Garotos". Durante o período do apartheid, a África do Sul ficou suspensa das competições organizadas pela FIFA entre 1961 e 1992. Quando voltou a disputar partidas internacionais, a equipe era formada por uma geração jovem, o que motivou o apelido.

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    • O apelido Bafana Bafana rapidamente ganhou popularidade entre torcedores e na imprensa. Com o tempo, tornou-se tão associado à seleção que a Federação Sul-Africana de Futebol decidiu registrar comercialmente o nome.

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    Jogadores da África do Sul chegam ao Estádio Azteca (Foto: YURI CORTEZ/AFP)

    Curiosamente, houve uma disputa jurídica sobre a propriedade da marca. O apelido foi criado por um jornalista do jornal sul-africano "The Sowetan", e durante anos existiu uma controvérsia sobre quem detinha os direitos de uso da expressão. Posteriormente, a federação chegou a um acordo para utilizá-la oficialmente.

    Vale destacar que a seleção feminina também recebeu sua versão do apelido. As meninas da África do Sul ficaram conhecidas como "Banyana Banyana", expressão que significa "As Meninas, As Meninas".

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    O que você precisa saber

    De volta à Copa do Mundo após anos de ausência, a África do Sul chega aos Estados Unidos apostando em uma geração que mistura experiência local e jovens talentos em ascensão. Sem grandes estrelas internacionais, os Bafana Bafana se destacam pela organização coletiva e pela confiança adquirida durante a campanha classificatória. O atacante Relebohile Mofokeng simboliza a renovação de uma seleção que sonha em repetir — e até superar — sua melhor campanha em Mundiais.

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    Quem comanda?
    Hugo Broos, treinador belga que reorganizou a seleção e a recolocou entre as forças competitivas do continente africano.

    Ponto forte
    Seleção revitalizada, com organização defensiva e espírito coletivo.

    Ponto fraco
    Falta de jogadores acostumados ao mais alto nível do futebol internacional. Equipe dependerá muito de contra-ataques para criar oportunidades de gol. 

    Cara do time
    Lyle Foster. Aos 25 anos, Foster é a principal estrela da África do Sul. Atacante do Burnley, destaca-se pela versatilidade, podendo atuar como centroavante ou pelos lados do ataque. Com 10 gols em 26 jogos pela seleção, é a principal esperança ofensiva dos Bafana Bafana na Copa do Mundo. 

    Expectativa
    No grupo A, ao lado de México, Coreia do Sul e Tchéquia, a África do Sul é, possivelmente, a menos cotada a avançar de fase, mas buscará surpreender para tentar alcançar uma inédita e histórica classificação.

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