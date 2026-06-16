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Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (16)?

Emissora transmite 32 jogos nesta Copa do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
16/06/2026 08:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tiago Leifert narra a Copa do Mundo no SBT (Foto: Reprodução/Instagram)

O SBT possui o direito de transmissão de uma partida por dia durante a Copa do Mundo de 2026, além de todos os jogos da Seleção Brasileira. A casa de Silvio Santos, agora, conta com Tiago Leifert, Galvão Bueno, Mauro Beting, Alexandre Pato e mais.

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    Nesta terça-feira (16), a emissora irá passar a estreia da atual vice campeã mundial, que vem de duas finais seguidas, somando um título e um vice. A França irá estrear contra a seleção de Senegal, às 13h (de Brasília).

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    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)

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    A narração dos jogos transmitidos pela emissora estão divididos entre Galvão Bueno, que fica com as partidas do Brasil direto dos Estados Unidos, e Tiago Leifert, que conta os jogos de São Paulo.

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    Junto a Galvão Bueno, nos Estados Unidos, estão Mauro Beting e Alexandre Pato, que assume seu papel de comentarista pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

    Confira também os próximos jogos que o SBT transmite:

    • 16/06 - 13h — França x Senegal
    • 17/06 - 17h — Inglaterra x Croácia
    • 18/06 - 16h — Suíça x Bósnia e Herzegovina
    • 19/06 - 21h30 — Brasil x Haiti
    • 20/06 - 17h — Alemanha x Costa do Marfim
    • 21/06 - 19h — Uruguai x Cabo Verde
    • 22/06 - 14h - Argentina x Áustria
    • 23/06 - 17h - Inglaterra x Gana
    • 24/06 - 19h - Brasil x Escócia
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