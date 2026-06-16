Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (16)? Emissora transmite 32 jogos nesta Copa do Mundo

O SBT possui o direito de transmissão de uma partida por dia durante a Copa do Mundo de 2026, além de todos os jogos da Seleção Brasileira. A casa de Silvio Santos, agora, conta com Tiago Leifert, Galvão Bueno, Mauro Beting, Alexandre Pato e mais.

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Nesta terça-feira (16), a emissora irá passar a estreia da atual vice campeã mundial, que vem de duas finais seguidas, somando um título e um vice. A França irá estrear contra a seleção de Senegal, às 13h (de Brasília).

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Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)

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A narração dos jogos transmitidos pela emissora estão divididos entre Galvão Bueno, que fica com as partidas do Brasil direto dos Estados Unidos, e Tiago Leifert, que conta os jogos de São Paulo.

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Junto a Galvão Bueno, nos Estados Unidos, estão Mauro Beting e Alexandre Pato, que assume seu papel de comentarista pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

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