Japão x Suécia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Mundial

Japão e Suécia se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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No mesmo horário, Holanda e Tunísia também entram em campo. Caso os holandeses confirmem o favoritismo, Japão e Suécia disputarão diretamente uma vaga nas oitavas de final.

Ficha do jogo JPN SWE Copa do Mundo Japão x Suécia Data e Hora quinta- feira, 25/06, 20h Local AT&T Stadium, em Dallas Árbitro Ivan Barton (ESL) Assistentes David Moran (ESL) e Antonio Pupiro (NIC) Var Ainda não divulgado Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Japão entra em campo em situação confortável na luta por uma vaga na próxima fase. Com quatro pontos conquistados, a seleção asiática divide a liderança do Grupo F com a Holanda após empatar por 2 a 2 na estreia e vencer a Tunísia por 4 a 0 na segunda rodada.

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A equipe comandada por Hajime Moriyasu depende apenas de um empate para garantir a classificação às oitavas de final. Mesmo após a goleada sobre os tunisianos, o treinador adotou um discurso cauteloso e destacou que o objetivo só será alcançado com um bom resultado nesta última rodada.

Do outro lado, a Suécia chega pressionada para o confronto decisivo. Os escandinavos somam três pontos, resultado da vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia e da derrota por 5 a 1 para a Holanda.

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A seleção comandada por Graham Potter precisa vencer para assegurar a classificação sem depender de outros resultados. Em caso de empate, os suecos ainda poderão avançar entre os melhores terceiros colocados, mas dependerão de combinações envolvendo os demais grupos.

Tudo sobre Japão x Suécia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Japão 🆚 Suécia

Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo F

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Japão

Zion Suzuki; Hiroki Ito, Shogo Taniguchi e Tsuyoshi Watanabe; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Daizen Maeda; Junya Ito e Ayase Ueda.

Técnico: Hajime Moriyasu.

🟡 Suécia

Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Gustaf Lagerbielke e Victor Lindelöf; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Jesper Karlström e Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyökeres e Alexander Isak.

Técnico: Graham Potter.

👨‍⚖️ Arbitragem

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)

Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)

VAR: a definir

Japão x Suécia na Copa do Mundo

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