Quem será o próximo adversário do Brasil: Holanda, Japão ou Suécia? Veja os cenários Seleção enfrentará o 2º colocado do Grupo F, que será definido nesta quinta-feira

A fase de grupos terminou para a Seleção Brasileira. O Brasil garantiu a liderança do Grupo C com os mesmos 7 pontos do Marrocos, mas levou a melhor no saldo de gols (6 contra 3). Agora, a Seleção foca as atenções na segunda fase da Copa do Mundo 2026 e conhecerá seu adversário nesta quinta-feira (25).

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Por ter sido líder, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, composto por Holanda, Japão e Suécia.

Jogadores do banco de reservas da Seleção Brasileira comemoram gol de Vini Jr em Brasil x Escócia (Foto: Michael Reaves/Getty Images via AFP)

Os cenários do Grupo F e a situação da tabela

A definição da chave acontece às 20h desta quinta-feira (25), com duas partidas simultâneas: Japão x Suécia e Holanda x Tunísia. Entre as quatro seleções, só a Tunísia está eliminada. Qualquer uma das outras três pode terminar na segunda posição e cruzar o caminho dos brasileiros. No momento, o segundo lugar é dos japoneses, que empatam em pontos e saldo de gols com os holandeses, mas levam desvantagem nos gols pró (7 a 6). Veja a classificação:

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Posição Equipe Partidas Vitórias Empates Derrotas Saldo Pontos 1º Holanda 2 1 1 0 +4 4 2º Japão 2 1 1 0 +4 4 3º Suécia 2 1 0 1 0 3 4º Tunísia 2 0 0 2 -8 0

Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa (Foto: Francois Nel / Getty Images via AFP)

Holanda vira adversária do Brasil se...

Vencer a Tunísia por uma diferença de gols menor do que a de uma vitória do Japão sobre a Suécia. Neste caso, as duas empatariam com 7 pontos, mas os holandeses ficariam em segundo lugar pelo saldo menor. Empatar com a Tunísia e houver um vencedor no jogo entre Japão e Suécia. Com isso, a Holanda também ficaria em segundo lugar, atrás de quem vencesse, japoneses ou suecos. Perder para a Tunísia e o Japão vencer a Suécia. Os holandeses terminariam em segundo, com os japoneses na frente. Perder para a Tunísia e o Japão perder para a Suécia por uma diferença maior de gols. Neste caso, os suecos seriam líderes, com 6 pontos, e a Holanda terminaria em segundo, com os mesmos 4 pontos do Japão, mas saldo melhor.

Japão vira adversário do Brasil se…

Empatar com a Suécia e a Holanda vencer ou empatar com a Tunísia. Neste caso, os holandeses terminariam em primeiro e os japoneses em segundo no grupo. Vencer a Suécia por uma diferença de gols menor do que a de uma vitória da Holanda sobre a Tunísia. Assim, Japão e Holanda empatariam com 7 pontos, mas os holandeses levariam a melhor no saldo. Perder para a Suécia e a Holanda perder para a Tunísia por uma diferença de gols maior. Neste caso, a Suécia seria a primeira do grupo, com 6 pontos e o Japão ficaria em segundo, com os mesmos 4 pontos da Holanda, mas em vantagem pelo saldo de gols.

Suécia vira adversária do Brasil se…

Vencer o Japão e a Holanda vencer a Tunísia. Holandeses passariam em primeiro e suecos em segundo.

As datas do Brasil no mata-mata da Copa

Se vencer o confronto contra Japão, Holanda ou Suécia, a Seleção Brasileira jogará as oitavas de final no dia 5 de julho, em Nova Jersey. O adversário nessa etapa sairá do confronto entre os segundos colocados dos Grupos E e I. Atualmente, os possíveis rivais neste chaveamento são França, Noruega, Costa do Marfim ou Equador.