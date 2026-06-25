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Torcida escolhe Suécia como rival ideal do Brasil na segunda fase da Copa

Enquete do Lance! aponta preferência dos torcedores por duelo contra os suecos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 14:15
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Ancelotti observa a Seleção Brasileira contra a Escócia
Ancelotti observa a Seleção Brasileira contra a Escócia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), fez a Seleção Brasileira assegurar a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo e garantir um caminho teoricamente mais favorável na sequência do torneio. Porém, os três possíveis adversários do Brasil são dois europeus e um asiático: Holanda, Suécia e Japão.

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    • O Lance! buscou saber dos torcedores quem seria a seleção que gostariam que o Brasil enfrentasse na segunda fase, dentre as três equipes. E a Suécia foi escolhida com 62% dos votos, enquanto o Japão (21%) ficou como segunda opção e a menos desejada em um possível encontro na segunda fase foi a Holanda (18%). 

    Resultado da enquente do Lance! dando a preferência dos torcedores da Seleção enfrentar a Suécia na segunda fase
    Resultado da enquente do Lance! dando a preferência dos torcedores da Seleção enfrentar a Suécia na segunda fase (Foto: Reprodução)

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    Análise dos rivais

    Dentre os três rivais, Holanda e Japão são as duas equipes que possuem melhor organização tática. As equipes de Koeman e Moriyasu têm boa consciência e convicção em seus modelos de jogo, além de defesas sólidas, qualidade técnica e poder ofensivo para contra-atacar, o que pode endurecer o jogo para a Seleção. Já a Suécia, mesmo com grandes nomes de destaque individual, ainda é um coletivo que ainda não deu liga e não encontrou a melhor versão e identidade — mesmo que tenha goleado a Tunísia, que se mostrou ser a equipe mais frágil do grupo F. Isso vale tanto para a campanha nas eliminatórias quanto para os primeiros jogos nesta Copa do Mundo. Por isso e pelos desempenhos apresentados das três seleções até aqui, é compreensível que a preferência do público seja por enfrentar os suecos. 

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    Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Kubo, camisa 8 do Japão, disputa bola com Summerville, camisa 24 da Holanda, pela Coa do Mundo de 2026 (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Por fim, é possível afirmar que, independentemente do rival na próxima fase, o favoritismo seguirá sendo brasileiro, seja pelo peso da camisa ou pelo fator campo. A seleção de Carlo Ancelotti está crescendo cada vez mais na competição e, contra a Escócia, apresentou sua melhor atuação até o momento. Com um coletivo cada vez mais forte, tendo diversos destaques e o protagonismo de Vini Jr. presente em cada jogo, a Seleção Brasileira segue minando a desconfiança e mostrando que pode enfrentar qualquer seleção no torneio.

    Derrota para o Japão em amistoso

    Muita gente lembra da derrota de virada que a Seleção Brasileira sofreu para o Japão em outubro do ano passado. Mas vale ressaltar que, daquela equipe que entrou em campo, apenas quatro seguem como titulares na Copa do Mundo: Vini jr., Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Casemiro. Nenhum jogador do setor defensivo era titular e sequer está integrado a Seleção no torneio: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto. Era um Brasil ainda em período de testes, sem convicções e entrosamento. Hoje, o cenário e os jogadores são outros, inclusive pelo lado do Japão, que perdeu suas principais referências por lesão.

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    Próximo jogo e quem será o adversário

    Já classificado em primeiro lugar, o Brasil retorna aos gramados na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), para disputar a segunda fase do Mundial. O adversário ainda será definido após o encerramento do Grupo F, já que a Seleção enfrentará o segundo colocado da chave. Holanda, Japão e Suécia decidirão suas vidas nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), para saber qual delas enfrentará a Seleção Brasileira na segunda fase.

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