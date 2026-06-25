Torcida escolhe Suécia como rival ideal do Brasil na segunda fase da Copa Enquete do Lance! aponta preferência dos torcedores por duelo contra os suecos

A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), fez a Seleção Brasileira assegurar a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo e garantir um caminho teoricamente mais favorável na sequência do torneio. Porém, os três possíveis adversários do Brasil são dois europeus e um asiático: Holanda, Suécia e Japão.

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O Lance! buscou saber dos torcedores quem seria a seleção que gostariam que o Brasil enfrentasse na segunda fase, dentre as três equipes. E a Suécia foi escolhida com 62% dos votos, enquanto o Japão (21%) ficou como segunda opção e a menos desejada em um possível encontro na segunda fase foi a Holanda (18%).

Resultado da enquente do Lance! dando a preferência dos torcedores da Seleção enfrentar a Suécia na segunda fase (Foto: Reprodução)

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Análise dos rivais

Dentre os três rivais, Holanda e Japão são as duas equipes que possuem melhor organização tática. As equipes de Koeman e Moriyasu têm boa consciência e convicção em seus modelos de jogo, além de defesas sólidas, qualidade técnica e poder ofensivo para contra-atacar, o que pode endurecer o jogo para a Seleção. Já a Suécia, mesmo com grandes nomes de destaque individual, ainda é um coletivo que ainda não deu liga e não encontrou a melhor versão e identidade — mesmo que tenha goleado a Tunísia, que se mostrou ser a equipe mais frágil do grupo F. Isso vale tanto para a campanha nas eliminatórias quanto para os primeiros jogos nesta Copa do Mundo. Por isso e pelos desempenhos apresentados das três seleções até aqui, é compreensível que a preferência do público seja por enfrentar os suecos.

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Kubo, camisa 8 do Japão, disputa bola com Summerville, camisa 24 da Holanda, pela Coa do Mundo de 2026 (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Por fim, é possível afirmar que, independentemente do rival na próxima fase, o favoritismo seguirá sendo brasileiro, seja pelo peso da camisa ou pelo fator campo. A seleção de Carlo Ancelotti está crescendo cada vez mais na competição e, contra a Escócia, apresentou sua melhor atuação até o momento. Com um coletivo cada vez mais forte, tendo diversos destaques e o protagonismo de Vini Jr. presente em cada jogo, a Seleção Brasileira segue minando a desconfiança e mostrando que pode enfrentar qualquer seleção no torneio.

Derrota para o Japão em amistoso

Muita gente lembra da derrota de virada que a Seleção Brasileira sofreu para o Japão em outubro do ano passado. Mas vale ressaltar que, daquela equipe que entrou em campo, apenas quatro seguem como titulares na Copa do Mundo: Vini jr., Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Casemiro. Nenhum jogador do setor defensivo era titular e sequer está integrado a Seleção no torneio: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto. Era um Brasil ainda em período de testes, sem convicções e entrosamento. Hoje, o cenário e os jogadores são outros, inclusive pelo lado do Japão, que perdeu suas principais referências por lesão.

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Próximo jogo e quem será o adversário

Já classificado em primeiro lugar, o Brasil retorna aos gramados na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), para disputar a segunda fase do Mundial. O adversário ainda será definido após o encerramento do Grupo F, já que a Seleção enfrentará o segundo colocado da chave. Holanda, Japão e Suécia decidirão suas vidas nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), para saber qual delas enfrentará a Seleção Brasileira na segunda fase.

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