Conheça os 48 técnicos da Copa do Mundo e veja quem tem o currículo mais vencedor Torneio mundial começa nesta quinta-feira

A Copa do Mundo de 2026 reunirá alguns dos treinadores mais consagrados do futebol mundial, além de nomes que buscam construir sua trajetória no cenário internacional. Para apresentar os técnicos das 48 seleções classificadas, a reportagem do Lance! elaborou um ranking próprio baseado exclusivamente nos principais títulos conquistados por cada técnico ao longo da carreira, permitindo uma comparação objetiva entre profissionais de diferentes gerações, países e contextos do futebol mundial.

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A metodologia foi criada para equilibrar a relevância histórica e o grau de dificuldade das principais conquistas do futebol. A Copa do Mundo recebeu a maior pontuação (20 pontos), seguida pelos títulos continentais de seleções e pelas principais competições de clubes, com pesos ajustados de acordo com o prestígio e o nível competitivo de cada torneio.

Também foram estabelecidas diferenças entre campeonatos e copas nacionais de elite e das demais ligas (torneios disputados na Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e França possuem pesos maiores, por exemplo). Foram considerados exclusivamente os títulos conquistados como treinador principal, sem incluir competições amistosas, torneios de base ou campeonatos não contemplados pela metodologia.

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Quanto vale cada título no Ranking Lance!

Conquista Pontuação Copa do Mundo 20 pontos Título continental por seleção 12 pontos Finalíssima 8 pontos Champions League 12 pontos Libertadores 10 pontos Mundial de Clubes 12 pontos AFC Champions League 8 pontos CAF Champions League 8 pontos Liga Europa / Copa da UEFA 6 pontos Concacaf Champions Cup 6 pontos OFC Champions League 6 pontos Campeonato nacional de elite 5 pontos Demais campeonatos nacionais 3 pontos Copa nacional de elite 2 pontos Demais copas nacionais 1 ponto

Definição de campeonato nacional de elite (5 pontos)

Premier League (Inglaterra)

La Liga (Espanha)

Serie A (Itália)

Bundesliga (Alemanha)

Ligue 1 (França)

Campeonato Brasileiro (Brasil)

Liga Argentina (Argentina)

Copas nacionais de elite (2 pontos)

FA Cup (Inglaterra)

Copa do Rei (Espanha)

Coppa Italia (Itália)

DFB-Pokal (Alemanha)

Copa da França

Competições de seleções consideradas como título continental (12 pontos)

Eurocopa

Copa América

Copa Africana de Nações

Copa Ouro da Concacaf

Copa da Ásia

Copa das Nações da OFC

Liga das Nações da UEFA

Liga das Nações da Concacaf

No topo do ranking aparece Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, com 134 pontos, impulsionado por um currículo histórico que inclui cinco Champions League e três Mundiais de Clubes. Lionel Scaloni, campeão mundial com a Argentina em 2022, ocupa a segunda colocação, enquanto Javier Aguirre completa o pódio. Thomas Tuchel e Didier Deschamps fecham as cinco primeiras posições da classificação.

Ranking Lance! dos técnicos da Copa do Mundo

1º Carlo Ancelotti (Brasil) — 134 pontos

Carlo Ancelotti, de 66 anos, assumiu a Seleção Brasileira em 2024. Considerado um dos maiores treinadores da história, é o recordista de títulos da Champions League, com cinco conquistas por Milan e Real Madrid. Também entrou para a história como o único técnico a vencer as cinco principais ligas nacionais da Europa. Agora, busca repetir o sucesso na Copa do Mundo.

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Carlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

5 Champions League:

2002/03 (Milan)

2006/07 (Milan)

2013/14 (Real Madrid)

2021/22 (Real Madrid)

2023/24 (Real Madrid)

3 Mundial de Clubes:

2007 (Milan)

2014 (Real Madrid)

2022 (Real Madrid)

2 La Liga:

2021/22 (Real Madrid)

2023/24 (Real Madrid)

2 Copa do Rei:

2013/14 (Real Madrid)

2022/23 (Real Madrid)

Serie A 2003/04 (Milan)

Premier League 2009/10 (Chelsea)

Ligue 1 2012/13 (PSG)

Bundesliga 2016/17 (Bayern)

Coppa Italia 2002/03 (Milan)

FA Cup 2009/10 (Chelsea)

2º Lionel Scaloni (Argentina) — 52 pontos

Atual campeão mundial, Scaloni vai em busca do bicampeonato. Desde que assumiu a Argentina em 2018, inicialmente como interino, o treinador transformou a seleção em uma das mais vencedoras do mundo. Aos 47 anos, conquistou duas Copas América, uma Finalíssima e o título da Copa do Mundo de 2022. Como jogador, teve passagens marcantes por clubes como Deportivo La Coruña, Lazio e Atalanta.

Lionel Scaloni à beira do campo em jogo da Argentina contra o Brasil (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

2 Copa América:

2021 (Argentina)

2024 (Argentina)

Copa do Mundo 2022 (Argentina)

Finalíssima 2022 (Argentina)

3º Javier Aguirre (México) — 46 pontos

Em sua terceira passagem no comando técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre, de 67 anos, irá disputar sua terceira Copa do Mundo. Além de representar as cores mexicanas na beira do campo, também disputou o torneio em 1986, mas como jogador. Ele, inclusive, foi expulso na eliminação para a Alemanha Ocidental nas quartas de final. Além do México, também dirigiu as seleções do Japão e do Egito. Em clubes, trabalhou no Pachuca e Monterrey, do futebol mexicano, e Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

2 Copa Ouro da Concacaf:

2009 (México)

2025 (México)

Liga das Nações da Concacaf 2024/25 (México)

Liga dos Campeões da Concacaf 2021 (Monterrey)

Liga MX Invierno 1999 (Pachuca)

Copa do Presidente dos Emirados 2016/17 (Al-Wahda)

4º Thomas Tuchel (Inglaterra) — 41 pontos

Thomas Tuchel assumiu a seleção inglesa em janeiro de 2025. O alemão, de 52 anos, acumulou passagens por Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique, tendo conquistado a Champions League e o Mundial de Clubes de 2021 pelo clube londrino.

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra (Foto: Divulgação/Inglaterra)

2 Ligue 1:

2018/19 (PSG)

2019/20 (PSG)

Champions League 2020/21 (Chelsea)

Mundial de Clubes 2021 (Chelsea)

Bundesliga 2022/23 (Bayern)

Copa da França 2019/20 (PSG)

5º Didier Deschamps (França) — 37 pontos

Didier Deschamps está no comando técnico da França desde julho de 2012, protagonizando um dos ciclos mais longevos entre as grandes seleções. Aos 57 anos, levou os franceses ao título da Copa do Mundo de 2018, ao vice-campeonato em 2022 e também conquistou a Nations League de 2021. Como jogador, conquistou o Mundial de 1998.

Didier Deschamps, técnico da França (Foto: Jack Guez/AFP)

Copa do Mundo 2018 (França)

Liga das Nações da UEFA 2020/21 (França)

Ligue 1 2009/10 (Marseille)

6º Ståle Solbakken (Noruega) — 28 pontos

À frente da Noruega desde dezembro de 2020, Ståle Solbakken, de 58 anos, marcou época como treinador do Copenhagen, clube pelo qual conquistou oito títulos nacionais. Como jogador, representou seu país na Copa do Mundo de 1998 e na Eurocopa de 2000.

8 Superliga Dinamarquesa

2005/06 (FC Copenhague)

2006/07 (FC Copenhague)

2008/09 (FC Copenhague)

2009/10 (FC Copenhague)

2010/11 (FC Copenhague)

2015/16 (FC Copenhague)

2016/17 (FC Copenhague)

2018/19 (FC Copenhague)

4 Copa da Dinamarca:

2008/09 (FC Copenhague)

2014/15 (FC Copenhague)

2015/16 (FC Copenhague)

2016/17 (FC Copenhague)

7º Hervé Renard (Arábia Saudita) — 24 pontos

Hervé Renard retornou ao comando da Arábia Saudita em 2024 para liderar a equipe no ciclo da Copa do Mundo de 2026. O francês, de 57 anos, é bicampeão da Copa Africana de Nações, com títulos conquistados por Zâmbia e Costa do Marfim, além de já ter dirigido o Marrocos em um Mundial.

2 Copa Africana de Nações:

2012 (Zâmbia)

2015 (Costa do Marfim)

7º Luis de la Fuente (Espanha) — 24 pontos

No comando da Espanha desde dezembro de 2022, Luis de la Fuente, de 64 anos, chegou à equipe principal após uma trajetória de sucesso nas categorias de base. Sob sua liderança, a seleção conquistou a Nations League 2022-23 e a Eurocopa de 2024. Como jogador, atuou como lateral-esquerdo por clubes como Athletic Bilbao e Sevilla.

Luis de la Fuente, técnico da Espanha (Foto: Carl de Souza/AFP)

Eurocopa 2024 (Espanha)

Liga das Nações da UEFA 2022/23 (Espanha)

9º Hugo Broos (África do Sul) — 23 pontos

Hugo Broos também já disputou a Copa como jogador. Aos 73 anos, dirige a seleção da África do Sul desde 2021. No continente africano, levou Camarões ao título da Copa Africana das Nações. O duelo contra o México, aliás, o colocará frente a frente com Aguirre, treinador da seleção mexicana, com quem já esteve do outro lado em jogo do Mundial, mas como jogador (1986).

3 Liga Belga:

1991/92 (Club Brugge)

1995/96 (Club Brugge)

2003/04 (Anderlecht)

2 Copa da Bélgica:

1994/95 (Club Brugge)

1995/96 (Club Brugge)

Copa Africana de Nações 2017 (Camarões)

10º Amir Ghalenoei (Irã) — 17 pontos

Amir Ghalenoei iniciou sua segunda passagem pela seleção iraniana em março de 2023. Aos 62 anos, consolidou seu nome como um dos técnicos mais vitoriosos do país, com cinco títulos da Iran Pro League conquistados ao longo da carreira.

5 Liga do Irã:

2005/06 (Esteghlal)

2008/09 (Esteghlal)

2009/10 (Sepahan)

2010/11 (Sepahan)

2012/13 (Esteghlal)

2 Copa Hazfi

2001/2002 (Esteghlal)

2003/204 (Esteghlal)

11º Dick Advocaat (Curaçao) — 16 pontos

Aos 78 anos, Dick Advocaat, técnico mais velho do Mundial, conduz Curaçao em sua primeira participação em uma Copa do Mundo. O treinador já esteve em Copas com os Países Baixos, em 1994, e com a Coreia do Sul, em 2006.

Copa da UEFA 2007/08 (Zenit)

Liga Russa 2007 (Zenit)

Eredivisie 1996/97 (PSV)

Campeonato Escocês 1999/00 (Rangers)

Copa da Escócia 1999/00 (Rangers)

12º Marcelo Bielsa (Uruguai) — 15 pontos

Desde maio de 2023, Marcelo Bielsa está à frente da seleção uruguaia. Aos 70 anos, o treinador argentino soma experiências pelas seleções da Argentina e do Chile e uma extensa carreira em clubes como Newell's Old Boys, Vélez Sarsfield, Athletic Bilbao, Olympique de Marseille, Lazio e Leeds United.

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (Foto: Juan Mabromata/AFP)

3 Campeonato Argentino:

1990/91 (Newell's Old Boys)

Clausura 1992 (Newell's Old Boys)

Clausura 1998 (Vélez Sarsfield)

13º Roberto Martínez (Portugal) — 14 pontos

Roberto Martínez dirige a seleção portuguesa desde janeiro de 2023. O treinador espanhol, de 52 anos, ficou marcado pelo longo trabalho à frente da Bélgica, que culminou com o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, além de ter conquistado a Copa da Inglaterra com o Wigan em 2013.

Roberto Martínez ao lado de Cristiano Ronaldo (Foto: John MacDougall/AFP)

Liga das Nações da UEFA 2024/25 (Portugal)

FA Cup 2012/13 (Wigan Athletic)

13º Ronald Koeman (Holanda) — 14 pontos

Ronald Koeman voltou ao comando da Holanda em janeiro de 2023, após já ter dirigido a seleção entre 2018 e 2020. Ex-defensor de destaque no futebol europeu, também acumulou experiências como treinador de clubes como Ajax, PSV, Barcelona, Valencia e Everton.

Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP) /

3 Eredivisie:

2001/02 (Ajax)

2003/04 (Ajax)

2006/07 (PSV)

2 Copa do Rei:

2007/08 (Valencia)

2020/21 (Barcelona)

Copa da Holanda 2001/02 (Ajax)

15º Darren Bazeley (Nova Zelândia) — 12 pontos

Darren Bazeley, de 53 anos, assumiu oficialmente a seleção da Nova Zelândia em julho de 2023 após atuar como interino e auxiliar técnico. Sua trajetória está diretamente ligada ao desenvolvimento das categorias de base do futebol neozelandês, tendo comandado as seleções sub-17 e sub-20 em competições internacionais.

Copa das Nações da OFC 2024 (Nova Zelândia)

15º Emerse Faé (Costa do Marfim) — 12 pontos

Emerse Faé, de 42 anos, assumiu a Costa do Marfim em janeiro de 2024 e conduziu a equipe ao título da Copa Africana de Nações mesmo durante seu período como interino. Antes disso, trabalhou nas categorias de base de Nice e Clermont, ambos da França.

Copa Africana de Nações 2024 (Costa do Marfim)

17º Graham Arnold (Iraque) — 9 pontos

Graham Arnold foi contratado pelo Iraque para liderar a equipe na repescagem internacional para a Copa do Mundo e cumpriu o objetivo ao garantir a classificação. Aos 62 anos, o treinador australiano construiu praticamente toda a carreira ligada ao futebol de seu país, tanto como atleta quanto como técnico.

3 A-League:

2012/13 (Central Coast Mariners)

2016/17 (Sydney FC)

2018/19 (Sydney FC)

17º Hajime Moriyasu (Japão) — 9 pontos

Desde 2018 no comando do Japão, Hajime Moriyasu conduziu a equipe às oitavas de final da Copa de 2022 após vitórias marcantes sobre Alemanha e Espanha. Ex-meio-campista da seleção japonesa, disputou 35 partidas pelo país durante sua carreira como jogador.

Técnico do Japão, Hajime Moriyasu (Foto: Adrian Dennis/AFP)

3 J1 League:

2012 (Sanfrecce Hiroshima)

2013 (Sanfrecce Hiroshima)

2015 (Sanfrecce Hiroshima)

19º Jesse Marsch (Canadá) — 8 pontos

Estadunidense de 52 anos, Jesse Marsch chegou ao comando técnico do Canadá após construir carreira no futebol europeu. Além de conquistar dois Campeonatos Austríacos pelo RB Salzburg, acumula passagens pelo Leeds United, da Inglaterra, e RB Leipzig, da Alemanha, sendo o segundo como membro da comissão técnica.

Jesse Marsch, técnico da seleção canadense (Foto: AFP)

2 Liga Austríaca:

2018/19 (RB Salzburg)

2019/20 (RB Salzburg)

2 Copa da Áustria:

2018/19 (RB Salzburg)

2019/20 (RB Salzburg)

19º Tony Popovic (Austrália) — 8 pontos

Tony Popovic, de 52 anos, assumiu a Austrália em setembro de 2024. Como treinador, conquistou títulos no futebol australiano. Antes disso, teve carreira como jogador, defendendo o Crystal Palace e disputando a Copa do Mundo de 2006.

Liga dos Campeões da AFC 2014 (Western Sydney Wanderers)

21º Mauricio Pochettino (Estados Unidos) — 7 pontos

Mauricio Pochettino assumiu a seleção dos Estados Unidos em setembro de 2024. Aos 54 anos, o argentino ganhou projeção ao levar o Tottenham à final da Champions League de 2019 e conquistou títulos nacionais pelo Paris Saint-Germain antes de sua passagem mais recente pelo Chelsea.

Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos (Foto: Henry Nicholls/AFP

Ligue 1 2021/22 (PSG)

Copa da França 2020/21 (PSG)

21º Rudi Garcia (Bélgica) — 7 pontos

Rudi Garcia, de 62 anos, assumiu o comando da Bélgica em janeiro de 2025, substituindo Domenico Tedesco. O treinador francês acumula passagens por clubes renomados, como Napoli, Al-Nassr, Lyon, Olympique de Marselha e Roma, além de ter conquistado o Campeonato Francês com o Lille em 2011.

Rudi Garcia (Foto: AFP)

Ligue 1 2010/11 (Lille)

Copa da França 2010/11 (Lille)

23º Julen Lopetegui (Catar) — 6 pontos

Julen Lopetegui assumiu a seleção do Catar em 2025. Ex-técnico da Espanha, liderou a equipe durante as Eliminatórias para a Copa de 2018, mas acabou demitido pouco antes do Mundial após acertar com o Real Madrid. Em clubes, seu principal título foi a Liga Europa conquistada com o Sevilla em 2019-20.

Julen Lopetegui, ex-Real Madrid, anunciado como técnico do Catar (Foto: Reprodução)

Liga Europa 2019/20 (Sevilla)

23º Myung-bo Hong (Coreia do Sul) — 6 pontos

Hong Myung-bo, de 57 anos, também integra a lista de treinadores que já disputaram o Mundial como jogador. Como zagueiro e capitão, foi um dos destaques na campanha de 2002, quando ficou na quarta posição. Ele também disputou as edições de 1990, 1994 e 1998.

Na beira do campo, dirigiu a Coreia do Sul em 2013 e 2014, quando participou do torneio no Brasil. Posteriormente, reassumiu a seleção em 2024. Por clubes, conquistou três títulos consecutivos da liga nacional pelo Ulsan Hyundai, entre 2022 e 2024.

2 K League 1:

2022 (Ulsan)

2023 (Ulsan)

25º Julian Nagelsmann (Alemanha) — 5 pontos

Julian Nagelsmann assumiu a Alemanha em setembro de 2023 e, aos 38 anos, tornou-se um dos treinadores mais jovens da história da seleção. Antes disso, consolidou sua carreira em Hoffenheim, RB Leipzig e Bayern de Munique.

Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Bundesliga 2021/22 (Bayern)

26º Jamal Sellami (Jordânia) — 4 pontos

Desde julho de 2024, Jamal Sellami está à frente da Jordânia. O treinador marroquino, de 55 anos, conquistou o Campeonato das Nações Africanas em 2018 e o Campeonato Marroquino pelo Raja Casablanca em 2020. Como jogador, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Botola 2019/20 (Raja Casablanca)

Copa do Trono 2013/14 (FUS Rabat)

26º Miroslav Koubek (República Tcheca) — 4 pontos

Após sucesso em clubes no futebol tcheco, com passagens por Viktoria Plzen, Slavia Praga e Mlada Boleslav, com três títulos nacionais na bagagem, Miroslav Koubek assumiu a seleção da Tchéquia em 2025. Aos 74 anos, busca fazer com que a sua equipe surpreenda no Mundial.

Liga Tcheca 2014/15 (Viktoria Plzeň)

Copa da Tchéquia 2014/15 (Viktoria Plzeň)

26º Murat Yakin (Suíça) — 4 pontos

Ex-jogador da seleção suíça, Murat Yakin está no comando da equipe nacional desde 2021. Aos 51 anos, disputou Eurocopas e Copas do Mundo como atleta e, como treinador, passou por clubes importantes do país, como Basel e Sion.

Murat Yakin (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Liga Suíça 2012/13 (Basel)

Copa da Suíça 2012/13 (Basel)

26º Thomas Christiansen (Panamá) — 4 pontos

Thomas Christiansen está no comando do Panamá desde julho de 2020. Ele evou a seleção à final da Copa Ouro de 2023 e às quartas de final da Copa América de 2024. Antes disso, acumulou experiências como treinador em clubes como APOEL, Leeds United e Royale Union Saint-Gilloise.

1ª Divisão Cipriota 2016/17 (APOEL)

Copa do Chipre 2015/16 (AEK Larnaca)

26º Zlatko Dalić (Croácia) — 4 pontos

Desde outubro de 2017, Zlatko Dalić lidera a geração mais vitoriosa da história da Croácia. Sob seu comando, o país alcançou o vice-campeonato mundial em 2018, o terceiro lugar em 2022 e ainda foi vice da UEFA Nations League 2022-23. Antes da seleção, fez carreira principalmente no Oriente Médio.

Dalic à beira do gramado (Foto: Jack Guez/AFP)

Liga dos Emirados 2014/15 (Al Ain)

Copa do Presidente dos Emirados 2013/14 (Al Ain)

31º Fabio Cannavaro (Uzbequistão) — 3 pontos

Fabio Cannavaro assumiu o Uzbequistão em 2025. Aos 52 anos, o ex-zagueiro italiano chega ao cargo após uma trajetória como treinador no futebol chinês. Como jogador, conquistou a Copa do Mundo de 2006 com a Itália e recebeu a Bola de Ouro na mesma temporada.

Fabio Cannavaro (Foto: Divulgação/AFP)

Superliga Chinesa 2019 (Guangzhou Evergrande)

32º Ralf Rangnick (Áustria) — 2 pontos

Ralf Rangnick assumiu a seleção austríaca em maio de 2022. Aos 67 anos, tornou-se uma das principais referências do futebol alemão, com passagens por Schalke 04, Stuttgart, Hannover e Manchester United ao longo da carreira.

Ralf Rangnick (Foto: Paul Ellis/AFP)

Copa da Alemanha 2010/11 (Schalke 04)

32º Vladimir Petković (Argélia) — 2 pontos

Vladimir Petković dirige a Argélia desde fevereiro de 2024. O treinador suíço-bósnio ganhou projeção internacional no comando da Suíça entre 2014 e 2021 e também conquistou a Copa da Itália com a Lazio em 2013, além de acumular experiências em diversos clubes europeus.

Vladimir Petković na beira do campo (Foto: DIvulgação/AFP)

Copa da Itália 2012/13 (Lazio)

34º Graham Potter (Suécia) — 1 ponto

Graham Potter assumiu a seleção da Suécia em maio de 2025, retornando ao país onde ganhou reconhecimento pelo trabalho no Östersunds. O treinador inglês, de 50 anos, também comandou Brighton e Chelsea na Premier League.

Graham Potter, técnico da Suécia com passagem pelo Chelsea (Foto: Joe Klamar/AFP)

Copa da Suécia 2016/17 (Östersund)

34º Sébastien Desabre (República Democrática do Congo) — 1 ponto

Sébastien Desabre dirige a República Democrática do Congo desde 2022 e foi responsável por conduzir a equipe ao quarto lugar na Copa Africana de Nações de 2024. O treinador francês, de 49 anos, construiu sua carreira principalmente no futebol africano e árabe.

Copa da Costa do Marfim 2011 (ASEC Mimosas)

36º Bubista (Cabo Verde) — 0 pontos

Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, dirige a seleção de Cabo Verde desde janeiro de 2020. Aos 56 anos, construiu uma longa ligação com os "Tubarões Azuis", primeiro como jogador e capitão, depois como auxiliar e, posteriormente, como treinador principal.

Nenhum título principal

36º Carlos Queiroz (Gana) — 0 pontos

Carlos Queiroz é um dos treinadores mais experientes da história das Copas do Mundo. O português comandou Portugal em 2010 e a seleção do Irã em três Mundiais consecutivos (2014, 2018 e 2022). Depois de classificar a África do Sul para a edição de 2002, agora assume Gana em 2026 para mais um desafio em sua longa trajetória internacional.

Carlos Queiroz na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Nenhum título principal

36º Gustavo Alfaro (Paraguai) — 0 pontos

Contratado em agosto de 2024, Gustavo Alfaro, de 63 anos, chegou ao Paraguai depois de experiências à frente das seleções do Equador e da Costa Rica. Em clubes, construiu carreira principalmente no futebol argentino, com passagens por equipes como Arsenal de Sarandí, San Lorenzo e Rosario Central.

Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai (Foto: Raul Arboleda/AFP)

Nenhum título principal

36º Hossam Hassan (Egito) — 0 pontos

Maior artilheiro da história da seleção egípcia, Hossam Hassan passou a comandar o Egito em fevereiro de 2024. Aos 59 anos, soma experiências por clubes tradicionais do país, como Zamalek, Al-Masry e Pyramids, além de uma passagem pela seleção da Jordânia.

Nenhum título principal

36º Mohamed Ouahbi (Marrocos) — 0 pontos

Promovido ao comando da seleção principal em março de 2026, Mohamed Ouahbi, de 49 anos, assumiu o lugar de Walid Regragui poucos meses antes da Copa do Mundo. Antes disso, destacou-se nas categorias de base ao conduzir Marrocos ao título do Mundial Sub-20 de 2025.

Nenhum título principal

36º Néstor Lorenzo (Colômbia) — 0 pontos

No comando da Colômbia desde 2022, Néstor Lorenzo, de 60 anos, participou anteriormente do ciclo de sucesso da seleção como auxiliar de José Pékerman. Ex-defensor, integrou o elenco da Argentina, vice-campeã mundial em 1990.

Néstor Lorenzo (Foto: Divulgação/Colômbia)

Nenhum título principal

36º Pape Thiaw (Senegal) — 0 pontos

Pape Thiaw assumiu interinamente a seleção do Senegal em outubro de 2024 e acabou efetivado no cargo. Ex-atacante, integrou a geração histórica que alcançou as quartas de final da Copa do Mundo de 2002 e passou por clubes franceses e pelo futebol espanhol durante a carreira.

Nenhum título principal

36º Sabri Lamouchi (Tunísia) — 0 pontos

Sabri Lamouchi assumiu a Tunísia em janeiro de 2026 levando consigo experiência tanto em seleções quanto em clubes. O treinador já dirigiu a Costa do Marfim em uma Copa do Mundo e também passou por equipes como Rennes e Nottingham Forest.

Nenhum título principal

36º Sebastián Beccacece (Equador) — 0 pontos

À frente do Equador desde agosto de 2024, Sebastián Beccacece, de 45 anos, ganhou notoriedade inicialmente como auxiliar de Jorge Sampaoli. Posteriormente, comandou clubes como Defensa y Justicia, Independiente, Racing e Elche. Apesar de não ser contabilizado neste ranking, o título da Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras em 2021 ficou marcado na história do treinador.

Sebastián Beccacece (Foto: Divulgação/Twitter Elche CF)

Nenhum título principal

36º Sébastien Migné (Haiti) — 0 pontos

Sébastien Migné, de 53 anos, chegou ao comando do Haiti em março de 2024. Com ampla experiência no futebol africano, já dirigiu Congo, Guiné Equatorial e Quênia. Sob sua liderança, a seleção haitiana voltou a garantir vaga em uma Copa do Mundo após mais de cinco décadas.

Nenhum título principal

36º Sergej Barbarez (Bósnia e Herzegovina) — 0 pontos

Ídolo da seleção bósnia, Sergej Barbarez assumiu o comando técnico em abril de 2024. Aos 54 anos, inicia sua primeira experiência como treinador após carreira de destaque na Bundesliga, onde brilhou pelo Hamburgo, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, além de ter sido artilheiro do campeonato alemão em 2001.

Nenhum título principal

36º Steve Clarke (Escócia) — 0 pontos

No comando da Escócia desde 2019, Steve Clarke, de 62 anos, acumula passagens por clubes como West Bromwich, Reading e Kilmarnock. Também integrou comissões técnicas de peso, trabalhando ao lado de José Mourinho, Kenny Dalglish e Gianfranco Zola. No Mundial, enfrentará o Brasil na fase de grupos.

Steve Clarke (Foto: DIvulgação/AFP)

Nenhum título principal

36º Vincenzo Montella (Turquia) — 0 pontos

Desde 2023 no comando da Turquia, Vincenzo Montella levou a equipe até as quartas de final da Eurocopa de 2024. Ex-atacante da Roma e campeão italiano como jogador, também treinou Fiorentina, Milan e Sevilla após iniciar a carreira técnica no clube da capital italiana.

Nenhum título principal

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