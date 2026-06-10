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Raphinha destaca confiança dada por Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Me cobro mais que ele'

O atacante ainda projetou o duelo contra Marrocos

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
10/06/2026 15:53
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Coletiva Raphinha (Marcio Dolzan/Lance!)
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Titular absoluto da Seleção Brasileira, o atacante Raphinha concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (10), a três dias da estreia na Copa do Mundo.

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    • Na conversa com os jornalistas, o jogador ressaltou que Carlo Ancelotti tem passado muita confiança para ele. Além disso, disse que se cobra mais que o próprio treinador.

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    – Obviamente que vestir a camisa da Seleção sempre queremos. Sofri com lesões na temporada passada. Perdi metade dos jogos do Ancelotti. Eu fico mal de não poder estar presente, participar. Mas sempre que entro em campo, dou meu melhor e vou continuar fazendo isso. O mister tem total confiança, me acompanhou de perto pela Seleção, mas já via na Espanha. Mesmo rivais, tínhamos uma boa relação. Eu, por ter uma autocrítica alta, me cobro mais que o mister. Eu tento me provar que sou capaz mais do que deveria provar para o Ancelotti. Ele está contente com o que tenho entregado nos treinamentos, mas sei que posso fazer muito mais – disse Raphinha.

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    – A história que ele escreveu no futebol é algo admirável. Sempre que tínhamos jogos contra o Real Madrid, o cuidado era máximo. Enfrentar um treinador como ele, com a história e capacidade que tem, é sempre muito complicado. Tive muita felicidade nos duelos contra ele. Espero fazer o mesmo que fiz contra ele, com ele. Sempre vou buscar dar meu melhor pela Seleção, para poder dar bons resultado – ressaltou o atacante.

    Além disso, Raphinha também projetou o duelo contra Marrocos no fim de semana. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no sábado (13), às 19h (de Brasília).

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    – Estamos vendo alguns lances deles, pontos fortes e fracos. Ainda temos alguns dias pela frente antes do jogo para aprimorar o que precisamos entender sobre eles – analisou

    Raphinha aproveita água da irrigação do gramado para se refrescar; calor na Copa do Mundo deverá ser intenso
    Raphinha aproveita água da irrigação do gramado para se refrescar; calor na Copa do Mundo deverá ser intenso (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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    Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

    • 13/06: Brasil x Marrocos - 19h
    • 19/06: Brasil x Haiti - 21h30
    • 24/06: Escócia x Brasil - 19h

    *Horários de Brasília.

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