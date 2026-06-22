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Conheça as seleções já eliminadas da Copa do Mundo

Jogos desta segunda-feira podem ampliar lista

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 09:41
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A Tunísia foi eliminada da Copa do Mundo na 2ª rodada
A Tunísia foi eliminada da Copa do Mundo na 2ª rodada (Foto: Julio Cesar AGUILAR/AFP)

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 já começou a definir os primeiros eliminados da competição. Com duas derrotas em dois jogos e sem chances matemáticas de alcançar a zona de classificação, Haiti, Turquia e Tunísia tornaram-se as primeiras seleções eliminadas do torneio.

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    • ➡️ Clique aqui para descobrir quais seleções já estão classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo!

    No Grupo C, o Haiti estreou com derrota por 1 a 0 para a Escócia e voltou a perder na segunda rodada para o Brasil, por 3 a 0. No Grupo D, a Turquia foi derrotada por 2 a 0 pela Austrália na estreia e perdeu novamente na segunda rodada, desta vez por 1 a 0 para o Paraguai.

    Seleção que mais sofreu gols na Copa do Mundo, a Tunísia já se despediu do Grupo F (grupo de onde deve sair o adversário do Brasil na próxima fase). A equipe foi goleada pela Suécia por 5 a 1 na estreia e voltou a sofrer uma derrota elástica por 4 a 0 para o Japão. Com nove gols sofridos em apenas duas partidas e nenhum ponto somado, os tunisianos também estão eliminados da competição.

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    ➡️ Atualmente em 1º lugar do grupo, quem o Brasil enfrentaria no mata-mata da Copa?

    Quantas seleções se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo?

    Ao todo, 32 seleções, das 48 participantes totais, se classificam para o mata-mata (que começa na fase de 16 avos de final). 24 seleções avançam de forma direta (campeões e vice-líderes de cada grupo) e mais 8 melhores terceiros colocados, formando o bloco de 32 classificados.

    🚨Em caso de empate, são considerados os seguintes critérios de desempate. Leia!

    O que são "16 avos de final"?

    A edição de 2026 inaugura a maior reformulação estrutural já feita na história da Copa do Mundo. Desde 1998, a Fifa segue o modelo com 32, mas, a partir deste ano, expandiu o número de participantes para 48 equipes.

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    Esse aumento no número de jogos deu origem a uma fase inédita, batizada de "Round of 32" (ou 16 avos de final). Essa fase dá início ao mata-mata, em formato de jogo único, e antecede as tradicionais "oitavas de final".

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    Quando começa essa fase?

    Os 16 avos de final terão início a partir do dia 28 de junho e se estenderão até 3 de julho. Em seguida, a tradicional fase de oitavas de final acontece entre os dias 4 e 7 de julho. As quartas de final estão programadas para o intervalo de 9 a 11 de julho, enquanto as semifinais ocorrerão nos dias 14 e 15 de julho. O jogo que define o terceiro lugar está agendado para 18 de julho, e a grande final será disputada em 19 de julho, no MetLife Stadium, na região de Nova York/Nova Jersey.

    • Fase de grupos: 11 a 27 de junho.
    • 16 avos de final: 28 de junho a 3 de julho, inaugurando o mata-mata com 32 seleções
    • Quartas de final: 9 a 11 de julho
    • Semifinais: 14 e 15 de julho
    • 🥉Disputa de terceiro lugar: 18 de julho
    • 🥇Final:19 de julho
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