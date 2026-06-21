Atualmente em 1º lugar do grupo, quem o Brasil enfrentaria no mata-mata da Copa? Holanda e Japão já estão virtualmente classificados para os 16 avos de final

Os dois primeiros colocados do grupo do Brasil enfrentam os dois primeiros do Grupo F, que tem Holanda, Suécia, Japão e Tunísia, nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Ou seja, se a fase de grupos acabasse hoje, atualmente em 1º lugar do Grupo C, o Brasil enfrentaria o Japão, vice-líder do Grupo F.

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A liderança do Grupo F está acirrada. Tanto a Holanda quanto o Japão possuem 4 pontos. As equipes empataram entre si, mas venceram na segunda rodada da fase de grupos. A Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 e o Japão bateu a Tunísia por 4 a 0. 🚨Confira aqui os critérios de desempate da Copa do Mundo!

Próximos jogos do Grupo F

1 . Tunísia x Holanda (25/06) - 20h 2 . Japão x Suécia (25/06) - 20h

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Liderança do Grupo C tem peso duplo para o Brasil na Copa

Na próxima quarta-feira (24), o Brasil encara a Escócia em Miami em busca do primeiro lugar no Grupo C e melhor logística para os 16 avos da Copa do Mundo. Caso termine em primeiro lugar, o Brasil fará toda a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O caminho até a final teria passagens por Houston, Nova Jersey, Miami e Atlanta, além da final também em Nova Jersey.

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Assim, se o Brasil vencer a Escócia e superar o Marrocos no saldo de gols, a Seleção conseguirá manter sua base em Morristown, onde está desde o dia 2 de junho e cuja estrutura de hotelaria e treinamento é muito elogiada pela comissão técnica.

Porém, caso termine a primeira fase em segundo lugar no Grupo C, o primeiro jogo dos playoffs será disputado em Monterrey, no México. Uma eventual ida para o México pode obrigar a Seleção a abandonar momentaneamente o CT em Morristown, algo que poderia se repetir mais à frente caso o Brasil siga avançando na Copa do Mundo.

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