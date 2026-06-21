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Atualmente em 1º lugar do grupo, quem o Brasil enfrentaria no mata-mata da Copa?

Holanda e Japão já estão virtualmente classificados para os 16 avos de final

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 09:22
Atualizado há 2 minutos
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Ancelotti durante Brasil x Haiti
Ancelotti durante Brasil x Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images via AFP)

Os dois primeiros colocados do grupo do Brasil enfrentam os dois primeiros do Grupo F, que tem Holanda, Suécia, Japão e Tunísia, nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Ou seja, se a fase de grupos acabasse hoje, atualmente em 1º lugar do Grupo C, o Brasil enfrentaria o Japão, vice-líder do Grupo F.

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    • A liderança do Grupo F está acirrada. Tanto a Holanda quanto o Japão possuem 4 pontos. As equipes empataram entre si, mas venceram na segunda rodada da fase de grupos. A Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 e o Japão bateu a Tunísia por 4 a 0. 🚨Confira aqui os critérios de desempate da Copa do Mundo!

    Próximos jogos do Grupo F

      1.
    1. Tunísia x Holanda (25/06) - 20h
      2. 2.
    2. Japão x Suécia (25/06) - 20h

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    Liderança do Grupo C tem peso duplo para o Brasil na Copa

    Na próxima quarta-feira (24), o Brasil encara a Escócia em Miami em busca do primeiro lugar no Grupo C e melhor logística para os 16 avos da Copa do Mundo. Caso termine em primeiro lugar, o Brasil fará toda a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O caminho até a final teria passagens por Houston, Nova Jersey, Miami e Atlanta, além da final também em Nova Jersey.

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    Assim, se o Brasil vencer a Escócia e superar o Marrocos no saldo de gols, a Seleção conseguirá manter sua base em Morristown, onde está desde o dia 2 de junho e cuja estrutura de hotelaria e treinamento é muito elogiada pela comissão técnica.

    Porém, caso termine a primeira fase em segundo lugar no Grupo C, o primeiro jogo dos playoffs será disputado em Monterrey, no México. Uma eventual ida para o México pode obrigar a Seleção a abandonar momentaneamente o CT em Morristown, algo que poderia se repetir mais à frente caso o Brasil siga avançando na Copa do Mundo.

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    ➡️ Confronto direto: entenda critério de desempate da Copa do Mundo

    Seleção Brasileira cumprimenta a torcida após a vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Brasil lidera Grupo C da Copa do Mundo por saldo de gols (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
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