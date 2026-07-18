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Catalunha divide torcida entre Espanha e Messi na final da Copa do Mundo

Barcelona, política e idolatria pelo craque argentino explicam o dilema dos catalães

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 20:47
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Messi comemora gol pelo Barcelona.
Messi comemora gol pelo Barcelona: maior ídolo e artilheiro da história do clube (Foto: Pau Barrena/AFP)

Na véspera da grande final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, a Catalunha — região no nordeste da Espanha cuja capital é Barcelona — vive um dilema: para quem torcer na decisão? Apesar de a seleção espanhola ter muitos jogadores do clube catalão, a devoção dos torcedores por Lionel Messi, somada ao desejo de independência, faz com que a preferência se divida entre a seleção espanhola e o ídolo argentino.

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    • Messi tem uma relação muito forte com a Catalunha. Ele chegou à região aos 13 anos de idade e permaneceu lá até os 34, tornando-se o maior artilheiro e maior ídolo da história do Barcelona.

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    Por outro lado, o Barcelona está muito bem representado na final da Copa do Mundo. São oito atletas do clube que integram o elenco da Espanha: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferrán Torres e a grande estrela da equipe, Lamine Yamal. Até mesmo Marc Cucurella, único jogador atualmente vinculado ao Real Madrid, é catalão e foi formado em La Masia, tradicional centro das categorias de base do clube azul-grená. 

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    Elenco da Espanha na Copa do Mundo tem oito jogadores do Barcelona (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)
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    • Apesar da presença maciça de jogadores do clube na seleção, a página "Barça i Ciutadania", administrada por torcedores do Barcelona, afirmou que não vai apoiar a seleção espanhola na Copa do Mundo. Com um cartaz em que pergunta "Por que a Espanha tem de perder o Mundial?", o texto publicado diz:

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    "A cada quatro anos, o mesmo dilema paira sobre o imaginário coletivo da massa social culé-independentista. É coerente querer que a Espanha ganhe a Copa do Mundo? É possível fazer vista grossa e apoiar a seleção espanhola sob o pretexto de que há muitos jogadores do Barça? É congruente desejar a vitória da seleção do Estado que oprime sistematicamente a nação catalã? Futebol e política podem ser dissociados?", questiona a página.

    A Catalunha é uma comunidade autônoma localizada no nordeste da Espanha, com cerca de 7,5 milhões de habitantes e responsável por aproximadamente um quinto da economia do país. A província possui uma cultura e idioma (catalão) próprios, e é resistente em um histórico embate político com o Reino da Espanha. A região, em sua maioria, busca sua independência do país europeu.

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    Em 2017, a Catalunha realizou um referendo sobre a independência, no qual a maioria dos votantes se manifestou a favor da separação da Espanha. Várias personalidades do futebol se manifestaram a favor do movimento de independência, como o zagueiro Piqué e o técnico Pep Guardiola. A consulta, porém, foi considerada ilegal pelo governo espanhol e pela Justiça do país, gerando uma grave crise política marcada por confrontos durante a votação, intervenção de Madri e a suspensão temporária da autonomia catalã. 

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    Messi divide a torcida catalã

    Enquanto parte dos catalães torce pela Espanha por causa da forte presença de jogadores do Barcelona no elenco, muitos independentistas mantêm a tradição de apoiar qualquer adversário da seleção espanhola, enxergando o confronto muito mais pelo viés político do que esportivo. Há ainda quem prefira a Argentina por causa de Lionel Messi, embora o craque também desperte críticas entre alguns torcedores do Barça por nunca ter se integrado à cultura catalã e pela forma como deixou o clube. A rivalidade entre identidade catalã, nacionalismo espanhol e a idolatria por Messi transforma a decisão em um debate que ultrapassa o futebol e reflete a histórica tensão política entre Catalunha e Espanha.

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    Lionel Messi jogou por 19 anos no Barcelona, marcou 672 gols e deu 303 assistências em 778 jogos pela equipe catalã. Ele é considerado o maior ídolo da história do clube. Por todos os números, títulos, momentos memoráveis e simbolismo envolvendo o astro com a Espanha, não há como não haver torcida pelo argentino. Porém, alguns jornalistas catalães, em entrevistas à revista Placar, afirmaram que uma parcela da torcida sente as marcas de sua saída, envolvendo questões financeiras, além do fato de o camisa 10 nunca ter sido engajado com as causas políticas da região e até mesmo com a própria língua catalã. 

    Lionel Messi - Barcelona
    Lionel Messi em ação pelo Barcelona: foram 672 gols em 778 jogos pelo clube (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

    Na entrevista à Placar, o jornalista, escritor e subdiretor do diário AS, da Espanha, Santiago Giménez, destacou que a admiração por Messi e as questões políticas envolvendo a Catalunha com a Espanha são fatores que favorecem a preferência pela Argentina na final da Copa do Mundo por uma parcela significativa de torcida catalã.

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    — Politicamente, a situação não anda tão tensa como em 2017, mas os independentistas irão até a morte com a Argentina… ainda que nunca tenham visto uma partida de futebol em sua vida. Não posso dizer como pensam todos os catalães, mas, em geral, creio que muitos também apoiarão a Espanha, pela presença de jogadores do Barça e pela ausência de jogadores do Real Madrid. Também é certo que a admiração pelo Messi é geral e que, se a Argentina ganhar, vai doer menos por isso — afirmou.

    Haverá torcida para a Espanha

    A partir de um estudo feito pelo Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) durante a semifinal entre Espanha e França, foram identificados abalos sísmicos na região de Sabadell, na grande Barcelona, que apontaram três picos de tremores, que coincidiram justamente nos momentos dos gols de Oyarzabal e Pedro Porro, além do gol anulado de Lamine Yamal na partida.

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    Em entrevista para a revista Placar, o jornalista do canal Rac1, Marc Marba, reafirmou a torcida dos catalães pela influência dos jogadores do Barcelona, apesar de haver uma oposição que favorece os argentinos.

    — Eu diria que a maioria dos catalães vai torcer pela Espanha, porque a grande representação deste time é o Barça. Ou seja, não ligam nem para Espanha nem para Argentina, mas querem ver catalães campeões. Mas há, sim, gente tão anti-Espanha que, ainda assim, torcerá pela Argentina.

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    Com tantas nuances envolvendo esta final de Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, a relação entre Catalunha e Espanha se torna um fator curioso que divide as torcidas da região por diferentes motivos. Fato é que, assim como o confronto em si, no âmbito esportivo, se mostra bastante equilibrado, os apoios na região da Catalunha seguem pelo mesmo caminho.

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