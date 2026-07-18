Catalunha divide torcida entre Espanha e Messi na final da Copa do Mundo Barcelona, política e idolatria pelo craque argentino explicam o dilema dos catalães

Na véspera da grande final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, a Catalunha — região no nordeste da Espanha cuja capital é Barcelona — vive um dilema: para quem torcer na decisão? Apesar de a seleção espanhola ter muitos jogadores do clube catalão, a devoção dos torcedores por Lionel Messi, somada ao desejo de independência, faz com que a preferência se divida entre a seleção espanhola e o ídolo argentino.

Messi tem uma relação muito forte com a Catalunha. Ele chegou à região aos 13 anos de idade e permaneceu lá até os 34, tornando-se o maior artilheiro e maior ídolo da história do Barcelona.

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Por outro lado, o Barcelona está muito bem representado na final da Copa do Mundo. São oito atletas do clube que integram o elenco da Espanha: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferrán Torres e a grande estrela da equipe, Lamine Yamal. Até mesmo Marc Cucurella, único jogador atualmente vinculado ao Real Madrid, é catalão e foi formado em La Masia, tradicional centro das categorias de base do clube azul-grená.

Elenco da Espanha na Copa do Mundo tem oito jogadores do Barcelona (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Apesar da presença maciça de jogadores do clube na seleção, a página "Barça i Ciutadania", administrada por torcedores do Barcelona, afirmou que não vai apoiar a seleção espanhola na Copa do Mundo. Com um cartaz em que pergunta "Por que a Espanha tem de perder o Mundial?", o texto publicado diz:

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"A cada quatro anos, o mesmo dilema paira sobre o imaginário coletivo da massa social culé-independentista. É coerente querer que a Espanha ganhe a Copa do Mundo? É possível fazer vista grossa e apoiar a seleção espanhola sob o pretexto de que há muitos jogadores do Barça? É congruente desejar a vitória da seleção do Estado que oprime sistematicamente a nação catalã? Futebol e política podem ser dissociados?", questiona a página.

A Catalunha é uma comunidade autônoma localizada no nordeste da Espanha, com cerca de 7,5 milhões de habitantes e responsável por aproximadamente um quinto da economia do país. A província possui uma cultura e idioma (catalão) próprios, e é resistente em um histórico embate político com o Reino da Espanha. A região, em sua maioria, busca sua independência do país europeu.

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Em 2017, a Catalunha realizou um referendo sobre a independência, no qual a maioria dos votantes se manifestou a favor da separação da Espanha. Várias personalidades do futebol se manifestaram a favor do movimento de independência, como o zagueiro Piqué e o técnico Pep Guardiola. A consulta, porém, foi considerada ilegal pelo governo espanhol e pela Justiça do país, gerando uma grave crise política marcada por confrontos durante a votação, intervenção de Madri e a suspensão temporária da autonomia catalã.

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Messi divide a torcida catalã

Enquanto parte dos catalães torce pela Espanha por causa da forte presença de jogadores do Barcelona no elenco, muitos independentistas mantêm a tradição de apoiar qualquer adversário da seleção espanhola, enxergando o confronto muito mais pelo viés político do que esportivo. Há ainda quem prefira a Argentina por causa de Lionel Messi, embora o craque também desperte críticas entre alguns torcedores do Barça por nunca ter se integrado à cultura catalã e pela forma como deixou o clube. A rivalidade entre identidade catalã, nacionalismo espanhol e a idolatria por Messi transforma a decisão em um debate que ultrapassa o futebol e reflete a histórica tensão política entre Catalunha e Espanha.

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Lionel Messi jogou por 19 anos no Barcelona, marcou 672 gols e deu 303 assistências em 778 jogos pela equipe catalã. Ele é considerado o maior ídolo da história do clube. Por todos os números, títulos, momentos memoráveis e simbolismo envolvendo o astro com a Espanha, não há como não haver torcida pelo argentino. Porém, alguns jornalistas catalães, em entrevistas à revista Placar, afirmaram que uma parcela da torcida sente as marcas de sua saída, envolvendo questões financeiras, além do fato de o camisa 10 nunca ter sido engajado com as causas políticas da região e até mesmo com a própria língua catalã.

Lionel Messi em ação pelo Barcelona: foram 672 gols em 778 jogos pelo clube (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Na entrevista à Placar, o jornalista, escritor e subdiretor do diário AS, da Espanha, Santiago Giménez, destacou que a admiração por Messi e as questões políticas envolvendo a Catalunha com a Espanha são fatores que favorecem a preferência pela Argentina na final da Copa do Mundo por uma parcela significativa de torcida catalã.

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— Politicamente, a situação não anda tão tensa como em 2017, mas os independentistas irão até a morte com a Argentina… ainda que nunca tenham visto uma partida de futebol em sua vida. Não posso dizer como pensam todos os catalães, mas, em geral, creio que muitos também apoiarão a Espanha, pela presença de jogadores do Barça e pela ausência de jogadores do Real Madrid. Também é certo que a admiração pelo Messi é geral e que, se a Argentina ganhar, vai doer menos por isso — afirmou.

Haverá torcida para a Espanha

A partir de um estudo feito pelo Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) durante a semifinal entre Espanha e França, foram identificados abalos sísmicos na região de Sabadell, na grande Barcelona, que apontaram três picos de tremores, que coincidiram justamente nos momentos dos gols de Oyarzabal e Pedro Porro, além do gol anulado de Lamine Yamal na partida.

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Las celebraciones de los goles de la selección durante la semifinal del Mundial FIFA 2026 hicieron vibrar el suelo en Sabadell. Así lo registró un sismómetro de la Red Sísmica Educativa del @GEO3BCN_CSIC instalado en el Inst. Vallès. @raspishake pic.twitter.com/md9NCXw21Y — Jordi Diaz Cusi (@JDiazCusi) July 15, 2026

Em entrevista para a revista Placar, o jornalista do canal Rac1, Marc Marba, reafirmou a torcida dos catalães pela influência dos jogadores do Barcelona, apesar de haver uma oposição que favorece os argentinos.

— Eu diria que a maioria dos catalães vai torcer pela Espanha, porque a grande representação deste time é o Barça. Ou seja, não ligam nem para Espanha nem para Argentina, mas querem ver catalães campeões. Mas há, sim, gente tão anti-Espanha que, ainda assim, torcerá pela Argentina.

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Com tantas nuances envolvendo esta final de Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, a relação entre Catalunha e Espanha se torna um fator curioso que divide as torcidas da região por diferentes motivos. Fato é que, assim como o confronto em si, no âmbito esportivo, se mostra bastante equilibrado, os apoios na região da Catalunha seguem pelo mesmo caminho.

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