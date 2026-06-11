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Colunistas do Lance! apontam campeão, decepção e zebra da Copa do Mundo

Espanha e França são os principais favoritos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 06:40
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Taça / Troféu da Copa do Mundo
Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11) (Foto: Franck Fife/AFP)
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Os colunistas do Lance! Gustavo Fogaça (Guffo), Eduardo Tironi e Lucio de Castro apontaram os times que acreditam que devem vencer, decepcionar e ir além do esperado na Copa do Mundo. Confira o palpite dos jornalistas abaixo:

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    • Pitaco do Guffo

    De acordo com Guffo, a Espanha é a grande favorita para vencer a competição. Apesar da derrota para Portugal na final da Nations League em 2025, os espanhóis ainda possuem um elenco e um grupo muito fechado, que, de acordo com Guffo, "parece que treinam juntos todos os dias".

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    Mesmo assim, o colunista não descartou a França, que, para ele, possui o melhor elenco e os maiores craques do torneio. Foi justamente o algoz da França na final de 2022 que o jornalista escolheu como a decepção da Copa do Mundo. Para Guffo, a Argentina não deve fazer uma boa Copa na despedida de Lionel Messi da competição.

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    Para as zebras, quatro equipes foram destacadas por Gustavo. São elas Marrocos, que chegaram nas semifinais em 2022 e ficaram com a quarta colocação, Japão, que inseriu o futebol na sua cultura e planeja vencer uma Copa do Mundo até 2050, Congo e Jordânia, que segundo Guffo, podem "incomodar".

    Trionda bola copa do mundo 2026 adidas
    Trionda, a bola Copa do Mundo 2026 adidas. (Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO/AFP)

    Palpite de Eduardo Tironi

    A opinião de Eduardo Tironi é quase idêntica à de seu colega colunista. Para o jornalista, França é a grande favorita. Assim como Guffo, de acordo com Tironi, a Argentina irá decepcionar, e o Japão deve ser a surpresa.

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    Palpite de Lúcio de Castro

    Para Lúcio de Castro, a grande campeã da Copa do Mundo deve ser a França. O jornalista apostou na Alemanha como zebra do Mundial e no Equador como "zebra" do torneio.

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