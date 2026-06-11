Colunistas do Lance! apontam campeão, decepção e zebra da Copa do Mundo
Espanha e França são os principais favoritos
Os colunistas do Lance! Gustavo Fogaça (Guffo), Eduardo Tironi e Lucio de Castro apontaram os times que acreditam que devem vencer, decepcionar e ir além do esperado na Copa do Mundo. Confira o palpite dos jornalistas abaixo:
Pitaco do Guffo
De acordo com Guffo, a Espanha é a grande favorita para vencer a competição. Apesar da derrota para Portugal na final da Nations League em 2025, os espanhóis ainda possuem um elenco e um grupo muito fechado, que, de acordo com Guffo, "parece que treinam juntos todos os dias".
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Mesmo assim, o colunista não descartou a França, que, para ele, possui o melhor elenco e os maiores craques do torneio. Foi justamente o algoz da França na final de 2022 que o jornalista escolheu como a decepção da Copa do Mundo. Para Guffo, a Argentina não deve fazer uma boa Copa na despedida de Lionel Messi da competição.
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Para as zebras, quatro equipes foram destacadas por Gustavo. São elas Marrocos, que chegaram nas semifinais em 2022 e ficaram com a quarta colocação, Japão, que inseriu o futebol na sua cultura e planeja vencer uma Copa do Mundo até 2050, Congo e Jordânia, que segundo Guffo, podem "incomodar".
Palpite de Eduardo Tironi
A opinião de Eduardo Tironi é quase idêntica à de seu colega colunista. Para o jornalista, França é a grande favorita. Assim como Guffo, de acordo com Tironi, a Argentina irá decepcionar, e o Japão deve ser a surpresa.
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Palpite de Lúcio de Castro
Para Lúcio de Castro, a grande campeã da Copa do Mundo deve ser a França. O jornalista apostou na Alemanha como zebra do Mundial e no Equador como "zebra" do torneio.
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