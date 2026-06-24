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Cena de Everaldo Marques em Escócia x Brasil viraliza: 'Não tem'

Seleção Brasileira está vencendo por 1 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:55
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Everaldo Marques é escalado para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Everaldo Marques passa perrengue na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Globo)

Antes de iniciar a transmissão de Escócia e Brasil, disputado nesta quarta-feira (24), em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, Everaldo Marques, narrador da Globo passou por um perrengue.

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    Mesmo com riscos de chuva, a previsão para o horário da partida apontava calor intenso, alta umidade e riscos de tempestades na região do Hard Rock Stadium, palco do confronto. Na cabine dos jornalistas, Everaldo Marques, Cristiane Rozeira e Maestro Júnior estavam sofrendo o calor.

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    Veja a situação:

    Nas redes socias, torcedores reclamaram da situação da cabine e que vem constantemente sendo reclamado por jornalistas.

    Veja a repercussão:

    Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia

    Com a lesão de Raphinha na partida contra o Haiti, na última sexta-feira (19), o técnico italiano teve que escolher um substituto para o duelo desta quarta-feira (24), contra a Escócia. Para o confronto, Carlo Ancelotti optou pela mesma solução que usou contra os haitianos e escalou Rayan.

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    Antes do início da partida, o treinador do Brasil explicou que a opção pelo ex-vascaíno se deve a ele ser um atacante completo.

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    Vinicius Júnior abriu o placar para o Brasil contra a Escócia em jogo da Copa do Mundo (Foto: by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    – A escalação do Rayan é porque ele é um atacante completo. Foi centroavante no Vasco, jogou como ponta no Bournemouth, tem um chute forte, é bom de cabeça. Pode fazer uma boa partida – disse Carlo Ancelotti em entrevista ao SBT.

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