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Torcedores do Brasil celebram gol em Marrocos x Haiti: 'Não são'

Resultado impacta a Seleção Brasileira

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:39
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Hakimi, do Marrocos, correndo contra o Haiti em jogo do grupo do Brasil na Copa do Mundo
Haiti abriu o placar contra o Marrocos no primeiro tempo (Foto: Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Enquanto Brasil vence a Escócia por 1 a 0 no placar parcial nesta quarta-feira (24), o Haiti empata com o Marrocos em resultado que ajuda o time de Carlo Ancelotti a garantir a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo. Apesar dos gols de Hakimi e Saibari para os africanos, os gols dos centro-americanos animaram diversos brasileiros que comemoraram nas redes sociais.

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    Lenny Joseph, foi o responsável por abrir o placar para o Haiti contra o Marrocos, rival direto do Brasil na disputa pela primeira colocação do grupo. O gol do camisa 16 aconteceu após jogada de Jean-Kévin Duverne, que cruzou da direita para a esquerda e deixou o companheiro livre para balançar as redes do goleiro Bono.

    Confira algumas reações de torcedores do Brasil:

    Vinicius Júnior comemorando gol em Brasil e Escócia na Copa do Mundo
    Vinicius Júnior abriu o placar para o Brasil contra a Escócia em jogo da Copa do Mundo (Foto: by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia

    Com a lesão de Raphinha na partida contra o Haiti, na última sexta-feira (19), o técnico italiano teve que escolher um substituto para o duelo desta quarta-feira (24), contra a Escócia. Para o confronto, Carlo Ancelotti optou pela mesma solução que usou contra os haitianos e escalou Rayan.

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    Antes do início da partida, o treinador do Brasil explicou que a opção pelo ex-vascaíno se deve a ele ser um atacante completo.

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    – A escalação do Rayan é porque ele é um atacante completo. Foi centroavante no Vasco, jogou como ponta no Bournemouth, tem um chute forte, é bom de cabeça. Pode fazer uma boa partida – disse Carlo Ancelotti em entrevista ao SBT.

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