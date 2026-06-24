Torcedores do Brasil celebram gol em Marrocos x Haiti: 'Não são'
Resultado impacta a Seleção Brasileira
Enquanto Brasil vence a Escócia por 1 a 0 no placar parcial nesta quarta-feira (24), o Haiti empata com o Marrocos em resultado que ajuda o time de Carlo Ancelotti a garantir a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo. Apesar dos gols de Hakimi e Saibari para os africanos, os gols dos centro-americanos animaram diversos brasileiros que comemoraram nas redes sociais.
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Lenny Joseph, foi o responsável por abrir o placar para o Haiti contra o Marrocos, rival direto do Brasil na disputa pela primeira colocação do grupo. O gol do camisa 16 aconteceu após jogada de Jean-Kévin Duverne, que cruzou da direita para a esquerda e deixou o companheiro livre para balançar as redes do goleiro Bono.
Confira algumas reações de torcedores do Brasil:
o marrocos levando gol do Haiti eu acho é pouco KKKKKKKK eles não são os bonzao— nan (@frr8nv) June 24, 2026
a grande seleção de marrocos que tanto falaram aqui no twitter levando gol do haiti kkkkkkkk plmds— liv (@stydiaconfident) June 24, 2026
Primeiro gol de Haiti na Copa do Mundo veio quando ela já tá eliminada. E ajudou muito o Brasil. Obrigado HAITI #CopaDoMundo— o pagador de promessas ⑆ (@itsubmersivel) June 24, 2026
GOL DO BRASIL E EM SEGUIDA DO HAITI OBRIGADA REIZINHOS— lili (@i6miyeon) June 24, 2026
Comemorei mais o gol do Haiti que do Brasil. Vai Haitiiiii!— Brasileira 🐝 (@SugarGreys) June 24, 2026
Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia
Com a lesão de Raphinha na partida contra o Haiti, na última sexta-feira (19), o técnico italiano teve que escolher um substituto para o duelo desta quarta-feira (24), contra a Escócia. Para o confronto, Carlo Ancelotti optou pela mesma solução que usou contra os haitianos e escalou Rayan.
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Antes do início da partida, o treinador do Brasil explicou que a opção pelo ex-vascaíno se deve a ele ser um atacante completo.
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– A escalação do Rayan é porque ele é um atacante completo. Foi centroavante no Vasco, jogou como ponta no Bournemouth, tem um chute forte, é bom de cabeça. Pode fazer uma boa partida – disse Carlo Ancelotti em entrevista ao SBT.
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