A seleção do Japão optou por alterar o local de treinamento de última hora, visando a preparação para a Copa do Mundo. A medida foi tomada, pois o Japão reprovou o CT fornecido pelo Tigres, em San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para que a seleção pudesse treinar antes da estreia da Copa. A informação foi dada inicialmente pela "ESPN" e pela "TUDN", do México.

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Takefusa Kubo, em treino da Seleção Japonesa (Foto: Divulgação/Federação Japonesa)

O que pesou bastante na decisão foram as chuvas na região de Nuevo León, condição que poderia piorar as condições do gramado. O treino realizado na última terça-feira foi realizado na Faculdade de Medicina da UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León), como uma medida provisória.

A delegação japonesa passará a treinar no Centro de Treinamento El Barrial, do Monterrey, na cidade de Santiago. Depois seguirão para Nashville, nos Estados Unidos, onde será a base da equipe para a disputa da Copa do Mundo.

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O Japão está no grupo F e estreia contra a Holanda, no dia 14 de junho, em Dallas. Na sequência, joga contra a Tunísia (20 de junho), em Guadalupe, e encerra a fase de grupos contra a Suécia (25 de junho), em Dallas.

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