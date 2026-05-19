Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Japão na Copa do Mundo

Figura carimbada em Copa do Mundo desde 1998, a seleção do Japão vai para a oitava participação em sequência. Os Samurais Azuis chegam de um bom ciclo e têm como motivação da última Copa, no Catar, vitórias contra Espanha e Alemanha, na fase de grupos, além de uma grande virada sobre o Brasil, em 2025, e vitória sobre a Inglaterra neste ano. São alguns exemplos de força e perigo que os japoneses podem causar nessa Copa do Mundo.



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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada japonesa, o Lance! apresenta o guia do Japão para o Mundial.

O Japão possui o combo de ter uma identidade muito bem definida e um elenco com muita qualidade, liderado pelo técnico Hajime Mariyasu. Para além das seleções favoritas a conquistar a Copa do Mundo, o Japão talvez seja a mais competitiva da segunda prateleira, capaz de enfrentar qualquer equipe no torneio e, inclusive, chegar longe e, quem sabe, poder superar as oitavas de final, fase mais longe em que o Japão já chegou na história da competição. Os japoneses estão no grupo F, ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia.



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🌍 O Cenário: Como o Japão chega à Copa?

Pelas eliminatórias asiáticas, o Japão enfrentou a Coreia do Norte, Síria e Mianmar na segunda fase e avançou com autoridade. O ritmo seguiu na etapa seguinte, superando China, Bahrein e Arábia Saudita. A vaga para a Copa foi conquistada com três rodadas de antecedência, deixando claro que os japoneses são a referência do futebol asiático para essa Copa do Mundo. É um time que pode conquistar grandes resultados na competição, por reunir técnica e ter jogadores habilidosos no plantel, apesar de Mitoma e Minamino.



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📈 Melhor campanha em Copas

Dentre as últimas sete presenças japonesas na Copa do Mundo, em quatro delas (2022, 2010, 2018 e 2022) avançaram às oitavas de final, sendo ainda o teto do Japão no torneio. Em 2002, a eliminação veio para a Turquia, por 1 a 0. Em 2010, na África do Sul, e em 2022, no Catar, o Japão foi eliminado nos pênaltis, por Paraguai e Croácia, respectivamente. Em 2018, chegaram a abrir 2 a 0 sobre a Bélgica, mas sofreram a virada e ficaram novamente pelo caminho.



✨ Fato curioso: Moriyasu e o fato inédito

Durante toda a história da Seleção do Japão, nunca houve um treinador que atuou por mais de um ciclo. Tabu que o treinador Hajime Moriyasu quebrou após a Copa do Mundo no Catar. Com resultados históricos na competição e boa impressão durante todo o ciclo, Hajime será o primeiro técnico do Japão presente em duas Copas do Mundo de forma consecutiva.

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Técnico do Japão, Hajime Moriyasu orienta jogadores em amistoso contra a Inglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)

⚡ O cara do time: Wataru Endo

Endo é o principal nome do meio do Japão. Atualmente no Liverpool, da Inglaterra, o capitão japonês é reconhecido pela forte marcação, liderança e capacidade de manter um equilíbrio no setor com excelente visão de jogo. Ou seja, é um jogador que consegue dar segurança e consistência nas duas fases do jogo e é a principal engrenagem nas transições, ofensiva e defensiva, dos japoneses. Porém, Endo lidou com muitos problemas físicos na última temporada, o que pode comprometer sua titularidade, tornando-se uma grande preocupação para o Japão.



👁️ Fique de olho: Takefusa Kubo

Kubo é um dos principais nomes da seleção do Japão para a Copa do Mundo. O atacante da Real Sociedad, da Espanha, tem como características a velocidade para jogadas em um contra um e assim abrir espaços nas defesas adversárias. Kubo pode atuar nas duas pontas, mas funciona melhor pela direita. Além dos dribles, Takefusa também conta com boa visão de jogo, o que facilita jogadas por dentro, seja para finalizar ou achar um passe e deixar algum companheiro em boas condições de marcar.



👨‍🏫 Quem é o treinador do Japão na Copa do Mundo?

Como treinador, Hajime Moriyasu assumiu a seleção do Japão em julho de 2018. Ele já era uma figura conhecida na equipe, isso porque jogou pela seleção nacional e fez carreira no Sanfrecce Hiroshima. Ao levar o Japão para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022, Moriyasu se tornou o primeiro técnico da história do país a ter um contrato renovado após um Mundial. A competitividade atrelada aos bons talentos da atual geração contribuiu para um grande trabalho de Hajime neste último ciclo e traz esperanças para uma competição ainda mais otimista.



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📋 Time base (3-4-2-1)

Suzuki; Watanabe, Taniguchi e Ito; Endo, Kamada, Doan e Nakamura; Kubo e Sano; e Ueda



🗓️ Agenda da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Holanda x Japão

⚽ Fase de grupos (Grupo F)

📅 15 de junho, segunda-feira, às 17h (de Brasília)

🏟️ AT&T Stadium, Texas (EUA)



Tunísia x Japão

⚽ Fase de grupos (Grupo F)

📅 21 de junho, domingo, às 01h (de Brasília)

🏟️ Estádio BBVA, Guadaloupe (MEX)



Japão x Suécia

⚽ Fase de grupos (Grupo F)

📅 25 de junho, quinta-feira, às 20h (de Brasília)

🏟️AT&T Stadium, Texas (EUA)

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