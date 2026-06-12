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Canadá busca empate com a Bósnia na estreia em casa

Canadenses marcaram seu primeiro ponto na história dos Mundiais

PorRedação Lance!Toronto (Canadá)
12/06/2026 18:18
Atualizado há 2 minutos
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Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

O Canadá viveu a montanha-russa de sua primeira Copa do Mundo em casa contra a Bósnia. Atrás no placar desde os 21 minutos, os donos da casa precisaram de um reserva decisivo para evitar a derrota na estreia do Grupo B. Cyle Larin entrou aos 76 minutos e, com apenas dois em campo, deixou tudo igual. O gol garantiu o empate por 1 a 1 com os bósnios e encerrou uma sequência de sete derrotas consecutivas canadenses em Mundiais, que vinha desde 1986.

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    • A Bósnia-Herzegovina abriu vantagem com gol de cabeça de Jovo Lukic, em jogada de escanteio, e conseguiu segurar a pressão canadense durante quase uma hora. O time europeu desperdiçou a chance de ampliar quando Ermedin Demirovic saiu cara a cara com o goleiro Maxime Crépeau e foi parado por uma defesa crucial. Na reta final, no entanto, as substituições mudaram o cenário e o Canadá arrancou o ponto que mantém as esperanças no grupo, que ainda tem Suíça e Catar.

    Bósnia aproveita bola parada e segura pressão canadense

    A Bósnia-Herzegovina começou melhor e criou as primeiras chances antes mesmo dos dez minutos. Amar Memic finalizou por cima logo aos dois minutos, e Lukic apareceu duas vezes na área para cabecear, ainda que sem incomodar Crépeau. O Canadá demorou a encontrar espaços e só ameaçou aos 17 minutos, quando Jonathan David chutou fraco nas mãos de Nikola Vasilj. A dificuldade em furar o bloqueio bósnio marcou o início da partida.

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    Aos 21 minutos, a Bósnia transformou sua eficiência em bola parada em vantagem no placar. Ivan Basic cobrou escanteio pela direita, Sead Kolasinac desviou de cabeça na primeira trave, e Lukic completou de perto para abrir o marcador. Depois do gol, o Canadá aumentou a pressão e acumulou escanteios, mas não conseguiu vencer a dupla de zagueiros Tarik Muharemović e Nikola Katic. Tani Oluwaseyi teve a melhor chance canadense ao finalizar de esquerda dentro da área, mas mandou por cima.

    Cyle Larin comemora gol na estreia da Copa do Mundo contra a Bósnia (Foto: Cole Burston / AFP)

    Substituições decidem e Larin marca na estreia histórica do Canadá

    O segundo tempo trouxe o lance mais dramático da partida antes do gol de empate. Aos 53 minutos, Richie Laryea finalizou dentro da área, Kolasinac tirou praticamente em cima da linha, e a bola ainda bateu no travessão antes de sair. Logo depois, Demirovic escapou da marcação e saiu cara a cara com Crépeau, mas o goleiro canadense fez defesa fundamental para manter o time vivo. A Bósnia poderia ter ampliado, mas viu o Canadá crescer.

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    As mudanças no ataque canadense deram novo fôlego ao time. Promise David, que entrou aos 61 minutos, deu o passe para Larin girar sobre a marcação de Muharemović e finalizar de perna direita, aos 78, com leve desvio em Katic antes de a bola morrer no canto de Vasilj. O gol fez o Toronto Stadium explodir. Nos minutos finais, Kolasinac deixou o campo com cãibras, e o Canadá ainda tentou a virada, mas Muharemović bloqueou chute de Larin nos acréscimos. O empate premiou a reação canadense e deixou tudo aberto no Grupo B.

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    Fim do jejum de 1986

    O empate carrega peso de vitória para o Canadá. Pela primeira vez na história, os canadenses receberam uma partida de Copa do Mundo em casa — e conseguiram evitar a sétima derrota consecutiva no Mundial, sequência que vinha desde 1986. Cyle Larin apareceu para garantir o ponto aos 78 minutos, depois que a Bósnia abriu o placar com Jovo Lukic ainda no primeiro tempo. Para os bósnios, o 1 a 1 também tem valor: é o primeiro ponto desde a estreia do país em Copas, em 2014. Ambas as seleções seguem vivas no Grupo B.

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