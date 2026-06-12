logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Corrida por figurinhas da Copa provoca retirada de rótulos e reação da Coca-Cola

Ação promocional da Coca-Cola distribui 14 figurinhas exclusivas do álbum da Copa de 2026

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
12/06/2026 17:51
Favorite o Lance! no Google
Álbum da Copa da Panini possui 980 figurinhas para completar; 14 figurinhas estão nos rótulos das garrafas de 600ml da Coca-Cola. (Foto: Divulgação/ Internet)
Álbum da Copa da Panini possui 980 figurinhas para completar; 14 figurinhas estão nos rótulos das garrafas de 600ml da Coca-Cola. (Foto: Divulgação/ Internet)

A busca pelas figurinhas exclusivas da Coca-Cola para o álbum da Copa do Mundo, que começou na última quinta-feira (11), acabou gerando um problema inesperado para supermercados e comerciantes em diversas regiões do Brasil.

continua após a publicidade
  • Canadá e Bósnia se enfrentaram na Copa do Mundo

    Copa do Mundo: Lance inusitado em Canadá x Bósnia chama atenção: ‘Loucura’

    Fora de Campo
    Há 11 minutos
  • Pelé admira troféu da Copa do Mundo de 1958. (Foto: Divulgação/ FIFA)

    Medalha de Pelé da Copa de 1958 vai a leilão na Inglaterra

    Seleção Brasileira
    Há 12 minutos
  • Pela primeira vez na história, o Canadá recebe uma Copa do Mundo. (Foto: Cole Burston / AFP)

    Cerimônia de abertura da Copa no Canadá tem provocação a Trump, gafe e vaias aos Estados Unidos

    Copa do Mundo
    Há 43 minutos

    • Após uma série de casos de violação de embalagens nos pontos de venda, a fabricante anunciou a substituição das garrafas danificadas e o recolhimento dos produtos que tiveram os rótulos retirados.

    A ação promocional foi criada em parceria com a Panini e distribui 14 figurinhas exclusivas do álbum oficial da Copa. Os cromos, identificados pela sequência CC1 a CC14, só podem ser encontrados em embalagens participantes da Coca-Cola, o que aumentou a procura dos colecionadores nas últimas semanas. Entre os jogadores presentes na coleção especial estão nomes como Lamine Yamal, Harry Kane, Lautaro Martínez e o brasileiro Gabriel Magalhães.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Figurinhas da Panini com a taça da Copa do Mundo no Maracanã. (Foto: Divulgação/ Panini)
    Figurinhas da Panini com a taça da Copa do Mundo no Maracanã. (Foto: Divulgação/ Panini)

    Com a proximidade do encerramento da promoção e a dificuldade para encontrar algumas figurinhas, consumidores passaram a retirar os rótulos diretamente das garrafas expostas nas prateleiras. O problema chamou a atenção de varejistas, que registraram prejuízos com produtos danificados e impossibilitados de serem comercializados. Isso porque as embalagens sem rótulo perdem informações obrigatórias para venda, incluindo o código de barras utilizado na identificação do produto nos caixas.

    Em comunicado oficial, a Coca-Cola afirmou que os casos são pontuais e informou que os estabelecimentos podem acionar suas equipes comerciais para realizar o recolhimento e a substituição das unidades afetadas. A empresa também comunicou que irá ressarcir os varejistas pelos prejuízos causados pelas embalagens violadas.

    continua após a publicidade

    ➡️ De campo de refugiados em Gana à elite do futebol europeu: conheça Alphonso Davies, estrela do Canadá

    A repercussão do caso foi além dos mercados. A campanha também passou a ser alvo de questionamentos por parte de entidades de defesa do consumidor. O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) apresentou uma denúncia alegando possível prática de venda casada, já que as 14 figurinhas especiais só podem ser obtidas por meio da compra dos refrigerantes participantes da promoção. A entidade pede que os órgãos responsáveis analisem a ação promocional realizada em parceria entre Coca-Cola e Panini.

    Mesmo diante da polêmica, a iniciativa alcançou grande repercussão entre os colecionadores do álbum da Copa. As figurinhas exclusivas se transformaram em alguns dos itens mais procurados desta edição, impulsionando as vendas dos produtos participantes e movimentando grupos de troca em todo o país. O sucesso da campanha, porém, acabou sendo acompanhado por um efeito colateral que obrigou a empresa a agir para evitar novos prejuízos ao varejo e garantir a reposição dos produtos afetados.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Copa do MundoAlgoz do Brasil elogia Kane antes de estreia contra a Inglaterra na CopaHá 2 minutos
    Canadá e Bósnia se enfrentaram na Copa do Mundo
    Fora de CampoCopa do Mundo: Lance inusitado em Canadá x Bósnia chama atenção: 'Loucura'Há 12 minutos
    Pelé admira troféu da Copa do Mundo de 1958. (Foto: Divulgação/ FIFA)
    Seleção BrasileiraMedalha de Pelé da Copa de 1958 vai a leilão na InglaterraHá 12 minutos
    Messi e Neymar - Barcelona
    Copa do MundoNeymar ou Messi, quem era o mais divertido? Rafinha respondeHá 26 minutos
    Mbappé no último amistoso da França antes da Copa do Mundo (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)
    Copa do MundoDembélé defende Mbappé e manda recado: 'Passaram dos limites'Há 29 minutos
    Lucas Guedez e Virgínia são amigos. (Foto: Foto: Reprodução/AgNews)
    Fora de CampoAmigo de Virginia é contratado pela Globo para cobertura da Copa do MundoHá 36 minutos

    Mais LANCE!

    Sósia Neymar
    Sósia de Neymar gera tumulto em shopping nos Estados Unidos
    O meio-campista canadense #08 Ismael Kone (C) disputa a bola com o meio-campista da Bósnia-Herzegovina, #13 Ivan Basic, durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina no Estádio de Toronto, em Toronto, em 12 de junho de 2026
    Copa do Mundo: Canadá x Bósnia vira assunto por nível técnico do jogo: 'Feio'
    Pela primeira vez na história, o Canadá recebe uma Copa do Mundo. (Foto: Cole Burston / AFP)
    Cerimônia de abertura da Copa no Canadá tem provocação a Trump, gafe e vaias aos Estados Unidos
    Ancelotti aplaude o time na beira do campo em Cleveland
    Jornal Marca aponta Copa do Mundo de 2026 como o maior desafio da carreira de Ancelotti
    Bruna Biancardi com a filha mais nova, Mel, no colo (Foto: Reprodução/Instagram)
    Esposa de Neymar se hospeda em mansão de R$ 30 milhões nos EUA durante a Copa
    Bart Verbruggen evolui na recuperação e pode jogar contra o Japão (Foto: Divulgação/Holanda)
    Goleiro titular volta a treinar e pode reforçar a Holanda contra o Japão
    Capitão de Curaçao mostra confiança antes de duelo com a Alemanha: 'Até o último minuto'
    Calor e presente da Fifa marcam palco da estreia da Seleção na Copa do Mundo
    Canadá x Bósnia pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Veja gols de Canadá x Bósnia na Copa do Mundo: Larin deixa tudo igual
    Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)
    Craque Neto manda recado após partida da Copa apitada por Wilton Pereira: 'Respeita'
    Brasil x Marrocos
    Brasil x Marrocos: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Seleção na Copa do Mundo
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Quais são os países mais odiados da Copa do Mundo? Estudo revela ranking curioso
    Seleção da Escócia se preparando para a estreia na Copa do Mundo 2026 (Crédito: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Escócia chega com confiança para quebrar o tabu da primeira fase da Copa; entenda