Corrida por figurinhas da Copa provoca retirada de rótulos e reação da Coca-Cola Ação promocional da Coca-Cola distribui 14 figurinhas exclusivas do álbum da Copa de 2026

A busca pelas figurinhas exclusivas da Coca-Cola para o álbum da Copa do Mundo, que começou na última quinta-feira (11), acabou gerando um problema inesperado para supermercados e comerciantes em diversas regiões do Brasil.

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Após uma série de casos de violação de embalagens nos pontos de venda, a fabricante anunciou a substituição das garrafas danificadas e o recolhimento dos produtos que tiveram os rótulos retirados.

A ação promocional foi criada em parceria com a Panini e distribui 14 figurinhas exclusivas do álbum oficial da Copa. Os cromos, identificados pela sequência CC1 a CC14, só podem ser encontrados em embalagens participantes da Coca-Cola, o que aumentou a procura dos colecionadores nas últimas semanas. Entre os jogadores presentes na coleção especial estão nomes como Lamine Yamal, Harry Kane, Lautaro Martínez e o brasileiro Gabriel Magalhães.

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Figurinhas da Panini com a taça da Copa do Mundo no Maracanã. (Foto: Divulgação/ Panini)

Com a proximidade do encerramento da promoção e a dificuldade para encontrar algumas figurinhas, consumidores passaram a retirar os rótulos diretamente das garrafas expostas nas prateleiras. O problema chamou a atenção de varejistas, que registraram prejuízos com produtos danificados e impossibilitados de serem comercializados. Isso porque as embalagens sem rótulo perdem informações obrigatórias para venda, incluindo o código de barras utilizado na identificação do produto nos caixas.

Em comunicado oficial, a Coca-Cola afirmou que os casos são pontuais e informou que os estabelecimentos podem acionar suas equipes comerciais para realizar o recolhimento e a substituição das unidades afetadas. A empresa também comunicou que irá ressarcir os varejistas pelos prejuízos causados pelas embalagens violadas.

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A repercussão do caso foi além dos mercados. A campanha também passou a ser alvo de questionamentos por parte de entidades de defesa do consumidor. O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) apresentou uma denúncia alegando possível prática de venda casada, já que as 14 figurinhas especiais só podem ser obtidas por meio da compra dos refrigerantes participantes da promoção. A entidade pede que os órgãos responsáveis analisem a ação promocional realizada em parceria entre Coca-Cola e Panini.

Mesmo diante da polêmica, a iniciativa alcançou grande repercussão entre os colecionadores do álbum da Copa. As figurinhas exclusivas se transformaram em alguns dos itens mais procurados desta edição, impulsionando as vendas dos produtos participantes e movimentando grupos de troca em todo o país. O sucesso da campanha, porém, acabou sendo acompanhado por um efeito colateral que obrigou a empresa a agir para evitar novos prejuízos ao varejo e garantir a reposição dos produtos afetados.

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