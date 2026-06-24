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Brasil x Escócia: quem é o árbitro que anulou o gol de Vini Jr?

Mexicano anulou gol de Vini Jr no primeiro tempo

PorPedro BernardoJoão Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 20:30
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Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O confronto decisivo entre Brasil e Escócia, realizado nesta quarta-feira (24) no Hard Rock Stadium pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, ganhou contornos de enorme polêmica antes mesmo do intervalo. O responsável por comandar o apito é o experiente mexicano César Ramos , de 42 anos. O árbitro de Brasil x Escócia chamou a atenção dos refletores ao anular o que seria o segundo gol do atacante Vini Jr na partida, acionando o VAR para apontar uma falta do camisa 7 no lance.

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    Quem é César Ramos, o juiz do confronto do Brasil?

    Nascido em Culiacán, no México, César Ramos possui um currículo extenso no cenário internacional, integrando o quadro de arbitragem da Fifa desde 2014. O árbitro de Brasil x Escócia está em sua terceira edição consecutiva de Copa do Mundo (2018, 2022 e 2026), acumulando nove partidas como árbitro principal no torneio da Fifa. No futebol de clubes, o profissional também é conhecido dos sul-americanos por ter apitado a grande final do Mundial de Clubes da Fifa de 2017, na qual o Real Madrid venceu o Grêmio por 1 a 0 em Abu Dhabi.

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    O árbitro da partida entre Brasil x Escócia, Cesar Ramos, já havia apitado outros 2 jogos do Brasil (Foto: Richard Heathcote / Getty Images / AFP)

    Apesar da larga experiência, a indicação do profissional mexicano ligou o sinal de alerta na comissão técnica da CBF. O árbitro de Brasil x Escócia foi o pivô de intensas reclamações na estreia da Copa de 2018, quando validou um gol da Suíça após empurrão claro em Miranda e ignorou um pênalti sobre Gabriel Jesus no empate em 1 a 1. Mais recentemente, Ramos também foi muito contestado pelos brasileiros no empate sem gols contra a Costa Rica pela Copa América de 2024, ao demonstrar passividade com a cera dos adversários.

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