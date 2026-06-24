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Gol anulado de Vini Jr em Escócia x Brasil gera revolta: 'Roubo'

Seleção brasileira está na frente

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A partida entre Brasil e Escócia pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, teve um gol anulado de Vini Jr na primeira etapa e torcedores não concordaram com a decisão do VAR.

  • Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    Quando o cronometro marcava os 21 minutos do primeiro tempo, em mais um lance de saída de bola da Escócia, Vini rouba a bola de Hendry na entrada da área, carrega em direção ao gol e finaliza rasteirp na saída de Gunn. O árbitro marca falta do atacante brasileiro após revisão do VAR.

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    Veja o lance:

    Nas redes sociais, torcedores questionaram o critério da arbitragem pois não houve reclamação por parte dos jogadores da Escócia, principalmente não alegaram o 'trança pé'.

    Veja a repercussão:

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