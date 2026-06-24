Gol anulado de Vini Jr em Escócia x Brasil gera revolta: 'Roubo' Seleção brasileira está na frente

A partida entre Brasil e Escócia pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, teve um gol anulado de Vini Jr na primeira etapa e torcedores não concordaram com a decisão do VAR.

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Quando o cronometro marcava os 21 minutos do primeiro tempo, em mais um lance de saída de bola da Escócia, Vini rouba a bola de Hendry na entrada da área, carrega em direção ao gol e finaliza rasteirp na saída de Gunn. O árbitro marca falta do atacante brasileiro após revisão do VAR.

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Veja o lance:

Vini Jr recuperando a bola e fazendo o gol.



Segundo Gol de Vini Jr#BRAxESC pic.twitter.com/Bit2JLQEZu — Sith (@DarthVharok) June 24, 2026

Nas redes sociais, torcedores questionaram o critério da arbitragem pois não houve reclamação por parte dos jogadores da Escócia, principalmente não alegaram o 'trança pé'.

Veja a repercussão:

Inacreditável esse gol anulado. Roubo descarado — Massao (@massaopk) June 24, 2026

Que piada esse gol anulado.



Nem eu que sou super crítico a essa seleção consigo aceitar uma palhaçada dessas. — macacaracutango 🇺🇦 (@curuc4) June 24, 2026

COMO ASSIM GOL ANULADO — Jessica mas nao a Alba (@JesSesperada) June 24, 2026

Inacreditável esse gol anulado — Frederico Krepe 🇧🇷 (@Fredkrepe) June 24, 2026

Gol ridiculamente anulado do Brasil.



Um roubo. — R (@rodrigonovela) June 24, 2026

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