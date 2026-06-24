Gol anulado de Vini Jr em Escócia x Brasil gera revolta: 'Roubo'
Seleção brasileira está na frente
A partida entre Brasil e Escócia pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, teve um gol anulado de Vini Jr na primeira etapa e torcedores não concordaram com a decisão do VAR.
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Quando o cronometro marcava os 21 minutos do primeiro tempo, em mais um lance de saída de bola da Escócia, Vini rouba a bola de Hendry na entrada da área, carrega em direção ao gol e finaliza rasteirp na saída de Gunn. O árbitro marca falta do atacante brasileiro após revisão do VAR.
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Veja o lance:
Vini Jr recuperando a bola e fazendo o gol.— Sith (@DarthVharok) June 24, 2026
Segundo Gol de Vini Jr#BRAxESC pic.twitter.com/Bit2JLQEZu
Nas redes sociais, torcedores questionaram o critério da arbitragem pois não houve reclamação por parte dos jogadores da Escócia, principalmente não alegaram o 'trança pé'.
Veja a repercussão:
Inacreditável esse gol anulado. Roubo descarado— Massao (@massaopk) June 24, 2026
Que piada esse gol anulado.— macacaracutango 🇺🇦 (@curuc4) June 24, 2026
Nem eu que sou super crítico a essa seleção consigo aceitar uma palhaçada dessas.
COMO ASSIM GOL ANULADO— Jessica mas nao a Alba (@JesSesperada) June 24, 2026
Inacreditável esse gol anulado— Frederico Krepe 🇧🇷 (@Fredkrepe) June 24, 2026
Gol ridiculamente anulado do Brasil.— R (@rodrigonovela) June 24, 2026
Um roubo.
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