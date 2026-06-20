Holanda supera Brasil de Pelé e faz história na Copa do Mundo
Equipe comandada por Ronald Koeman estabelece novo recorde
A Holanda entrou para a história com a vitória sobre a Suécia por 5 a 1, na tarde deste sábado (20), no NRG Stadium, em Houston (EUA), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. O resultado fez a equipe alcançar uma marca inédita na competição, consolidando uma sequência histórica de vitórias no torneio.
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Com a vitória, a seleção holandesa chegou a 14 partidas consecutivas sem derrota no torneio e superou a marca histórica da Seleção Brasileira, do Rei Pelé, alcançada entre as Copas de 1958 e 1966.
A última derrota dos holandeses em Copas aconteceu na final da edição de 2010, na África do Sul. Na ocasião, a Espanha venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol marcado por Andrés Iniesta, e conquistou o único título mundial de sua história.
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Desde então, a Holanda acumulou nove vitórias e cinco empates em partidas de Copa do Mundo. A sequência começou na campanha de 2014, quando a equipe terminou na terceira colocação, e foi retomada em 2022, após a ausência na edição de 2018, disputada na Rússia.
Entre os resultados que compõem a invencibilidade estão as campanhas de destaque em 2014 e 2022. Apesar de ter sido eliminada nas duas edições pela Argentina, os confrontos terminaram empatados no tempo regulamentar e, pelas estatísticas oficiais da Fifa, são contabilizados como empates.
A série invicta da Holanda em Copas do Mundo é formada pelos seguintes resultados:
- Holanda 5 x 1 Espanha — 2014
- Holanda 3 x 2 Austrália — 2014
- Holanda 2 x 0 Chile — 2014
- Holanda 2 x 1 México — 2014
- Holanda 0 (4) x 0 (3) Costa Rica — 2014
- Holanda 0 (2) x 0 (4) Argentina — 2014
- Holanda 3 x 0 Brasil — 2014
- Holanda 2 x 0 Senegal — 2022
- Holanda 1 x 1 Equador — 2022
- Holanda 2 x 0 Catar — 2022
- Holanda 3 x 1 Estados Unidos — 2022
- Holanda 2 (3) x 2 (4) Argentina — 2022
- Holanda 2 x 2 Japão — 2026
- Holanda 5 x 1 Suécia — 2026
Brasil perdeu recorde em 1966
Aquela altura, o Brasil vinha de uma sequência de oito anos sem derrotas em Copas do Mundo, incluindo os títulos conquistados em 1958 e 1962. A série invicta foi encerrada em 1966, com a derrota por 3 a 1 para a Hungria, pela fase de grupos do torneio.
A partida foi disputada no estádio Goodison Park, em Liverpool, diante de cerca de 57 mil torcedores. A seleção húngara abriu o placar com Bene e, mesmo após o empate de Tostão, voltou a ficar em vantagem com gols de Farkas e Mészöly.
Cabe ressaltar que o Rei Pelé não esteve em campo diante da Hungria. O camisa 10 sofreu com a forte marcação e as faltas cometidas pelos adversários na vitória sobre a Bulgária, na rodada anterior, e acabou sendo desfalque no confronto seguinte. A ausência do principal jogador brasileiro teve peso significativo na derrota que encerrou a histórica sequência de invencibilidade da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.
Sequência invicta do Brasil
- Brasil 3 x 0 Áustria — 1958
- Brasil 0 x 0 Inglaterra — 1958
- Brasil 2 x 0 União Soviética — 1958
- Brasil 1 x 0 País de Gales — 1958
- Brasil 5 x 2 França — 1958
- Brasil 5 x 2 Suécia — 1958
- Brasil 2 x 0 México — 1962
- Brasil 0 x 0 Tchecoslováquia — 1962
- Brasil 2 x 1 Espanha — 1962
- Brasil 3 x 1 Inglaterra — 1962
- Brasil 4 x 2 Chile — 1962
- Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia — 1962
- Brasil 2 x 0 Bulgária — 1966
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