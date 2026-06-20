logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Possível adversário do Brasil, Holanda goleia a Suécia com Memphis

Memphis Depay entrou na segunda etapa e deu uma assistência

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/06/2026 15:57
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gapko marcou dois gols na partida (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Gapko marcou dois gols na partida (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A Holanda venceu a Suécia por 5 a 1 na tarde deste sábado (20), no estádio NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Brobbey (2x), Gakpo (2x) e Summerville.

continua após a publicidade
  • Holanda, de Ronald Koeman, está escalado para o confronto (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Holanda está escalada para confronto decisivo contra a Suécia

    Copa do Mundo
    Há 3 horas
  • Holanda tenta se recuperar e enfrenta poder ofensivo bilionário da Suécia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Holanda tenta parar dupla bilionária da Suécia após estreia amarga na Copa

    Copa do Mundo
    Há 51 minutos

    • Com o resultado, a Holanda alcançou a liderança do Grupo F com quatro pontos. Na próxima rodada, a Laranja Mecânica enfrenta a Tunísia, em Kansas City, no dia 25 de junho, pela última rodada. Já a Suécia, com apenas um ponto, encara o Japão, no mesmo local, em Dallas.

    Escolha de Koeman brilhando

    A Holanda abriu o placar logo aos cinco minutos, com brilho da estratégia do técnico Ronald Koeman. Brobbey, escolhido pelo treinador para esta partida, aproveitou cruzamento de Gravenberch e completou para o gol dentro da pequena área. Minutos depois, o cenário se repetiu, mas pelo outro lado do ataque. Malen abriu na direita com Dumfries, que avançou livre e cruzou rasteiro para o meio da área. Brobbey desviou na bola e marcou o segundo gol da Holanda.

    continua após a publicidade

    Show da Holanda

    A segunda etapa começou da mesma forma. Logo no primeiro minuto, Dumfries cruzou e Gakpo mandou para o gol. Minutos depois, Summerville rolou para Gakpo, que cortou para dentro e finalizou para fazer 4 a 0. A Suécia descontou com Elanga, após assistência de Isak. A Holanda fechou o placar aos 43 minutos, em um belo gol. Após receber passe de Memphis Depay, Summerville avançou pelo meio-campo e finalizou com força para o gol.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    No começo da segunda etapa, a Holanda marcou o terceiro gol ainda no início do segundo tempo e encaminhou a vitória. O gol logo no comecinho da etapa final tirou qualquer chance de reação da equipe sueca, que viu a Holanda marcar outra duas vezes.

    continua após a publicidade

    Deu aula 🏅

    A Holanda conseguiu fazer um jogo diferente do primeiro e teve praticamente todo o setor ofensivo em destaque. O principal nome foi Brobbey, atacante que foi titular pela primeira vez.

    Ficou abaixo 📉

    O atacante Viktor Gyökeres, de 28 anos, ficou abaixo. Um dos nomes mais cobiçados no último mercado de verão europeu, o atacante anunciado pelo Arsenal em agosto do ano passado, não conseguiu repetir as boas atuações da temporada.

    Holanda goleou a Suécia (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Confira as informações do jogo entre Holanda x Suécia

    ✅ Ficha técnica
    Holanda 5🆚1 Suécia
    Copa do Mundo

    📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos
    🥅 Gols: Brobbey (05'/1°T) e (16'/1°T), Gakpo (01'/1°T) e (08'/2°T) e Summerville (43'/2°T) Holanda; Elanga (13'/2°T) Suécia;
    🟨 Cartões amarelos: X (HOL); Nygren, Bergvall e Gudmundsson (SUE);
    🟥 Cartões vermelhos: x

    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro: Michael Oliver (ENG)
    🚩 Assistentes: Stuart Burt (ENG) e Jamen Mainwaring (ENG)
    🖥️ VAR: Jarred Gillett (ENG)

    Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders (Til); Brobbey (Memphis), Malen (Summerville) e Gakpo (Lang). (Técnico: Ronald Koeman)

    Suécia: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien e Lindefol; Bernhardsson (Elanga), Kalstrom (Zeneli), Ayari (Taha Ali), Nygren (Bergvall) e Gudmundsson; Isak e Gyoekeres. (Técnico: Graham Potter)

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Holanda somou quatro pontos, enquanto Suécia, vice-líder, somou três (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
    Copa 2026 - Melhores MomentosHolanda x Suécia: veja os melhores momentos do jogo do grupo F da Copa do MundoHá 2 minutos
    Memphis Depay participa diretamente de gol na vitória da Holanda (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)
    Copa do MundoMemphis tem primeira participação em gol da Holanda na Copa do MundoHá 9 minutos
    Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Seleção BrasileiraVeja conversa de Raphinha com comissão técnica em momento de lesãoHá 12 minutos
    Seleção BrasileiraPreocupações e elogios a Vini Jr: colunistas do Lance! analisam Brasil contra o HaitiHá 16 minutos
    Brian Brobbey e Dumfries comemoram gol da Holanda no jogo contra a Suécia (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
    Copa do MundoDê suas notas: Holanda goleia Suécia e entra no radar do Brasil na Copa do MundoHá 17 minutos
    Copa do MundoO atacante que desbancou Memphis Depay: conheça BrobbeyHá 21 minutos

    Mais LANCE!

    Ismael Kone deixa o campo do jogo entre Canadá e Catar de maca, na Copa do Mundo
    Jogador que quebrou a perna na Copa do Mundo recebe alta após cirurgia
    Holanda entra para a história ao marcar o gol de número 100 da Copa do Mundo de 2026
    (Reprodução/redes sociais)
    Fifa troca bandeira do Panamá pela do Paraguai em publicação sobre arbitragem da Copa
    Jérémy Doku está em sua segunda Copa do Mundo (Foto: Stanislav Filippov/AFP)
    Apresentadora ataca Doku por querer ir a nascimento do filho: 'Pai é inútil'
    Jogadores de Marrocos e Brasil disputam bola na 1ª rodada da Copa do Mundo
    Confronto direto: entenda critério de desempate da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel observa treino da Inglaterra ao lado de Declan Rice
    Astro desfalca Inglaterra em treino e vira dúvida na Copa do Mundo
    Ancelotti no banco da Seleção Brasileira durante a partida com o Haiti
    Veja opções de Ancelotti para a Seleção com ausência de Raphinha
    Brasil pode substituir Raphinha na Copa do Mundo? Entenda a regra da Fifa
    Como os Estados Unidos engoliram o 'football' e enterraram o passado
    Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga
    Barcelona vai vender Raphinha? Veja o que se sabe
    Diogo Dalot em coletiva de imprensa de Portugal
    Dalot detalha bastidores de Portugal após polêmica entre Cristiano Ronaldo e João Neves
    Real Madrid se pronuncia sobre possível contratação de Olise
    O SoFi Stadium receberá a abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Copa do Mundo: três partidas podem atrasar neste sábado (20) por causa do clima