Possível adversário do Brasil, Holanda goleia a Suécia com Memphis Memphis Depay entrou na segunda etapa e deu uma assistência

A Holanda venceu a Suécia por 5 a 1 na tarde deste sábado (20), no estádio NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Brobbey (2x), Gakpo (2x) e Summerville.

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Com o resultado, a Holanda alcançou a liderança do Grupo F com quatro pontos. Na próxima rodada, a Laranja Mecânica enfrenta a Tunísia, em Kansas City, no dia 25 de junho, pela última rodada. Já a Suécia, com apenas um ponto, encara o Japão, no mesmo local, em Dallas.

Escolha de Koeman brilhando

A Holanda abriu o placar logo aos cinco minutos, com brilho da estratégia do técnico Ronald Koeman. Brobbey, escolhido pelo treinador para esta partida, aproveitou cruzamento de Gravenberch e completou para o gol dentro da pequena área. Minutos depois, o cenário se repetiu, mas pelo outro lado do ataque. Malen abriu na direita com Dumfries, que avançou livre e cruzou rasteiro para o meio da área. Brobbey desviou na bola e marcou o segundo gol da Holanda.

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Show da Holanda

A segunda etapa começou da mesma forma. Logo no primeiro minuto, Dumfries cruzou e Gakpo mandou para o gol. Minutos depois, Summerville rolou para Gakpo, que cortou para dentro e finalizou para fazer 4 a 0. A Suécia descontou com Elanga, após assistência de Isak. A Holanda fechou o placar aos 43 minutos, em um belo gol. Após receber passe de Memphis Depay, Summerville avançou pelo meio-campo e finalizou com força para o gol.

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No começo da segunda etapa, a Holanda marcou o terceiro gol ainda no início do segundo tempo e encaminhou a vitória. O gol logo no comecinho da etapa final tirou qualquer chance de reação da equipe sueca, que viu a Holanda marcar outra duas vezes.

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Deu aula 🏅

A Holanda conseguiu fazer um jogo diferente do primeiro e teve praticamente todo o setor ofensivo em destaque. O principal nome foi Brobbey, atacante que foi titular pela primeira vez.

Ficou abaixo 📉

O atacante Viktor Gyökeres, de 28 anos, ficou abaixo. Um dos nomes mais cobiçados no último mercado de verão europeu, o atacante anunciado pelo Arsenal em agosto do ano passado, não conseguiu repetir as boas atuações da temporada.

Holanda goleou a Suécia (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Confira as informações do jogo entre Holanda x Suécia

✅ Ficha técnica

Holanda 5🆚1 Suécia

Copa do Mundo

📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos

🥅 Gols: Brobbey (05'/1°T) e (16'/1°T), Gakpo (01'/1°T) e (08'/2°T) e Summerville (43'/2°T) Holanda; Elanga (13'/2°T) Suécia;

🟨 Cartões amarelos: X (HOL); Nygren, Bergvall e Gudmundsson (SUE);

🟥 Cartões vermelhos: x

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Michael Oliver (ENG)

🚩 Assistentes: Stuart Burt (ENG) e Jamen Mainwaring (ENG)

🖥️ VAR: Jarred Gillett (ENG)

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders (Til); Brobbey (Memphis), Malen (Summerville) e Gakpo (Lang). (Técnico: Ronald Koeman)

Suécia: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien e Lindefol; Bernhardsson (Elanga), Kalstrom (Zeneli), Ayari (Taha Ali), Nygren (Bergvall) e Gudmundsson; Isak e Gyoekeres. (Técnico: Graham Potter)

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