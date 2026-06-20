Atuação de Memphis Depay em Holanda x Suécia repercute: 'Nunca vi'
Seleção Holandesa goleou por 5 a 1 neste sábado (20)
Memphis Depay, astro do Corinthians, entrou em campo no duelo entre Holanda e Suécia, na tarde deste sábado (20). Nas redes sociais, a atuação do atacante chamou atenção de torcedores, principalmente do Timão.
No Corinthians e na Holanda, Memphis tem sofrido com lesões, e por isso começou a partida no banco de reservas. Apesar das limitações físicas, o jogador entrou e aos 43 minutos do segundo tempo contribuiu com uma assistência na vitória por 5 a 1.
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Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a atuação do holandês. Muitos celebraram a participação em gol, mas teve quem notasse a dificuldade física do astro. Veja os comentários sobre Memphis Depay, do Corinthians:
Veja comentários sobre o jogador do Timão
nunca vi um jogador de futebol dar uma assistência tão linda igual essa do memphis depay 👉😤👈 pic.twitter.com/mvWlTMbD0H— CRreutre7 🇵🇹🇧🇷 (@0reutre) June 20, 2026
ASSISTÊNCIA DE MEMPHIS DEPAY PARA O SUMMERVILE!— Coringavioes/News (@CorinthiansN23) June 20, 2026
O QUINTO GOL DA HOLANDA DIANTE DA SUÉCIA.
É O CORINTHIANS NA COPA DO MUNDO 2026. pic.twitter.com/xx3ITXiUVt
Que assistencia do Memphis 🔥🔥 https://t.co/SwFLLKp1v3— Seu Moreira (@oseumoreira) June 20, 2026
memphis foi melhor hj q no ultimo jogo aliás mas ainda n ta no normal dele— leti (@randomsccp) June 20, 2026
Memphis, do Corinthians, tem primeira participação em gol da Holanda na Copa do Mundo
O atacante Memphis Depay, do Corinthians, teve sua primeira participação direta em gol pela seleção holandesa neste sábado (20), na vitória por 5 a 1 sobre a Suécia, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo.
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A contribuição do camisa 10 aconteceu no gol que fechou o placar da Holanda. Aos 43 minutos do segundo tempo, após passe de Cody Gakpo para Memphis, o atacante acionou Crysencio Summerville em profundidade. O camisa 24 avançou pelo meio e finalizou da entrada da grande área, acertando o canto e marcando o gol.
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O camisa 10 teve atuação discreta, mas participativa na vitória da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia, pela Copa do Mundo de 2026. O atacante participou diretamente de um dos gols ao dar uma assistência e ainda registrar um passe decisivo, em um jogo no qual os holandeses dominaram amplamente a partida.