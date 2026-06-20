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Koeman justifica Memphis reserva e exalta atuação da Holanda: 'Grande prova'

Camisa 10 começou no banco de reservas, mas entrou ao longo da partida

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 17:54
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Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: EFE/EPA/SAM WASSON)
Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: EFE/EPA/SAM WASSON)

O atacante Memphis Depay foi novamente reserva na vitória da Holanda por 5 a 1, na tarde deste sábado (20), no NRG Stadium, em Houston (EUA), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo.

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    • Em entrevista à rede NOS, da Holanda, após a partida, o treinador explicou os motivos pelos quais Memphis Depay tem sido reserva neste início de Copa do Mundo.

    — A velocidade dele, como ele vai e volta entre o ataque e a defesa... tudo isso me torna um fã dele. Por isso, hoje, Memphis é reserva. E aceita bem o papel dele. Nós temos conversado, falei sobre a questão das condições físicas dele... ele colabora — disse.

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    A Holanda começou em ritmo intenso e abriu o placar aos cinco minutos com Brobbey, após cruzamento de Gravenberch. O atacante voltou a marcar pouco depois, novamente aproveitando jogada pela direita com Dumfries.

    No início do segundo tempo, Gakpo fez o terceiro após cruzamento de Dumfries e ampliou na sequência, após passe de Summerville. A Suécia descontou com Elanga, em jogada construída por Isak, mas a Holanda confirmou a vitória aos 43 minutos com Summerville, que recebeu de Memphis Depay, avançou pelo meio e finalizou com força para fechar o placar.

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    — Sempre queremos ganhar jogos. E queríamos ter ganho na estreia, por isso a vitória de hoje era tão importante. As mudanças deram certo. Ainda tivemos algumas dificuldades no jogo, mas foi uma ótima vitória, com um ótimo começo — explicou.

    O técnico da Holanda fez apenas uma alteração em relação ao time que esteve em campo na estreia contra o Japão. Brobbey, que marcou dois gols, foi titular na vaga de Crysencio Summerville.

    — Coloquei Brobbey, porque ele traria presença na área, garantiria referência, e o primeiro gol foi grande prova disso — comentou.

    — Não precisávamos mudar de esquema, jogar com três zagueiros, nada disso. Só precisava de um ponta que voltasse mais rápido, para recompor no meio-campo com Reijnders. Por isso coloquei Summerville: ele faz isso melhor do que Malen — concluiu.

    Memphis deu assistência no confronto (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Memphis deu assistência no confronto (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Atuação de Memphis Depay

    O camisa 10 teve atuação discreta, mas participativa na vitória da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia, pela Copa do Mundo de 2026. O atacante participou diretamente de um dos gols ao dar uma assistência e ainda registrar um passe decisivo, em um jogo no qual os holandeses dominaram amplamente a partida.  

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    Nos números, Memphis mostrou eficiência com a bola: acertou quatro dos cinco passes que tentou (80%), todos no campo de ataque, além de completar uma bola longa com 100% de aproveitamento. A assistência saiu justamente em uma dessas construções ofensivas, reforçando a importância do camisa 10 na circulação e aceleração das jogadas.

    No um contra um, o atacante teve oito ações com a bola, sofreu uma falta e tentou dois dribles, mas sem sucesso. Também perdeu a posse em três oportunidades e somou duas conduções, com 6,9 metros percorridos. Sem participação defensiva relevante, Memphis terminou o jogo com apenas um duelo ganho pelo chão em três disputados, mas ainda assim foi peça importante no setor ofensivo da Holanda.

    Situação do Grupo na Copa do Mundo

    Com o resultado, a Holanda alcançou a liderança do Grupo F com quatro pontos. Na próxima rodada, a Laranja Mecânica enfrenta a Tunísia, em Kansas City, no dia 25 de junho, pela última rodada. Já a Suécia, com apenas um ponto, encara o Japão, no mesmo local, em Dallas.

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