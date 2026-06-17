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Exposição reúne camisas históricas da Seleção Brasileira em São Paulo

Mostra no Pátio Higienópolis exibe peças icônicas usadas pela Amarelinha ao longo de diferentes gerações

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/06/2026 19:35
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Mostra exibe camisas usadas por Pelé, Vini Jr. e outros nomes da Seleção (Foto: Divulgação)
Mostra exibe camisas usadas por Pelé, Vini Jr. e outros nomes da Seleção (Foto: Divulgação)

Em clima de Copa do Mundo, na próxima terça-feira (23), o Alambrado Futebol e Cultura inaugura a exposição Mantos Campeões no Shopping Pátio Higienópolis, localizado na zona central da cidade de São Paulo. Com assinatura de Cássio Brandão, criador do Alambrado e dono da maior coleção de camisas de futebol do mundo, conforme registrado pelo Guiness World Records, a mostra apresenta ao público peças históricas da Seleção Brasileira e de outros países. 

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    Somando mais de 7 mil camisas em seu acervo, Cássio Brandão selecionou 11 peças da Amarelinha, desde a década de 1950 até os dias atuais, para serem vistas de perto pelo público entre os dias 23 de junho e 26 de julho, de forma gratuita. 

    — Cada uma dessas camisas carrega muito mais do que tecido, números e escudos. Elas representam momentos que marcaram gerações, contam a história da Seleção Brasileira e ajudam a preservar a memória afetiva do futebol. A exposição 'Mantos Campeões' é uma oportunidade única para que o público tenha contato de perto com peças que testemunharam conquistas, personagens e capítulos inesquecíveis do esporte — conta Cássio Brandão, fundador do Alambrado Futebol e Cultura e curador de Mantos Campeões.

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    A seleção de Mantos Campeões conta itens que marcaram época, como a icônica camisa 10 utilizada por Pelé durante a década de 1970, a camisa 20 de Vini Jr, usada na campanha da Copa do Mundo de 2022, e o casaco da Seleção Brasileira que vestiu o cantor Bad Bunny em seu último show na cidade de São Paulo, em 2026.

    Além das brasileiras, fazem parte da exposição camisas oficiais ou de jogo de seleções mundiais: Alemanha (modelo torcedor, 1994), Argentina (camisa de jogo, Messi, 2014), Espanha (modelo torcedor personalizada, 2008, David Villa), França (modelo torcedor de 1998, personalizada Zidane), Inglaterra (camisa de jogo, 2014, jogador Rooney), Itália (camisa de jogo, 2012, jogador Cassiano) e Uruguai (camisa de jogo, 2014, jogador Lugano)

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    — Para a Iguatemi, é uma grande honra homenagear a seleção brasileira e os seus milhões de torcedores com um dos seus principais símbolos, a camisa verde-amarela, e mostrar a sua evolução nos últimos 76 anos – além de revelar para novas gerações os ícones do futebol brasileiro. É uma exposição que encanta todas as idades — afirma Ronaldy Fraga, Gente de Eventos da Iguatemi S.A.

    No mesmo espaço expositivo, os visitantes ainda poderão brincar de chute a gol, jogar pebolim e trocar figurinhas para completar seus álbuns.

    Alambrado Futebol e Cultura inaugura a exposição 'Mantos Campeões', assinada por Cássio Brandão (Foto: Divulgação)
    Alambrado Futebol e Cultura inaugura a exposição 'Mantos Campeões', assinada por Cássio Brandão (Foto: Divulgação)

    Informações sobre a exposição em São Paulo

    Exposição: Mantos Campeões;
    Local: Shopping Pátio Higienópolis, Atrium Central (Piso Veiga Filho);
    Endereço: Av. Higienópolis, 618, São Paulo SP;
    Data: 23 de junho a 26 de julho;
    Horário: Segunda a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 12h às 20h;
    Entrada: Gratuita, mediante resgate antecipado de ingressos pelo aplicativo Iguatemi One;
    Classificação indicativa: Livre - Local com acessibilidade;

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