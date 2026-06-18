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Mauro Cezar aponta melhor seleção após primeira rodada da Copa do Mundo

Comentarista fez análise após primeira semana do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 06:10
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Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
Mauro Cezar apontou melhor atuação de seleção na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/JP Esportes)

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim na última quarta-feira (17). Diante dos jogos e atuações das seleções, o comentarista Mauro Cezar Pereira apontou a Inglaterra como a equipe que melhor performou no ponta pé da competição.

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    A seleção inglesa venceu a Croácia por 4 a 2, na última quarta-feira (17), em Dallas, nos Estados Unidos, pelo Grupo L do torneio. Durante o programa "Canelada", da rádio Jovem Pan, o jornalista Mauro Cezar Pareira elogiou a qualidade da equipe do técnico Thomas Tuchel na estreia.

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    — O time jogou muito. Não me lembro da Inglaterra jogando neste alto nível. Em alguns momentos, aqui o ali, mas eles normalmente morrem na praia. Inclusive, o humor inglês é muito utilizado para brincar com a própria seleção. É aquela coisa, ri para não chorar — iniciou o comentarista, antes de completar.

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    — Mas foi uma atuação muito convincente. Pensando aqui, a melhor de uma seleção na Copa do Mundo até agora. Dado ao nível do adversário, a Croácia já mais renovada, tem veteranos, mas também atletas mais jovens. O time croata tem recurso e suportou uma pressão muito grande. Poderia ter empatado o jogo em determinado momento. A Inglaterra teve a grande atuação até o momento. Se impôs e poderia ter vencido por mais — concluiu.

    Como foi Inglaterra x Croácia?

    A partida começou lá e cá, com as duas equipes indo para o ataque nos primeiros minutos. Na ação da Inglaterra, após escanteio, Luka Modric derrubou Noni Madueke na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dominik Livakovic parou Harry Kane, mas o goleiro croata se adiantou e Clément Turpin mandou repetir a penalidade. Com a segunda chance, Kane deslocou Livakovic e abriu o placar em Dallas. Após o gol, a Inglaterra abaixou as linhas e chamou a Croácia para o campo de ataque.

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    Perto dos 40 minutos, Luka Vuskovic desarmou Bellingham no meio-campo e os croatas foram ao ataque com Petar Sucic, que cortou John Stones e rolou para Martin Baturina marcar um golaço de fora da área e empatar. Na sequência, em escanteio de Declan Rice, Harry Kane apareceu sozinho na área para cabecear e recolocar os ingleses à frente no placar. Porém, no último lance do primeiro tempo, Mario Pasalic lançou para Ivan Perisic na área, que escorou de cabeça para Petar Musa, que pegou de primeira e igualou o marcador em 2 a 2.

    No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra não perdeu tempo e marcou o terceiro gol com Jude Bellingham, que recebeu belo lançamento de Elliott Anderson, invadiu a área e chutou cruzado para superar Livakovic. Com o gol, os ingleses aproveitaram o bom momento e seguiram pressionando a Croácia, com diversos chutes, principalmente de Harry Kane, mas Livakovic fez grandes defesas e salvou os croatas do quarto gol.

    Após sobreviver aos ataques da Inglaterra, a Croácia começou a crescer na partida em busca do empate. Porém, em ataque pelo lado direito com Djed Spence e Bukayo Saka, os ingleses marcaram o quarto e definitivo gol com Marcus Rashford, que limpou a marcação de Josip Stanišić para fechar o placar em 4 a 2.

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    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)
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