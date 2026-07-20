Espanha fatura premiação milionária com o título da Copa do Mundo; veja valor Prêmio da seleção espanhola bate recorde como o maior pago pela Fifa em todos os Mundiais

A vitória da Espanha por 1 a 0 contra a Argentina, conquistada na prorrogação da final da Copa do Mundo, rendeu à seleção de Luis de la Fuente mais que o troféu, uma alta premiação paga pela Fifa pelo título do torneio mundial. A edição de 2026 estreou o formato com 48 seleções e se tornou a mais rentável para o país campeão, já que a entidade máxima do futebol realizou o maior investimento na história da competição.

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Enquanto a Argentina faturou US$ 42 milhões com a vitória nos pênaltis sobre a França em 2022, valor que aumentou pouco mais de 19% para 2026. Neste ano, a Espanha faturou US$ 50 milhões (R$ 254 milhões) após bater os argentinos no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. A cifra se soma a toda a campanha dos espanhóis ao longo do torneio, o que infla ainda mais a premiação final.

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A criação da fase de 16-avos também ajudou a aumentar o prêmio total. Somando a trajetória desde a fase de grupos até o mata-mata, a seleção de Luis de la Fuente fez uma campanha de US$ 104 milhões, quase R$ 530 milhões na cotação atualizada. O número é 28% maior em relação ao prêmio pago pela Fifa à Argentina no último Mundial.

Premiação da Argentina na Copa

Do outro lado, a seleção comandada por Lionel Messi garantiu uma premiação maior que a edição 2022, mesmo com o vice-campeonato desta vez. A Argentina deixa a Copa do Mundo com uma bonificação de US$ 87 milhões (R$ 442 milhões), US$ 6 milhões a mais que a campanha do tricampeonato.

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Na final, a Argentina ficou com US$ 33 milhões mesmo após a derrota. A fase extra de 16-avos também ajudou a aumentar o valor em US$ 11 milhões, valor que não existia na última edição de Copa.

Valores divulgados pela Fifa FASES 2022 X 2026 Campeão US$ 42 milhões US$ 50 milhões Vice-campeão US$ 30 milhões US$ 33 milhões Terceiro colocado US$ 27 milhões US$ 29 milhões Quarto colocado US$ 25 milhões US$ 27 milhões Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º) US$ 17 milhões US$ 19 milhões Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º) US$ 13 milhões US$ 15 milhões Eliminados na 16-avos de final (17º ao 32º) NÃO EXISTIA US$ 11 milhões Eliminados na fase de grupos US$ 9 milhões US$ 9 milhões

Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Espanha)

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