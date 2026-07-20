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Espanha fatura premiação milionária com o título da Copa do Mundo; veja valor

Prêmio da seleção espanhola bate recorde como o maior pago pela Fifa em todos os Mundiais

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
20/07/2026 12:29
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Espanha conquistou seu segundo troféu de Copa do Mundo
Espanha sagrou-se campeã da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

A vitória da Espanha por 1 a 0 contra a Argentina, conquistada na prorrogação da final da Copa do Mundo, rendeu à seleção de Luis de la Fuente mais que o troféu, uma alta premiação paga pela Fifa pelo título do torneio mundial. A edição de 2026 estreou o formato com 48 seleções e se tornou a mais rentável para o país campeão, já que a entidade máxima do futebol realizou o maior investimento na história da competição.

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    Enquanto a Argentina faturou US$ 42 milhões com a vitória nos pênaltis sobre a França em 2022, valor que aumentou pouco mais de 19% para 2026. Neste ano, a Espanha faturou US$ 50 milhões (R$ 254 milhões) após bater os argentinos no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. A cifra se soma a toda a campanha dos espanhóis ao longo do torneio, o que infla ainda mais a premiação final.

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    A criação da fase de 16-avos também ajudou a aumentar o prêmio total. Somando a trajetória desde a fase de grupos até o mata-mata, a seleção de Luis de la Fuente fez uma campanha de US$ 104 milhões, quase R$ 530 milhões na cotação atualizada. O número é 28% maior em relação ao prêmio pago pela Fifa à Argentina no último Mundial.

    Premiação da Argentina na Copa

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    • Do outro lado, a seleção comandada por Lionel Messi garantiu uma premiação maior que a edição 2022, mesmo com o vice-campeonato desta vez. A Argentina deixa a Copa do Mundo com uma bonificação de US$ 87 milhões (R$ 442 milhões), US$ 6 milhões a mais que a campanha do tricampeonato.

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    Na final, a Argentina ficou com US$ 33 milhões mesmo após a derrota. A fase extra de 16-avos também ajudou a aumentar o valor em US$ 11 milhões, valor que não existia na última edição de Copa.

    Valores divulgados pela Fifa

    FASES2022X2026

    Campeão

    US$ 42 milhões

    US$ 50 milhões

    Vice-campeão

    US$ 30 milhões

    US$ 33 milhões

    Terceiro colocado

    US$ 27 milhões

    US$ 29 milhões

    Quarto colocado

    US$ 25 milhões

    US$ 27 milhões

    Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º)

    US$ 17 milhões

    US$ 19 milhões

    Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º)

    US$ 13 milhões

    US$ 15 milhões

    Eliminados na 16-avos de final (17º ao 32º)

    NÃO EXISTIA

    US$ 11 milhões

    Eliminados na fase de grupos

    US$ 9 milhões

    US$ 9 milhões

    Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026
    Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Espanha)

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