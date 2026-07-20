Barcelona ultrapassa Botafogo e Santos em recorde da Copa do Mundo Clube chega a 19 jogadores campeões no Mundial

O título da Espanha na Copa do Mundo também alterou um ranking histórico entre clubes. Com oito jogadores presentes na seleção campeã, o Barcelona chegou a 19 atletas campeões mundiais em sua história, ultrapassou Botafogo, Santos e São Paulo e assumiu a quarta colocação entre os clubes que mais tiveram jogadores vencedores do torneio.

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O salto foi impulsionado pela nova geração da equipe catalã. Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal e Ferran Torres, autor do gol do título sobre a Argentina, integraram o elenco espanhol campeão e acrescentaram oito registros ao Barcelona. O levantamento considera o clube defendido pelo jogador durante cada edição da Copa do Mundo e contabiliza títulos repetidos separadamente.

Antes do Mundial, o clube catalão somava 11 conquistas e dividia posição com Botafogo e Real Madrid. Com a campanha da Espanha, deixou para trás também Santos, São Paulo, Nacional, Peñarol e Roma, tornando-se o clube espanhol mais bem colocado no ranking histórico.

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Jogadores do Barcelona que foram campeões do mundo pela Espanha (Foto: Reprodução/X)

Barcelona se aproxima do pódio histórico

A liderança da lista segue com a Juventus, que acumula 27 jogadores campeões mundiais ao longo da história. Bayern de Munique (24) e Inter de Milão (21) completam as três primeiras posições, enquanto o Barcelona agora aparece em quarto, com 19.

Confira o ranking:

1 . Juventus – 27 2 . Bayern de Munique – 24 3 . Inter de Milão – 21 4 . Barcelona – 19 5 . Roma – 17 6 . Santos – 15 7 . Peñarol – 14 8 . Nacional – 13 9 . São Paulo – 13 10 . Botafogo – 11 11 . Real Madrid – 11 12 . Milan – 10 13 . River Plate – 10

A conquista espanhola também ampliou a vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid. Sem representantes entre os campeões de 2026, o clube merengue permaneceu com 11 registros e passou a dividir a décima colocação com o Botafogo.

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O critério utilizado leva em conta o clube defendido pelo atleta durante a disputa do Mundial. Assim, um mesmo jogador pode aparecer mais de uma vez caso tenha conquistado títulos em diferentes edições. É o caso de Pelé, que adiciona três registros ao Santos pelas Copas de 1958, 1962 e 1970.

Barcelona iguala segunda maior marca de um clube em uma única Copa

Além da ascensão no ranking histórico, o Barcelona também atingiu uma marca rara em uma única edição da Copa do Mundo. Os oito jogadores campeões pela Espanha igualaram o segundo maior número de atletas vencedores representando um mesmo clube em um único Mundial.

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A marca de oito campeões havia sido alcançada anteriormente pelo próprio Barcelona na conquista da Espanha em 2010 e pelo Bayern de Munique no título da Alemanha em 2014. Em 2026, o clube catalão repetiu o feito com uma nova geração formada por Cubarsí, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García e Joan García.

O recorde absoluto continua pertencendo a três clubes, que tiveram nove jogadores campeões em uma mesma edição da Copa do Mundo: o Nacional, do Uruguai, em 1930; a Juventus, da Itália, em 1934; e o Peñarol, também do Uruguai, em 1950.

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