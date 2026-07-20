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Barcelona ultrapassa Botafogo e Santos em recorde da Copa do Mundo

Clube chega a 19 jogadores campeões no Mundial

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:14
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O título da Espanha na Copa do Mundo também alterou um ranking histórico entre clubes. Com oito jogadores presentes na seleção campeã, o Barcelona chegou a 19 atletas campeões mundiais em sua história, ultrapassou Botafogo, Santos e São Paulo e assumiu a quarta colocação entre os clubes que mais tiveram jogadores vencedores do torneio.

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    O salto foi impulsionado pela nova geração da equipe catalã. Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal e Ferran Torres, autor do gol do título sobre a Argentina, integraram o elenco espanhol campeão e acrescentaram oito registros ao Barcelona. O levantamento considera o clube defendido pelo jogador durante cada edição da Copa do Mundo e contabiliza títulos repetidos separadamente.

    Antes do Mundial, o clube catalão somava 11 conquistas e dividia posição com Botafogo e Real Madrid. Com a campanha da Espanha, deixou para trás também Santos, São Paulo, Nacional, Peñarol e Roma, tornando-se o clube espanhol mais bem colocado no ranking histórico.

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    Jogadores do Barcelona que foram campeões do mundo pela Espanha
    Jogadores do Barcelona que foram campeões do mundo pela Espanha (Foto: Reprodução/X)
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    A liderança da lista segue com a Juventus, que acumula 27 jogadores campeões mundiais ao longo da história. Bayern de Munique (24) e Inter de Milão (21) completam as três primeiras posições, enquanto o Barcelona agora aparece em quarto, com 19.

    Confira o ranking:

      1.
    1. Juventus – 27
      2. 2.
    2. Bayern de Munique – 24
      3. 3.
    3. Inter de Milão – 21
      4. 4.
    4. Barcelona – 19
      5. 5.
    5. Roma – 17
      6. 6.
    6. Santos – 15
      7. 7.
    7. Peñarol – 14
      8. 8.
    8. Nacional – 13
      9. 9.
    9. São Paulo – 13
      10. 10.
    10. Botafogo – 11
      11. 11.
    11. Real Madrid – 11
      12. 12.
    12. Milan – 10
      13. 13.
    13. River Plate – 10

    A conquista espanhola também ampliou a vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid. Sem representantes entre os campeões de 2026, o clube merengue permaneceu com 11 registros e passou a dividir a décima colocação com o Botafogo.

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    O critério utilizado leva em conta o clube defendido pelo atleta durante a disputa do Mundial. Assim, um mesmo jogador pode aparecer mais de uma vez caso tenha conquistado títulos em diferentes edições. É o caso de Pelé, que adiciona três registros ao Santos pelas Copas de 1958, 1962 e 1970.

    Barcelona iguala segunda maior marca de um clube em uma única Copa

    Além da ascensão no ranking histórico, o Barcelona também atingiu uma marca rara em uma única edição da Copa do Mundo. Os oito jogadores campeões pela Espanha igualaram o segundo maior número de atletas vencedores representando um mesmo clube em um único Mundial.

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    A marca de oito campeões havia sido alcançada anteriormente pelo próprio Barcelona na conquista da Espanha em 2010 e pelo Bayern de Munique no título da Alemanha em 2014. Em 2026, o clube catalão repetiu o feito com uma nova geração formada por Cubarsí, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García e Joan García.

    O recorde absoluto continua pertencendo a três clubes, que tiveram nove jogadores campeões em uma mesma edição da Copa do Mundo: o Nacional, do Uruguai, em 1930; a Juventus, da Itália, em 1934; e o Peñarol, também do Uruguai, em 1950.

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