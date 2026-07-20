logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Imprensa espanhola detona atitude da Argentina após a decisão da Copa: 'Falta de respeito'

Argentinos viraram as costas enquanto espanhóis recebiam a medalha

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 10:02
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Bandeira da Espanha estendida na comemoração do título da seleção
Bandeira da Espanha estendida na comemoração do título da seleção (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

A atitude da Argentina após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo virou alvo de duras críticas na imprensa espanhola. Um dia depois da decisão, jornais como "Marca" e "Diario AS" classificaram o comportamento da Albiceleste durante a cerimônia de premiação como uma "falta de respeito" ao campeão.

  • Luis de la Fuente é o técnico da Espanha

    Espanha divulga programação da festa do título mundial em Madri; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Scaloni emocionado após final da copa

    De La Fuente manda recado a Lionel Scaloni após título da Espanha: ‘Difícil’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Nicolás Otamendi com as mãos no rosto durante a final da Copa do Mundo 2026

    Otamendi ofende Rodri por declarações sobre a arbitragem: ‘Idiota’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    A cobertura do diário foi além do relato dos acontecimentos e tratou o episódio como uma quebra de um dos principais códigos de respeito do futebol. Em um artigo de opinião, o diretor do jornal, Juan Ignacio Gallardo, afirmou que a seleção comandada por Scaloni não soube lidar com a derrota e transformou o encerramento da decisão em um momento lamentável.

    – Todos os jogadores da Albiceleste viraram as costas para a seleção espanhola enquanto ela erguia o troféu. É uma das coisas mais desprezíveis já vistas na história da Copa do Mundo – escreveu.

    continua após a publicidade

    Gallardo também afirmou que a atitude "mancha para sempre" a imagem da equipe e sustentou que nem mesmo parte dos torcedores argentinos aprovou o comportamento demonstrado após a decisão. Para o jornalista, a frustração pela derrota é compreensível, mas não justifica atitudes consideradas antidesportivas.

  • Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026

    Rodri entra em grupo histórico com Ronaldinho, Kaká, Messi e Zidane; veja

    Futebol Internacional
    Há 1 minuto
  • Marc Cucurella, da Espanha, levanta o troféu da Copa do Mundo

    Atitude de Cucurella com taça da Copa do Mundo viraliza; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos
  • Luis de la Fuente é o técnico da Espanha

    Espanha divulga programação da festa do título mundial em Madri; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Jornal da Espanha vê quebra de tradição e critica postura argentina

    Além do artigo de opinião, o Marca dedicou outra reportagem exclusivamente ao momento da cerimônia de premiação. O jornal destacou que, tradicionalmente, o vice-campeão permanece em campo acompanhando a entrega da taça ao vencedor como demonstração de respeito esportivo. Na avaliação do veículo, a Argentina rompeu esse protocolo ao direcionar toda a delegação para a arquibancada onde estavam seus torcedores enquanto a Espanha levantava o troféu.

    continua após a publicidade

    O diário também ressaltou que a imagem rapidamente ganhou repercussão internacional justamente por fugir do comportamento normalmente visto em finais de grandes competições.

    A mesma linha foi adotada pelo jornal AS. Para o veículo, o gesto dos argentinos durante a coroação espanhola destoou do que costuma acontecer em decisões desse porte e acabou ampliando a repercussão negativa do fim da partida. O diário afirmou que a atitude foi mal recebida tanto entre os torcedores espanhóis quanto por parte do público neutro que acompanhava a final.

    continua após a publicidade
    Jogadores da Argentina de costas para os espanhóis recebendo as medalhas
    Jogadores da Argentina de costas para os espanhóis recebendo as medalhas (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    A reação não ficou restrita às páginas dos jornais. Durante participação no programa "La Tribu", da "Rádio Marca", o jornalista Roberto Gómez também condenou duramente a postura da seleção argentina após a derrota.

    – O que a Argentina fez ontem é uma vergonha. É uma falta de respeito pelo futebol – afirmou.

    Embora tenha lembrado sua admiração histórica pelo futebol argentino e por nomes como Diego Maradona e Lionel Messi, Gómez disse que a postura da equipe na decisão extrapolou o resultado esportivo.

    continua após a publicidade

    – Sou fã do futebol argentino, mas o que a seleção fez foi um ultraje contra o futebol – declarou.

    As críticas da imprensa espanhola também dialogaram com a avaliação publicada pelo próprio Marca sobre a partida. Em diferentes textos, o jornal sustentou que a Argentina tentou compensar a inferioridade diante da Espanha com um jogo excessivamente físico e que o comportamento após o apito final reforçou a repercussão negativa da atuação na decisão.

    Dessa forma, um dia depois da conquista espanhola, a cobertura dos principais veículos do país deixou o futebol em segundo plano e passou a concentrar atenções na maneira como a Argentina reagiu ao vice-campeonato, transformando o comportamento da Albiceleste no principal assunto do pós-final.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Thiago Almada comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução Instagram)

    Flamengo

    Thiago Almada no Flamengo pode resolver problema do Atlético de Madrid, diz jornal

    Há 5 minutos
    Nico Paz em ação pela Argentina

    Futebol Internacional

    Jogador da Argentina poderia ter sido campeão pela Espanha; entenda

    Há 1 hora
    João Gomes assinando o contrato com o Aston Villa

    Futebol Internacional

    João Gomes, ex-Flamengo, é anunciado em novo clube da Inglaterra

    Há 2 horas
    Lamine Yamal veste a camisa 19 da Espanha

    Copa do Mundo 2026

    Lamine Yamal: um craque do presente e para o futuro da Espanha

    Há 3 horas
    Pela Ligue 1, o Strasbourg venceu o Lyon por 3 a 1 (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (20/07/2026)

    Há 4 horas
    De La Fuente erguendo o braço na beira do gramado

    Copa do Mundo 2026

    Espanha se isola em recorde de série invicta entre seleções com título da Copa

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    Seis seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2030; entenda

    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha

    De la Fuente exalta título da Espanha na Copa e revela mensagem a jogadores

    Messi com medalha de segundo lugar na Copa do Mundo

    Jornais internacionais repercutem título da Espanha e vice da Argentina

    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026

    EA Sports FC 26 previu que a Espanha seria campeã da Copa do Mundo

    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026

    Atitude de Infantino com Trump chama atenção na final da Copa do Mundo

    Cucurella beija taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha

    Cucurella é o único jogador no topo do futebol mundial por clubes e seleções; entenda

    Unai Simón, da Espanha, recebeu prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo

    Unai Simón recebe prêmio na Copa após recorde da Espanha

    O zagueiro espanhol número 22, Pau Cubarsi, recebe o prêmio de Melhor Jogador Jovem durante a cerimônia de premiação da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey

    Cubarsí é eleito melhor jogador jovem da Copa do Mundo

    Ferran Torres celebra o gol que garantiu o título mundial da Espanha contra a Argentina

    Herói da Espanha na Copa do Mundo celebra título: 'Destino estava escrito'

    Espanha ganhou a Copa do Mundo 2026

    Relembre a campanha da Espanha, campeã da Copa do Mundo 2026

    Dembélé com Deschamps em partida da França pela Copa do Mundo

    Ambiente 'irrespirável', críticas internas e goleada: França termina Copa em baixa