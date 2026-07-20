Imprensa espanhola detona atitude da Argentina após a decisão da Copa: 'Falta de respeito' Argentinos viraram as costas enquanto espanhóis recebiam a medalha

A atitude da Argentina após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo virou alvo de duras críticas na imprensa espanhola. Um dia depois da decisão, jornais como "Marca" e "Diario AS" classificaram o comportamento da Albiceleste durante a cerimônia de premiação como uma "falta de respeito" ao campeão.

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A cobertura do diário foi além do relato dos acontecimentos e tratou o episódio como uma quebra de um dos principais códigos de respeito do futebol. Em um artigo de opinião, o diretor do jornal, Juan Ignacio Gallardo, afirmou que a seleção comandada por Scaloni não soube lidar com a derrota e transformou o encerramento da decisão em um momento lamentável.

– Todos os jogadores da Albiceleste viraram as costas para a seleção espanhola enquanto ela erguia o troféu. É uma das coisas mais desprezíveis já vistas na história da Copa do Mundo – escreveu.

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Gallardo também afirmou que a atitude "mancha para sempre" a imagem da equipe e sustentou que nem mesmo parte dos torcedores argentinos aprovou o comportamento demonstrado após a decisão. Para o jornalista, a frustração pela derrota é compreensível, mas não justifica atitudes consideradas antidesportivas.

Jornal da Espanha vê quebra de tradição e critica postura argentina

Além do artigo de opinião, o Marca dedicou outra reportagem exclusivamente ao momento da cerimônia de premiação. O jornal destacou que, tradicionalmente, o vice-campeão permanece em campo acompanhando a entrega da taça ao vencedor como demonstração de respeito esportivo. Na avaliação do veículo, a Argentina rompeu esse protocolo ao direcionar toda a delegação para a arquibancada onde estavam seus torcedores enquanto a Espanha levantava o troféu.

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O diário também ressaltou que a imagem rapidamente ganhou repercussão internacional justamente por fugir do comportamento normalmente visto em finais de grandes competições.

A mesma linha foi adotada pelo jornal AS. Para o veículo, o gesto dos argentinos durante a coroação espanhola destoou do que costuma acontecer em decisões desse porte e acabou ampliando a repercussão negativa do fim da partida. O diário afirmou que a atitude foi mal recebida tanto entre os torcedores espanhóis quanto por parte do público neutro que acompanhava a final.

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Jogadores da Argentina de costas para os espanhóis recebendo as medalhas (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

A reação não ficou restrita às páginas dos jornais. Durante participação no programa "La Tribu", da "Rádio Marca", o jornalista Roberto Gómez também condenou duramente a postura da seleção argentina após a derrota.

– O que a Argentina fez ontem é uma vergonha. É uma falta de respeito pelo futebol – afirmou.

Embora tenha lembrado sua admiração histórica pelo futebol argentino e por nomes como Diego Maradona e Lionel Messi, Gómez disse que a postura da equipe na decisão extrapolou o resultado esportivo.

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– Sou fã do futebol argentino, mas o que a seleção fez foi um ultraje contra o futebol – declarou.

As críticas da imprensa espanhola também dialogaram com a avaliação publicada pelo próprio Marca sobre a partida. Em diferentes textos, o jornal sustentou que a Argentina tentou compensar a inferioridade diante da Espanha com um jogo excessivamente físico e que o comportamento após o apito final reforçou a repercussão negativa da atuação na decisão.

Dessa forma, um dia depois da conquista espanhola, a cobertura dos principais veículos do país deixou o futebol em segundo plano e passou a concentrar atenções na maneira como a Argentina reagiu ao vice-campeonato, transformando o comportamento da Albiceleste no principal assunto do pós-final.

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