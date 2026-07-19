Messi não marca na final e Mbappé alcança feito inédito na Copa do Mundo Camisa 10 francês faz história

A histórica e eletrizante decisão da Copa do Mundo de 2026 coroou a Espanha campeã na prorrogação após um duelo de tirar o fôlego. No entanto, mesmo com a taça ficando em solo espanhol, o nome que cravou um recorde jamais visto na história do futebol mundial foi o de Kylian Mbappé. O astro francês se consagrou oficialmente como o primeiro jogador em todos os tempos a terminar como o principal dono da artilharia da Copa em duas edições diferentes do torneio.

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Kylian Mbappé se isola como o primeiro jogador de todos os tempos a faturar a artilharia da Copa do Mundo em duas edições do torneio (Foto: Chandan Khanna / AFP)

O camisa 10 dos Bleus, que já havia faturado a artilharia no Catar em 2022, repetiu o feito na América do Norte. Ao longo de mais de 90 anos de competição, nenhum atleta havia conseguido liderar o ranking de gols de duas Copas do Mundo, feito que isola o craque francês em uma prateleira de absoluta exclusividade.

A consagração de Mbappé no topo da artilharia esteve sob ameaça matemática até o último minuto da competição. Para tentar roubar o prêmio do atacante francês, o astro argentino Lionel Messi entrou em campo precisando de uma jornada milagrosa: marcar um hat-trick (três gols) no confronto decisivo diante dos espanhóis.

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Lionel Messi precisava de um hat-trick histórico na Final da Copa contra a Espanha para ameaçar o recorde do artilheiro francês (Foto: Odd Andersen / AFP)

Apesar do esforço e da carga dramática que envolveu a final da Copa do Mundo, a sólida barreira defensiva da equipe campeã impediu o feito do camisa 10 da Albiceleste. Sem o triplete de Lionel Messi, o caminho ficou totalmente livre para a consolidação histórica do recorde do francês.

Os recordes que Mbappé quebrou na Copa de 2026

Com os 10 gols marcados na Copa do Mundo 2026, Kylian Mbappé faturou a Chuteira de Ouro e atingiu a marca de 22 gols no total das três edições que disputou (2018, 2022 e 2026), superando Lionel Messi na artilharia histórica do torneio. O atacante francês também quebrou um tabu que durava desde 1970, quando Gerd Müller foi o último a fazer pelo menos 10 gols em um único Mundial. Além disso, o camisa 10 se tornou o primeiro jogador a terminar como o artilheiro isolado de duas edições de Copa do Mundo.

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