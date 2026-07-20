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Sem Di María, Messi ainda não foi campeão pela seleção argentina

A dupla conquistou uma Copa do Mundo e duas Copas América juntos

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:28
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Messi passando a braçadeira de capitão para Di MAría na Seleção da Argentina
Di María e Messi em ação pela seleção da Argentina (Foto: Divulgação / AFA)

A derrota da Argentina para a Espanha por 1 a 0, na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19), encerrou o sonho do bicampeonato mundial e reforçou um retrospecto curioso da geração mais vitoriosa da história da Albiceleste. Lionel Messi nunca conquistou um título pela seleção argentina sem Ángel Di María.

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    A ausência de Di María na decisão já era esperada. Aposentado da seleção desde a conquista da Copa América de 2024, o atacante não fez parte do ciclo para o Mundial de 2026. Sem seu principal parceiro nas grandes conquistas da Argentina, Messi voltou a disputar uma final sem o ex-camisa 11 e terminou novamente com o vice-campeonato.

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    Messi nunca foi campeão sem Di María

    Ao longo da carreira de Messi pela seleção principal, a Argentina disputou nove finais entre 2007 e 2026. Foram quatro títulos e cinco vice-campeonatos. O detalhe é que todos os troféus conquistados pelo camisa 10 tiveram Di María no elenco e em campo na decisão. Nas cinco finais perdidas, o atacante esteve ausente ou não conseguiu permanecer durante toda a partida.

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    • A primeira derrota aconteceu na Copa América de 2007, contra o Brasil, quando Di María ainda não fazia parte da seleção principal. Em 2014, o atacante desfalcou a equipe na final da Copa do Mundo contra a Alemanha por lesão. Na Copa América de 2015, começou a decisão diante do Chile, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de um problema muscular. Em 2016, voltou a disputar a final contra os chilenos e foi substituído aos 57 minutos, e a Argentina acabou derrotada nos pênaltis novamente. Já em 2026, Di María sequer fazia parte da seleção, após encerrar seu ciclo internacional dois anos antes.

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    di-maria-se-derrete-em-elogios-a-messi-melhor-da-historia-Futebol-Latino
    Di María recebendo a faixa de capitão de Messi em Argentina x Equador (Divulgação/AFA)

    Nas quatro conquistas de Messi pela Argentina, Di María foi decisivo. Marcou o gol do título da Copa América de 2021 sobre o Brasil, voltou a balançar as redes na Finalíssima de 2022 contra a Itália e fez um dos gols da vitória sobre a França na final da Copa do Mundo do Catar. Em 2024, encerrou sua trajetória pela Albiceleste levantando mais uma Copa América, após a vitória sobre a Colômbia.

    Apesar de não contar como título oficial, a dupla também conquistou um ouro olímpico em 2008 nos Jogos de Pequim. Na ocasião, a Argentina derrotou a Nigéria na final, com Di María sendo decisivo novamente, marcando o único gol da partida.

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    A coincidência não estabelece uma relação de causa e efeito, mas evidencia o tamanho da parceria entre Messi e Di María. Os dois construíram juntos a era mais vitoriosa da história recente da seleção argentina, e todos os títulos conquistados pelo camisa 10 tiveram a participação do ex-camisa 11.

    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026
    Espanha se consagrou campeã do mundo pela segunda vez na sua história (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Qual vai ser o futuro de Lionel Messi?

    Texto: João Brandão

    Lionel Messi tem contrato com o Inter Miami até junho de 2028, o que faria com que estivesse apto a disputar até a próxima Copa América. No entanto, o camisa 10 não comentou sobre seu futuro após a derrota da Argentina para a Espanha.

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    Depois da vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, Messi despistou ao ser questionado sobre seu futuro. O atleta disse que era difícil dar uma resposta naquele momento e que estava cansado, embora não tenha deixado claro se estava falando sobre a desgastante partida ou sobre os mais de 20 anos à frente da Albiceleste.

    Na coletiva de imprensa após a final da Copa do Mundo, Lionel Scaloni também foi questionado sobre o futuro de Messi. No entanto, o treinador afirmou não ter conversa com o camisa 10 após a partida, o que faz pairar um mistério sobre o que o jogador fará nas próximas semanas.

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    Em setembro, a Argentina deve fazer novos amistosos no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E não há respostas sobre se Messi estará presente mais uma vez com sua seleção ou se deixará a Albiceleste definitivamente.

    Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo
    Messi após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

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