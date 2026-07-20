Sem Di María, Messi ainda não foi campeão pela seleção argentina
A dupla conquistou uma Copa do Mundo e duas Copas América juntos
A derrota da Argentina para a Espanha por 1 a 0, na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19), encerrou o sonho do bicampeonato mundial e reforçou um retrospecto curioso da geração mais vitoriosa da história da Albiceleste. Lionel Messi nunca conquistou um título pela seleção argentina sem Ángel Di María.
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A ausência de Di María na decisão já era esperada. Aposentado da seleção desde a conquista da Copa América de 2024, o atacante não fez parte do ciclo para o Mundial de 2026. Sem seu principal parceiro nas grandes conquistas da Argentina, Messi voltou a disputar uma final sem o ex-camisa 11 e terminou novamente com o vice-campeonato.
Messi nunca foi campeão sem Di María
Ao longo da carreira de Messi pela seleção principal, a Argentina disputou nove finais entre 2007 e 2026. Foram quatro títulos e cinco vice-campeonatos. O detalhe é que todos os troféus conquistados pelo camisa 10 tiveram Di María no elenco e em campo na decisão. Nas cinco finais perdidas, o atacante esteve ausente ou não conseguiu permanecer durante toda a partida.
A primeira derrota aconteceu na Copa América de 2007, contra o Brasil, quando Di María ainda não fazia parte da seleção principal. Em 2014, o atacante desfalcou a equipe na final da Copa do Mundo contra a Alemanha por lesão. Na Copa América de 2015, começou a decisão diante do Chile, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de um problema muscular. Em 2016, voltou a disputar a final contra os chilenos e foi substituído aos 57 minutos, e a Argentina acabou derrotada nos pênaltis novamente. Já em 2026, Di María sequer fazia parte da seleção, após encerrar seu ciclo internacional dois anos antes.
Nas quatro conquistas de Messi pela Argentina, Di María foi decisivo. Marcou o gol do título da Copa América de 2021 sobre o Brasil, voltou a balançar as redes na Finalíssima de 2022 contra a Itália e fez um dos gols da vitória sobre a França na final da Copa do Mundo do Catar. Em 2024, encerrou sua trajetória pela Albiceleste levantando mais uma Copa América, após a vitória sobre a Colômbia.
Apesar de não contar como título oficial, a dupla também conquistou um ouro olímpico em 2008 nos Jogos de Pequim. Na ocasião, a Argentina derrotou a Nigéria na final, com Di María sendo decisivo novamente, marcando o único gol da partida.
A coincidência não estabelece uma relação de causa e efeito, mas evidencia o tamanho da parceria entre Messi e Di María. Os dois construíram juntos a era mais vitoriosa da história recente da seleção argentina, e todos os títulos conquistados pelo camisa 10 tiveram a participação do ex-camisa 11.
Qual vai ser o futuro de Lionel Messi?
Lionel Messi tem contrato com o Inter Miami até junho de 2028, o que faria com que estivesse apto a disputar até a próxima Copa América. No entanto, o camisa 10 não comentou sobre seu futuro após a derrota da Argentina para a Espanha.
Depois da vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, Messi despistou ao ser questionado sobre seu futuro. O atleta disse que era difícil dar uma resposta naquele momento e que estava cansado, embora não tenha deixado claro se estava falando sobre a desgastante partida ou sobre os mais de 20 anos à frente da Albiceleste.
Na coletiva de imprensa após a final da Copa do Mundo, Lionel Scaloni também foi questionado sobre o futuro de Messi. No entanto, o treinador afirmou não ter conversa com o camisa 10 após a partida, o que faz pairar um mistério sobre o que o jogador fará nas próximas semanas.
Em setembro, a Argentina deve fazer novos amistosos no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E não há respostas sobre se Messi estará presente mais uma vez com sua seleção ou se deixará a Albiceleste definitivamente.
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