Sem Di María, Messi ainda não foi campeão pela seleção argentina A dupla conquistou uma Copa do Mundo e duas Copas América juntos

A derrota da Argentina para a Espanha por 1 a 0, na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19), encerrou o sonho do bicampeonato mundial e reforçou um retrospecto curioso da geração mais vitoriosa da história da Albiceleste. Lionel Messi nunca conquistou um título pela seleção argentina sem Ángel Di María.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A ausência de Di María na decisão já era esperada. Aposentado da seleção desde a conquista da Copa América de 2024, o atacante não fez parte do ciclo para o Mundial de 2026. Sem seu principal parceiro nas grandes conquistas da Argentina, Messi voltou a disputar uma final sem o ex-camisa 11 e terminou novamente com o vice-campeonato.

continua após a publicidade

Messi nunca foi campeão sem Di María

Ao longo da carreira de Messi pela seleção principal, a Argentina disputou nove finais entre 2007 e 2026. Foram quatro títulos e cinco vice-campeonatos. O detalhe é que todos os troféus conquistados pelo camisa 10 tiveram Di María no elenco e em campo na decisão. Nas cinco finais perdidas, o atacante esteve ausente ou não conseguiu permanecer durante toda a partida.

A primeira derrota aconteceu na Copa América de 2007, contra o Brasil, quando Di María ainda não fazia parte da seleção principal. Em 2014, o atacante desfalcou a equipe na final da Copa do Mundo contra a Alemanha por lesão. Na Copa América de 2015, começou a decisão diante do Chile, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de um problema muscular. Em 2016, voltou a disputar a final contra os chilenos e foi substituído aos 57 minutos, e a Argentina acabou derrotada nos pênaltis novamente. Já em 2026, Di María sequer fazia parte da seleção, após encerrar seu ciclo internacional dois anos antes.

continua após a publicidade

Di María recebendo a faixa de capitão de Messi em Argentina x Equador (Divulgação/AFA)

Nas quatro conquistas de Messi pela Argentina, Di María foi decisivo. Marcou o gol do título da Copa América de 2021 sobre o Brasil, voltou a balançar as redes na Finalíssima de 2022 contra a Itália e fez um dos gols da vitória sobre a França na final da Copa do Mundo do Catar. Em 2024, encerrou sua trajetória pela Albiceleste levantando mais uma Copa América, após a vitória sobre a Colômbia.

Apesar de não contar como título oficial, a dupla também conquistou um ouro olímpico em 2008 nos Jogos de Pequim. Na ocasião, a Argentina derrotou a Nigéria na final, com Di María sendo decisivo novamente, marcando o único gol da partida.

continua após a publicidade

A coincidência não estabelece uma relação de causa e efeito, mas evidencia o tamanho da parceria entre Messi e Di María. Os dois construíram juntos a era mais vitoriosa da história recente da seleção argentina, e todos os títulos conquistados pelo camisa 10 tiveram a participação do ex-camisa 11.

Espanha se consagrou campeã do mundo pela segunda vez na sua história (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Qual vai ser o futuro de Lionel Messi?

Texto: João Brandão

Lionel Messi tem contrato com o Inter Miami até junho de 2028, o que faria com que estivesse apto a disputar até a próxima Copa América. No entanto, o camisa 10 não comentou sobre seu futuro após a derrota da Argentina para a Espanha.

continua após a publicidade

Depois da vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, Messi despistou ao ser questionado sobre seu futuro. O atleta disse que era difícil dar uma resposta naquele momento e que estava cansado, embora não tenha deixado claro se estava falando sobre a desgastante partida ou sobre os mais de 20 anos à frente da Albiceleste.

Na coletiva de imprensa após a final da Copa do Mundo, Lionel Scaloni também foi questionado sobre o futuro de Messi. No entanto, o treinador afirmou não ter conversa com o camisa 10 após a partida, o que faz pairar um mistério sobre o que o jogador fará nas próximas semanas.

continua após a publicidade

Em setembro, a Argentina deve fazer novos amistosos no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E não há respostas sobre se Messi estará presente mais uma vez com sua seleção ou se deixará a Albiceleste definitivamente.

Messi após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.