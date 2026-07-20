Dibu Martínez, da Argentina, bate recorde de defesas em final de Copa do Mundo Goleiro fez 11 intervenções na decisão e evitou uma derrota mais ampla para a Espanha

A superioridade da Espanha na final da Copa do Mundo foi evidenciada pela constante presença de Dibu Martínez, goleiro da Argentina, durante o jogo. O camisa 23 fez 11 defesas na decisão e estabeleceu um novo recorde de intervenções em uma final de Mundial.

As 11 defesas de Martínez estabeleceram um novo recorde para qualquer goleiro em uma final de Copa do Mundo, segundo o site oficial da Opta (com dados contabilizados pela plataforma desde 1966). O goleiro argentino superou o recorde de oito defesas em finais de Copa desde o goleiro Pagliuca, da Itália, na final da Copa do Mundo de 1994, contra o Brasil.

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Embora não tenha conseguido impedir o bicampeonato da Espanha, Dibu Martínez deixou a final com um feito histórico. Com o novo recorde de defesas estabelecido em uma decisão de Copa do Mundo, o arqueiro foi o principal responsável por manter a Argentina viva durante boa parte da partida. A medida de comparação com as 11 defesas de Dibu Martínez na final, o goleiro rival, Unai Simón, fez 10 intervenções durante todo o torneio da Espanha, que disputou oito partidas.

Emiliano Martínez, da Argentina, reage após a derrota por 0 a 1 na final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Buda Mendes / AFP)

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Emiliano Martínez (e a ineficiência do ataque espanhol) foi o grande responsável para que a Argentina tenha durado até a prorrogação e tenha sido batida por apenas um gol pela Espanha, que dominou o confronto do início ao fim. Graças a ele, os atacantes Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams e outros jogadores espanhóis não conseguiram fazer um placar mais elástico contra a Argentina e resolver o jogo ainda no tempo regulamentar. A dificuldade das intervenções é algo que se pode discutir, pois também é evidente que a gradne maioria das chegadas da Espanha não tiveram tanto perigo, mas estatisticamente é um volume que impressiona.

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*A informação sobre a estatística histórica do goleiro argentino Dibu Martínez foi levantada e publicada inicialmente pelo site de notícias da bet365.

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