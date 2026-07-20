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Dibu Martínez, da Argentina, bate recorde de defesas em final de Copa do Mundo

Goleiro fez 11 intervenções na decisão e evitou uma derrota mais ampla para a Espanha

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 11:21
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Dibu Martínez faz uma de suas 11 defesas na derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa
Dibu Martínez faz uma de suas 11 defesas na derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

A superioridade da Espanha na final da Copa do Mundo foi evidenciada pela constante presença de Dibu Martínez, goleiro da Argentina, durante o jogo. O camisa 23 fez 11 defesas na decisão e estabeleceu um novo recorde de intervenções em uma final de Mundial.

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    • As 11 defesas de Martínez estabeleceram um novo recorde para qualquer goleiro em uma final de Copa do Mundo, segundo o site oficial da Opta (com dados contabilizados pela plataforma desde 1966). O goleiro argentino superou o recorde de oito defesas em finais de Copa desde o goleiro Pagliuca, da Itália, na final da Copa do Mundo de 1994, contra o Brasil.

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    Embora não tenha conseguido impedir o bicampeonato da Espanha, Dibu Martínez deixou a final com um feito histórico. Com o novo recorde de defesas estabelecido em uma decisão de Copa do Mundo, o arqueiro foi o principal responsável por manter a Argentina viva durante boa parte da partida. A medida de comparação com as 11 defesas de Dibu Martínez na final, o goleiro rival, Unai Simón, fez 10 intervenções durante todo o torneio da Espanha, que disputou oito partidas.

    Emiliano Martínez, da Argentina, reage após a derrota por 0 a 1 na final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Argentina.
    Emiliano Martínez, da Argentina, reage após a derrota por 0 a 1 na final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Buda Mendes / AFP)
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    Emiliano Martínez (e a ineficiência do ataque espanhol) foi o grande responsável para que a Argentina tenha durado até a prorrogação e tenha sido batida por apenas um gol pela Espanha, que dominou o confronto do início ao fim. Graças a ele, os atacantes Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams e outros jogadores espanhóis não conseguiram fazer um placar mais elástico contra a Argentina e resolver o jogo ainda no tempo regulamentar. A dificuldade das intervenções é algo que se pode discutir, pois também é evidente que a gradne maioria das chegadas da Espanha não tiveram tanto perigo, mas estatisticamente é um volume que impressiona. 

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    *A informação sobre a estatística histórica do goleiro argentino Dibu Martínez foi levantada e publicada inicialmente pelo site de notícias da bet365.

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