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Balanço do dia: Raphinha tem lesão constatada, e goleadas agitam a Copa

Dia contou com goleadas, classificações e o milésimo jogo da história das Copas

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/06/2026 03:00
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Jogadores de Curaçao comemoram empate contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Jogadores de Curaçao comemoram empate contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A Copa do Mundo teve um sábado decisivo. Com partidas válidas pelos grupos E e F, Alemanha, Holanda e Japão confirmaram suas classificações para o mata-mata com vitórias convincentes, enquanto Curaçao segurou o Equador em 0 a 0 e somou o primeiro ponto na história do Mundial. Já a Seleção Brasileira, mesmo sem entrar em campo, teve como principal assunto do dia a lesão de Raphinha, que ligou o sinal de alerta para os próximos compromissos no Mundial.

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    • Seleção confirma lesão de Raphinha, que vira desfalque na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira confirmou no fim da tarde deste sábado (20) que o atacante Raphinha está com lesão muscular na coxa direita. O jogador, que se lesionou no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, passará por "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

    Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Paraguai elimina a Turquia de madrugada

    O Paraguai venceu a Turquia por 1 a 0 na madrugada deste sábado, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em uma partida decidida nos detalhes e com emoção até os minutos finais, Galarza marcou o único gol do confronto logo no primeiro ataque paraguaio e garantiu os três pontos para sua seleção.

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    Apesar da vitória, os paraguaios seguem fora da zona de classificação do Grupo D. A equipe aparece na terceira colocação, com três pontos conquistados. Já a Turquia amarga a lanterna da chave e ainda não somou pontos no torneio. Com isso, a Turquia já está eliminada na competição.

    Paraguai Copa do Mundo
    Paraguai vence e elimina a Turquia da Copa (Foto: Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Holanda goleia Suécia e entra no radar do Brasil na Copa do Mundo

    Outra notícia que pode afetar a situação da Seleção Brasileira em uma eventual classificação. Holanda venceu a Suécia por 5 a 1 neste sábado (20), no NGR Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, e lidera o Grupo F da Copa do Mundo de 2026 com quatro pontos. Depois de sofrer o empate nos últimos minutos da estreia contra o Japão, a Laranja Mecânica fez uma partida sólida e devolveu a goleada feita pela equipe escandinava sobre a Tunísia na primeira rodada, zerando o saldo do rival.

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    Com o resultado, a Holanda está virtualmente classificada para a próxima fase do Mundial. Mesmo se ficar na terceira colocação após o fim da fase de grupos, os quatro pontos devem garantir os europeus entre os oito melhores terceiros.

    Memphis Depay, do Corinthians, participa diretamente de gol na vitória da Holanda (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)
    Memphis Depay, do Corinthians, participou diretamente de gol na vitória da Holanda (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)

    Alemanha garante sua classificação com destaque da Undav

    Alemanha virou nos minutos finais e garantiu a vitória sobre a Costa do Marfim por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. O jogo aconteceu em Toronto, no Canadá. Na ponta da tabela, com 100% de aproveitamento, a seleção tetracampeã mundial é seguida pela Costa do Marfim, com três pontos.

    Undav, jogador da Alemanha
    Undav foi destaque de jogo da Alemanha (Foto: Cole Burston / AFP)

    Curaçao segura Equador e faz história

    Curaçao e Equador ficaram no empate por 0 a 0 pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Super favoritos, os equatorianos partiram para cima e criaram diversas oportunidades de gol, mas pararam no goleiro Eloy Room, que realizou 15 defesas na partida e salvou a seleção caribenha.

    Com o resultado, Curaçao somou o seu primeiro ponto na história das Copas e, em caso de vitória sobre a Costa do Marfim, pode se classificar na segunda colocação do grupo caso o Equador não vença a Alemanha na última rodada.

    Jogadores de Curaçao comemoram empate contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Jogadores de Curaçao comemoram empate contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Japão goleia Tunísia no milésimo jogo das Copas do Mundo

    O Japão venceu a Tunísia por 4 a 0, na madrugada deste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida realizada no Gigante de Acero, em Monterrey (MEX) foi o milésimo jogo na história do Mundial, que contou com gols de Daichi Kamada, Ayase Ueda (duas vezes) e Junya Ito. O resultado garantiu virtualmente a classificação dos japoneses e eliminiou os tunisianos.

    Na última rodada do grupo, o Japão retorna a Dallas para encarar a Suécia, na quinta-feira (25), às 20h. No mesmo dia e horário, a Tunísia irá enfrentar a Holanda, em Kansas City.

    No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

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