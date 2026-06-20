Dê suas notas: Holanda goleia Suécia e entra no radar do Brasil na Copa do Mundo
Com gols de Brobbey (2), Gakpo (2) e Summerville, Laranja Mecânica assume a liderança do Grupo F
A Holanda venceu a Suécia por 5 a 1 neste sábado (20), no NGR Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, e lidera o Grupo F da Copa do Mundo de 2026 com quatro pontos. Depois de sofrer o empate nos últimos minutos da estreia contra o Japão, a Laranja Mecânica fez uma partida sólida e devolveu a goleada feita pela equipe escandinava sobre a Tunísia na primeira rodada, zerando o saldo do rival.
Com o resultado, a seleção treinada por Ronald Koeman assume a primeira colocação da sua chave e entra no radar da Seleção Brasileira como possível adversário nos 16 avos de final.
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A Holanda abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo com Brian Brobbey. O jovem centroavante holandês recebeu lançamento no meio de campo, protegeu com o corpo e passou para Reijnders, que acionou Cody Gakpo em velocidade, pela ponta-esquerda. O jogador do Liverpool cruzou rasteiro e encontrou o companheiro livre, que bateu de primeira para o gol.
Aos 17, Brobbey aproveitou nova oportunidade na grande área para ampliar o placar. Após cruzamento rasteiro de Dumfries pelo lado direito, o atacante do Sunderland deu um carrinho para alcançar a bola e marcar o segundo da Laranja Mecânica.
A seleção holandesa veio para a segunda etapa disposta a consolidar a vitória e, com dois minutos, fez 3 a 0 com Gakpo e nova assistência de Dumfries pela direita. Aos nove, um erro de passe de Alexander Isak originou o contra-ataque neerlandês que deu o 4 a 0 para a Holanda, no segundo gol de Gakpo.
Aos 14, Elanga saiu cara a cara com Verbruggen, após passe em profundidade de Isak, e diminuiu a goleada: 4 a 1. A partir daí, a Suécia controlou a posse de bola, mas a Holanda se ajustou defensivamente e impediu que o adversário criasse mais perigo.
A goleada da Laranja Mecânica foi finalizada por Summerville, aos 43 minutos do segundo tempo. Em jogada rápida e de passes curtos, Depay serviu ao meia do West Ham, que bateu da meia-lua, no canto esquerdo de Nordfeldt, para fechar o placar: 5 a 1.
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