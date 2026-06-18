Holanda x Suécia Palpite – Análise e odds (20/06)

Confira os palpites e informações de Holanda x Suécia pela Copa do Mundo

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Holanda e Suécia se enfrentam neste sábado (20), no NRG Stadium, em Houston, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A Holanda empatou por 2 x 2 com o Japão na estreia, em Dallas, desperdiçando duas vantagens no placar e precisa vencer para retomar o controle do grupo.

A Suécia, por outro lado, goleou a Tunísia por 5 x 1 em Monterrey, com uma exibição ofensiva dominante, e pode encaminhar a vaga nas oitavas em caso de vitória. O cenário deixa a partida com peso direto na classificação.

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Melhores palpites para Holanda x Suécia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Holanda busca liderança, Suécia tenta confirmar embalo

A Holanda chegou ao torneio após uma campanha sólida nas Eliminatórias Europeias. Foram seis vitórias e dois empates em oito jogos, com 27 gols marcados e apenas quatro sofridos. O desempenho reforçou a expectativa em torno da equipe de Ronald Koeman, mas a preparação já havia deixado sinais de irregularidade.

Na estreia contra o Japão, os holandeses controlaram a posse e criaram volume suficiente para vencer. Virgil van Dijk abriu o placar de cabeça, e Crysencio Summerville ampliou no segundo tempo. Mesmo assim, a equipe permitiu duas reações japonesas, a última aos 89 minutos, em lance de bola parada.

Ryan Gravenberch foi o principal destaque individual, com duas assistências e presença constante nas duas fases do jogo. Summerville também deixou boa impressão em sua terceira partida pela seleção. Ao lado de Cody Gakpo, ele dá à Holanda velocidade, profundidade e capacidade de atacar os espaços nas costas dos alas suecos.

O problema está na defesa em momentos de pressão. O empate com o Japão expôs fragilidade em bolas paradas e falta de concentração na reta final. Contra uma Suécia com bom porte físico, força aérea e atacantes agressivos, Koeman precisará corrigir esse ponto rapidamente.

A Suécia chega embalada pela goleada sobre a Tunísia. A equipe de Graham Potter venceu por 5 x 1, com gols de Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyokeres e Mattias Svanberg. O resultado colocou os suecos na liderança do grupo e mudou o clima de uma seleção que chegou à Copa cercada por dúvidas.

O caminho até o Mundial foi turbulento. A Suécia venceu apenas dois jogos nas Eliminatórias Europeias, precisou passar pelos playoffs e trocou de treinador durante o ciclo. Potter encontrou uma fórmula ofensiva baseada na mobilidade de Isak e na presença de Gyokeres como referência central.

Ainda assim, a goleada precisa ser analisada com contexto. A Tunísia foi dominada e demitiu o treinador após a partida, mas a Suécia segue sem manter a meta inviolada sob o comando do treinador inglês. Contra uma Holanda mais forte tecnicamente, a defesa sueca será testada em outro nível.

Confrontos diretos entre Holanda x Suécia

Holanda e Suécia já se enfrentaram 20 vezes, com vantagem holandesa no retrospecto: são nove vitórias da Oranje, contra sete triunfos suecos, além de quatro empates. Apesar do equilíbrio histórico, os confrontos mais recentes favorecem os holandeses.

O último encontro aconteceu nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A Holanda venceu por 2 a 0 em Amsterdã, mas não conseguiu reverter a desvantagem no saldo de gols, enquanto a Suécia avançou para a repescagem graças ao empate por 1 a 1 conquistado no primeiro turno.

Em Copas do Mundo, as seleções se enfrentaram apenas uma vez, em 1974, em partida que terminou empatada por 0 a 0. Assim, o duelo deste sábado marcará apenas o segundo encontro entre Holanda e Suécia na história dos Mundiais, mais de cinco décadas depois.

Notícias de Holanda x Suécia

Holanda: desfalques e dúvidas

A Holanda chega com ausências importantes no setor criativo e defensivo. Xavi Simons, peça central no esquema de Koeman durante as Eliminatórias, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em abril e não foi convicado para a Copa.

Matthijs de Ligt também ficou fora do torneio após cirurgia nas costas. Já Jurrien Timber foi cortado nos Estados Unidos por lesão na virilha, e Lutsharel Geertruida foi chamado como substituto.

Sem Simons, a criatividade fica mais distribuída entre Reijnders, De Jong, Gravenberch e Gakpo. Memphis Depay está apto e participou da estreia, mas ainda disputa espaço com Donyell Malen e Brian Brobbey para a função de centroavante.

Micky van de Ven recebeu cartão amarelo contra o Japão, mas não está suspenso. A advertência, porém, exige atenção para o restante da fase de grupos, especialmente em uma partida que deve ter duelos físicos contra Isak e Gyokeres.

Provável escalação da Holanda (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch; Crysencio Summerville, Donyell Malen e Cody Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Suécia: desfalques e dúvidas

A Suécia não reportou lesões graves após a goleada sobre a Tunísia, mas há situações a monitorar. Anthony Elanga entrou apenas nos minutos finais e pode ter sido preservado por um problema no joelho.

Benjamin Nygren foi observado por um incômodo no tornozelo, mas completou os 90 minutos na estreia. A tendência é que siga como meia ofensivo, com liberdade para se aproximar de Isak e Gyokeres.

A grande notícia positiva é a plena disponibilidade da dupla de ataque. Gyokeres e Isak terminaram a estreia sem problemas físicos e devem formar novamente a principal arma ofensiva sueca.

No gol, Kristoffer Nordfeldt deve ser mantido como titular. Aos 36 anos, o veterano do AIK foi a escolha de Potter para dar experiência a uma equipe que mudou bastante em relação ao ciclo anterior.

Provável escalação da Suécia (3-4-2-1): Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelof, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari e Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren e Alexander Isak; Viktor Gyokeres. Técnico: Graham Potter.

Destaques individuais de Holanda x Suécia

Jogador destaque · Holanda Cody Gakpo 50 Jogos pela seleção holandesa 21 Gols pela Holanda em jogos oficiais e amistosos 9 Gols pelo Liverpool em todas as competições na temporada 2025/26 16 Participações em gol pelo Liverpool 2025/26 (9 gols + 7 assistências) Jogador destaque · Suécia Viktor Gyokeres 33 Jogos pela seleção sueca 20 Gols pela Suécia em 33 convocações 14 Gols pelo Arsenal na Premier League 2025/26 1 Gol na estreia da Copa do Mundo 2026

Os técnicos - Koeman busca reação, Potter tenta confirmar evolução

Ronald Koeman

Ronald Koeman, de 63 anos, está em seu segundo ciclo à frente da Holanda. Depois de levar a seleção à semifinal da Eurocopa de 2024, chegou à Copa com uma campanha forte nas Eliminatórias e um 4-3-3 fiel à tradição holandesa.

A estreia contra o Japão, porém, reacendeu dúvidas defensivas. A equipe criou o suficiente para vencer, mas perdeu controle nos momentos decisivos. Contra a Suécia, Koeman precisa equilibrar a ambição ofensiva com mais atenção em bolas paradas e transições.

Graham Potter

Graham Potter assumiu a Suécia em outubro de 2025, depois de um período sem clube desde a saída do Chelsea. O inglês tem forte ligação com o futebol sueco, construída no Ostersunds, onde levou o clube à fase de grupos da Liga Europa.

Na seleção, implementou um sistema com três zagueiros e alas, buscando liberar Gyokeres como referência e Isak em movimentos mais livres. O ataque respondeu bem, mas a defesa ainda não conseguiu passar um jogo sem sofrer gols sob seu comando.

Análise tática de Holanda x Suécia

O duelo tático coloca o 4-3-3 holandês contra o 3-4-2-1 sueco. Koeman deve usar Dumfries em apoio constante pela direita, enquanto Van de Ven oferece cobertura pelo lado esquerdo. No meio, De Jong, Reijnders e Gravenberch terão a missão de controlar posse e ritmo.

A Holanda pode encontrar espaços nas costas dos alas suecos. Summerville e Gakpo têm velocidade para atacar esses corredores, principalmente quando Bernhardsson e Gudmundsson avançarem. A circulação rápida será essencial para impedir que a linha de três zagueiros da Suécia se organize.

A Suécia deve buscar transições diretas. Isak tende a flutuar entre linhas, enquanto Gyokeres fixa Van Dijk e oferece presença física na área. Ayari, destaque contra a Tunísia, será importante para carregar a bola e finalizar de média distância.

O ponto de atenção holandês está nas bolas paradas defensivas. O Japão explorou essa fragilidade na estreia, e a Suécia tem jogadores altos como Lindelof, Lagerbielke, Hien e Gyokeres. Se a Holanda controlar esse aspecto, terá vantagem técnica suficiente para impor o jogo.

Prognóstico de placar exato para Holanda x Suécia

🎯 Palpite do Lance! Holanda 2 x 1 Suécia – Odd 8,00 na Br4Bet A Holanda tem mais qualidade técnica e um elenco mais profundo, mas a Suécia conta com nomes capazes de decidir. A expectativa é de um confronto equilibrado, com os holandeses assumindo o controle em boa parte da partida e encontrando o caminho da vitória ao longo do segundo tempo. A Holanda não perde para a Suécia em competições oficiais desde 2011 , quando foi derrotada por 3 x 2 em Estocolmo pelas eliminatórias da Euro 2012

, quando foi derrotada por 3 x 2 em Estocolmo pelas eliminatórias da Euro 2012 A Suécia sofreu gols nos últimos sete jogos sob o comando de Graham Potter

sob o comando de Graham Potter Cody Gakpo soma 21 gols em 50 jogos pela Holanda e é o principal finalizador da seleção no torneio

pela Holanda e é o principal finalizador da seleção no torneio Viktor Gyokeres tem 20 gols em 33 partidas pela Suécia e marcou contra a Tunísia na estreia da Copa

pela Suécia e marcou contra a Tunísia na estreia da Copa Ryan Gravenberch registrou duas assistências contra o Japão e será peça central na criação ofensiva holandesa

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