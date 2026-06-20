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Quais as opções da Espanha para o ataque contra a Arábia Saudita?

Técnico Luis de la Fuente indicou mudanças para segunda rodada da Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 21:10
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Espanha de Lamine Yamal em treino (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
Espanha de Lamine Yamal em treino (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

A Espanha volta a campo neste domingo (21), às 13h (de Brasília), em Atlanta, para virar a chave contra a Arábia Saudita e engrenar na Copa do Mundo após o empate na estreia. O técnico Luis de la Fuente indicou mudanças no time após a semana de treinamento e, desta vez, conta com mais opções para o 11 inicial.

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    A principal dúvida na escalação cai em cima do trio de ataque que iniciou a partida contra Cabo Verde e passou em branco: Gavi, Ferran Torres e Oyarzabal decepcionaram e veem de perto sombras pesadas no elenco.

    Na estreia, Lamine Yamal jogou apenas 25 minutos, Dani Olmo 13 minutos e Nico Williams cerca de dez minutos. Yamal e Nico ainda passam por processo de controle de carga, mas a tendência é que ganhem mais minutos contra a Arábia Saudita. A titularidade, no entanto, ainda é incerta.

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    — Precisamos controlá-lo para que ele possa fazer o que precisa nesta fase do processo. É um privilégio vê-lo competir, seu espírito e sua finesse. A boa notícia é que todos estão disponíveis. Lamine está em ótima forma. Seu tempo de jogo dependerá da partida. O que não podemos fazer é julgar as decisões depois do jogo; nesse momento, estaremos apenas especulando — disse Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal.

    Ao longo da semana, quem foi testado no time titular foi Dani Olmo, companheiro de Yamal no Barcelona. Segundo o "Diario As", o jogador tem sido bem avaliado e, em meio à tendência de mudanças, é um dos primeiros da fila. Elogios não faltaram às vésperas do jogo.

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    Dani Olmo pode ser titular da Espanha contra a Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Dani Olmo pode ser titular da Espanha contra a Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

    — Ele é definitivamente um dos melhores jogadores entre as linhas. Há muitos cenários possíveis em uma partida; podemos estar interessados ​​em um tipo de jogador em um momento e em outro em outro — destacou o técnico da Espanha.

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    Espanha reencontra adversário

    Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo (21) em reencontro após 20 anos em uma Copa do Mundo. Os países ficaram também no Grupo H na Copa de 2006 e, na última rodada da fase de grupos, os espanhóis venceram por 1 a 0.

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