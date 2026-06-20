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Inglaterra adota roupa especial para combater calor na Copa do Mundo

Thomas Tuchel usou roupa térmica durante os treinamentos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 21:02
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Thomas Tuchel usa moletom térmico em treino da Inglaterra antes de duelo pela Copa do Mundo (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
Thomas Tuchel usa moletom térmico em treino da Inglaterra antes de duelo pela Copa do Mundo (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

A comissão técnica da seleção da Inglaterra chamou a atenção ao utilizar uma estratégia inusitada para combater as altas temperaturas durante os treinamentos na Copa do Mundo de 2026. Nas atividades realizadas no complexo Swope Soccer Village, em Kansas City, o técnico Thomas Tuchel e seus auxiliares comandaram a equipe vestindo bonés e moletons com capuz, contrastando com as regatas utilizadas pelos atletas no forte calor do estado do Missouri. A vestimenta especial faz parte de um amplo conjunto de tecnologias de controle térmico adotado pela federação inglesa.

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    O uso dos moletons de resfriamento é resultado de um extenso trabalho de pesquisa conduzido pela Football Association (FA) para preparar a delegação para o verão da América do Norte. A roupa esportiva utilizada por Tuchel e pelos assistentes possui tecnologia de proteção solar avançada, desenvolvida para filtrar os raios ultravioleta nocivos e manter a temperatura da pele fresca e seca, mesmo sob exposição prolongada e direta ao sol intenso.

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    A preocupação com o desgaste físico não é recente e moldou a preparação britânica. O planejamento incluiu uma visita do próprio treinador alemão aos Estados Unidos no ano passado, durante a disputa do Mundial de Clubes, com o intuito de estruturar a logística para o torneio de seleções. A precaução se justifica por estudos internos que apontam que ao menos um terço das partidas da atual edição da Copa do Mundo serão disputadas sob temperaturas superiores a 26ºC.

    Thomas Tuchel usa moletom térmico em treino da Inglaterra antes de duelo pela Copa do Mundo (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
    Thomas Tuchel usa moletom térmico em treino da Inglaterra antes de duelo pela Copa do Mundo (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

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    Inovações para o elenco

    Enquanto o corpo técnico recorre aos moletons protetores, os jogadores utilizam outros recursos de engenharia esportiva para suportar o calor no gramado. O elenco inglês tem à disposição dispositivos de alta tecnologia para o resfriamento das palmas das mãos, além de coletes térmicos específicos para baixar a temperatura corporal central nos intervalos dos exercícios físicos.

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