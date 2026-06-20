logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Torcida do Flamengo manda recado a Plata após Equador x Curaçao: 'Primeiro'

Partida terminou empatada sem gols

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 23:18
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Atacante do Flamengo saiu chorando após empata entre Equador e Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Atacante do Flamengo saiu chorando após empate entre Equador e Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O empate sem gols entre Equador e Curaçao, neste sábado (20), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, gerou forte repercussão entre os torcedores do Flamengo. O atacante Gonzalo Plata, que desperdiçou oportunidades durante a partida, virou alvo de críticas e recebeu um recado de parte da torcida rubro-negra.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: ‘Ídolo’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Gol perdido por Enner Valencia em Equador x Curaçao gera revolta: ‘Inacreditável’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Enner Valencia, camisa 13 do Equador, é cumprimentado por jogador de Curaçao

    Onde está Enner Valencia, craque do Equador e ex-Internacional?

    Copa do Mundo
    Há 11 minutos

    • ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Nas redes sociais, os torcedores afirmaram que o equatoriano será o primeiro jogador do clube a retornar da Copa do Mundo.

    Veja a repercussão:

    O Equador entrou em campo pressionado após a derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia e precisava da vitória para se recuperar no Grupo E. Já Curaçao tentava somar seus primeiros pontos após a goleada por 7 a 1 sofrida diante da Alemanha.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Apesar do amplo domínio da posse de bola, a seleção equatoriana encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. Plata participou ativamente das ações ofensivas, mas acumulou erros nas finalizações e nas tomadas de decisão.

    continua após a publicidade
    Atacante do Flamengo saiu chorando após empate entre Equador e Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    O abatimento de Gonzalo Plata após o apito final também chamou a atenção. O atacante do Flamengo deixou o gramado chorando depois do empate sem gols diante de Curaçao, resultado que complicou a situação do Equador no Grupo E da Copa do Mundo. Com apenas um ponto conquistado em duas partidas, a seleção equatoriana chega pressionada para a última rodada e precisará vencer a Alemanha para garantir a classificação.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoFluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo'Há 1 hora
    Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoGol perdido por Enner Valencia em Equador x Curaçao gera revolta: 'Inacreditável'Há 1 hora
    Jorginho, do Flamengo critica estreia de Rayan na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Fora de CampoJorginho, do Flamengo, critica estreia de Rayan na Copa do Mundo: 'Nítido'Há 2 horas
    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Fora de CampoTorcedores reagem à fala de Endrick sobre relação com Ancelotti: 'Óbvio'Há 3 horas
    caio ribeiro
    Fora de CampoCaio Ribeiro se irrita com jogador na Copa do Mundo: 'Para que?'Há 3 horas
    Com o triunfo diante do Haiti, Brasil é líder do grupo (Reprodução/Instagram)
    Fora de CampoNarrador da Globo, Everaldo Marques revela 'perrengue' em Brasil x Haiti na CopaHá 4 horas

    Mais LANCE!

    Técnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do Vasco
    Paraguai Copa do Mundo
    Atuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'
    Narrador publicou bastidores de transmissão nas redes sociais (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
    'Cadê a cerveja?': Galvão Bueno mostra bastidores de Brasil x Haiti
    Everaldo Marques realizou a transmissão entre Brasil x Haiti (Foto/Divulgação)
    Globo alcança mais de 50 milhões de pessoas com Brasil x Haiti
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Notícia sobre lesão de Raphinha na Copa do Mundo movimenta torcedores
    Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress
    Atuação de Memphis Depay em Holanda x Suécia repercute: 'Nunca vi'
    Equipe do SBT paraa cobertura da Copa do Mundo
    Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024
    Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Veja conversa de Raphinha com comissão técnica em momento de lesão
    Preocupações e elogios a Vini Jr: colunistas do Lance! analisam Brasil contra o Haiti
    Jérémy Doku está em sua segunda Copa do Mundo (Foto: Stanislav Filippov/AFP)
    Apresentadora ataca Doku por querer ir a nascimento do filho: 'Pai é inútil'
    SBT Sports exibirá programa especial para Copa do Mundo (Foto: Divulgação/SBT)
    Copa do Mundo: SBT Sports mostra como passageiros assistiram a Brasil e Haiti durante voo
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Arrascaeta projeta confronto contra Cabo Verde e avisa: 'Nada de Vozinha'
    Djalminha - ESPN
    Djalminha critica atuação da Seleção Brasileira e alerta: 'Muito vulnerável'
    Casemiro é um dos líderes da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Torcedores criticam resposta de Casemiro após jogo do Brasil: 'Marra'