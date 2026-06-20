Torcida do Flamengo manda recado a Plata após Equador x Curaçao: 'Primeiro' Partida terminou empatada sem gols

O empate sem gols entre Equador e Curaçao, neste sábado (20), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, gerou forte repercussão entre os torcedores do Flamengo. O atacante Gonzalo Plata, que desperdiçou oportunidades durante a partida, virou alvo de críticas e recebeu um recado de parte da torcida rubro-negra.

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Nas redes sociais, os torcedores afirmaram que o equatoriano será o primeiro jogador do clube a retornar da Copa do Mundo.

Veja a repercussão:

Gonzalo Plata será o primeiro jogador a voltar da Copa pro mengão. — Saul (@saultrujilloCRF) June 21, 2026

Pelo visto o Plata vai voltar mais cedo pro Flamengo. — Irmãos Borba (@BorbasFla10_43) June 21, 2026

Agora entendi pq o Plata só toma decisão errada no Flamengo, a Seleção TODA do Equador é assim 🤦🏿‍♂️🤯 — Henrique 🔰🥋 (@m4theus_mt) June 21, 2026

Daqui um mês vamos ter que ver esse gonzalo plata quebrando a bola pelo Flamengo — Victor 31/45 #ForaLeoJardim (@victorcrfla12) June 21, 2026

Plata acabou de fazer o que ele sabe fazer de melhor no Flamengo. Clarear s jogada e finalizar mal. — Sidney (@Sihdney) June 21, 2026

O Equador entrou em campo pressionado após a derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia e precisava da vitória para se recuperar no Grupo E. Já Curaçao tentava somar seus primeiros pontos após a goleada por 7 a 1 sofrida diante da Alemanha.

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Apesar do amplo domínio da posse de bola, a seleção equatoriana encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. Plata participou ativamente das ações ofensivas, mas acumulou erros nas finalizações e nas tomadas de decisão.

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Atacante do Flamengo saiu chorando após empate entre Equador e Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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O abatimento de Gonzalo Plata após o apito final também chamou a atenção. O atacante do Flamengo deixou o gramado chorando depois do empate sem gols diante de Curaçao, resultado que complicou a situação do Equador no Grupo E da Copa do Mundo. Com apenas um ponto conquistado em duas partidas, a seleção equatoriana chega pressionada para a última rodada e precisará vencer a Alemanha para garantir a classificação.

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