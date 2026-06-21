Resultados do dia: veja os placares do 11º dia da Copa do Mundo
Alemanha, Holanda e Japão se classificam, e Curaçao faz história
O décimo primeiro dia da Copa do Mundo foi marcado pela virada e classificação da Alemanha e da goleada da Holanda sobre a Suécia. Além disso, Curaçao somou seu primeiro ponto na competição ao empatar com o Equador, enquanto o Japão superou a Tunísia no milésimo jogo na história dos Mundiais.
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Holanda goleia Suécia e Japão elimina Tunísia
A Holanda venceu a Suécia por 5 a 1 neste sábado (20), no NGR Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Com gols de Brian Brobbey (2x), Cody Gakpo (2x) e Crysencio Summerville, os holandeses estão virtualmente classificados para o mata-mata e lidera o Grupo F da Copa do Mundo de 2026 com quatro pontos.
Com o resultado, a Holanda está virtualmente classificada para a próxima fase do Mundial. Mesmo se ficar na terceira colocação após o fim da fase de grupos, os quatro pontos devem garantir os europeus entre os oito melhores terceiros.
Depois de sofrer o empate nos últimos minutos da estreia contra o Japão, a Laranja Mecânica fez uma partida sólida e devolveu a goleada feita pela equipe escandinava sobre a Tunísia na primeira rodada, zerando o saldo do rival.
O Japão venceu a Tunísia por 4 a 0, na madrugada deste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida realizada no Gigante de Acero, em Monterrey (MEX) foi o milésimo jogo na história do Mundial, que contou com gols de Daichi Kamada, Ayase Ueda (duas vezes) e Junya Ito. O resultado garantiu virtualmente a classificação dos japoneses e eliminiou os tunisianos.
Na última rodada do grupo, o Japão retorna a Dallas para encarar a Suécia, na quinta-feira (25), às 20h. No mesmo dia e horário, a Tunísia irá enfrentar a Holanda, em Kansas City.
Alemanha vira no fim e Curaçao faz história
Em Toronto, no Canadá, a Alemanha virou nos minutos finais e garantiu a vitória sobre a Costa do Marfim por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. Os marfinenses abriram o placar com Franck Kessié no primeiro tempo, mas, após o intervalo, Deniz Undav entrou e marcou dois gols para garantir a vitória alemã.
Curaçao e Equador ficaram no empate por 0 a 0 pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Super favoritos, os equatorianos partiram para cima e criaram diversas oportunidades de gol, mas pararam no goleiro Eloy Room, que realizou 15 defesas na partida e salvou a seleção caribenha.
Com o resultado, Curaçao somou o seu primeiro ponto na história das Copas e, em caso de vitória sobre a Costa do Marfim, pode se classificar na segunda colocação do grupo caso o Equador não vença a Alemanha na última rodada.
Veja os resultados do 11º dia da Copa do Mundo
- Holanda 5x1 Suécia
- Alemanha 2x1 Costa do Marfim
- Equador 0x0 Curaçao
- Tunísia 0x4 Japão
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