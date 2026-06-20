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Equador x Curaçao: veja os melhores momentos do jogo do grupo E

Partida terminou empatada sem gols

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 23:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O empate sem gols entre Equador e Curaçao, neste sábado (20), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026, entrou para a história da seleção caribenha. Após estrear em Mundiais com uma goleada por 7 a 1 diante da Alemanha, Curaçao conquistou seu primeiro ponto em Copas do Mundo e manteve vivo o sonho de passar de fase.

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    A grande figura da partida foi o goleiro Eloy Room. Aos 37 anos, o camisa 1 teve atuação de gala e realizou 15 defesas, sendo decisivo para segurar a pressão equatoriana durante os 90 minutos. O arqueiro parou finalizações de Enner Valencia, Gonzalo Plata e companhia, tornando-se o principal responsável pelo resultado histórico.

    Como foi a partida?

    O Equador dominou a posse de bola, criou diversas oportunidades e pressionou durante praticamente toda a partida, mas encontrou em Room uma barreira intransponível. O goleiro protagonizou uma das atuações individuais mais marcantes desta edição da Copa do Mundo.

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    O resultado, porém, complica a situação da seleção equatoriana. Com apenas um ponto conquistado em dois jogos, o Equador chega à última rodada precisando vencer a Alemanha e ainda depender de outros resultados para sonhar com a classificação.

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    Eloy Room fechou o gol contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Na liderança do Grupo E aparece a Alemanha, com seis pontos e 100% de aproveitamento. A Costa do Marfim ocupa a segunda posição, com três pontos, enquanto Equador e Curaçao somam um ponto cada.

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    Depois de marcar seu primeiro gol em Copas na estreia, Curaçao alcança mais um feito inédito em sua curta trajetória em Mundiais: o primeiro ponto conquistado na competição. A seleção caribenha volta a campo na próxima quinta-feira (25), diante da Costa do Marfim, em duelo que pode valer uma classificação histórica.

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