Balanço do Grupo F: com Brasil de olho, Holanda e Japão goleam
Com as vitórias, Holanda e Japão estão virtualmente classificados
A segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2025 começou com a goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1. Na madrugada, no milésimo jogo da história do Mundial, o Japão bateu a Tunísia por 4 a 0 e, assim como os holandeses, também se classificou virtualmente para o mata-mata. Desta chave, sairá o possível adversário da Seleção Brasileira nas 16 avos de final.
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Holanda goleia Suécia
A Holanda venceu a Suécia por 5 a 1 neste sábado (20), no NGR Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, e lidera o Grupo F da Copa do Mundo de 2026 com quatro pontos. Depois de sofrer o empate nos últimos minutos da estreia contra o Japão, a Laranja Mecânica fez uma partida sólida e devolveu a goleada feita pela equipe escandinava sobre a Tunísia na primeira rodada, zerando o saldo do rival.
Com o resultado, a Holanda está virtualmente classificada para a próxima fase do Mundial. Mesmo se ficar na terceira colocação após o fim da fase de grupos, os quatro pontos devem garantir os europeus entre os oito melhores terceiros.
Japão goleia Tunísia no milésimo jogo das Copas do Mundo
O Japão venceu a Tunísia por 4 a 0, na madrugada deste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida realizada no Gigante de Acero, em Monterrey (MEX) foi o milésimo jogo na história do Mundial, que contou com gols de Daichi Kamada, Ayase Ueda (duas vezes) e Junya Ito. O resultado garantiu virtualmente a classificação dos japoneses e eliminiou os tunisianos.
Na última rodada do grupo, o Japão retorna a Dallas para encarar a Suécia, na quinta-feira (25), às 20h. No mesmo dia e horário, a Tunísia irá enfrentar a Holanda, em Kansas City.
Brasil de olho
Em caso de classificação, a Seleção Brasileira irá encarar um dos times do Grupo F nas 16 avos de final. Se o Brasil consolidar a primeira colocação no duelo contra a Escócia, terá pela frente o segundo ou o terceiro colocado — se for um dos oito melhores terceiros — do Grupo F no primeiro mata-mata.
Se o Brasil passar em segundo, irá encarar a seleção de mesma posição do Grupo F. Porém, caso se classifique em terceiro, irá encarar o primeiro colocado da chave oposta.
Próximos jogos do Grupo F
- Tunísia x Holanda (25/06) - 20h
- Japão x Suécia (25/06) - 20h
Tabela do Grupo F
|#
|Time
|P
|W
|D
|L
|DIFF
|GLS
|PTS
1
Holanda
2
1
1
0
+4
7:3
4
2
Japão
2
1
1
0
+4
6:2
4
3
Suécia
2
1
0
1
0
6:6
3
4
Tunísia
2
0
0
2
-8
1:9
0
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