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Balanço do Grupo F: com Brasil de olho, Holanda e Japão goleam

Com as vitórias, Holanda e Japão estão virtualmente classificados

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 02:59
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No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

A segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2025 começou com a goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1. Na madrugada, no milésimo jogo da história do Mundial, o Japão bateu a Tunísia por 4 a 0 e, assim como os holandeses, também se classificou virtualmente para o mata-mata. Desta chave, sairá o possível adversário da Seleção Brasileira nas 16 avos de final.

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    Holanda goleia Suécia

    Holanda venceu a Suécia por 5 a 1 neste sábado (20), no NGR Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, e lidera o Grupo F da Copa do Mundo de 2026 com quatro pontos. Depois de sofrer o empate nos últimos minutos da estreia contra o Japão, a Laranja Mecânica fez uma partida sólida e devolveu a goleada feita pela equipe escandinava sobre a Tunísia na primeira rodada, zerando o saldo do rival.

    Com o resultado, a Holanda está virtualmente classificada para a próxima fase do Mundial. Mesmo se ficar na terceira colocação após o fim da fase de grupos, os quatro pontos devem garantir os europeus entre os oito melhores terceiros.

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    Seleção holandesa aplicou 5 a 1 na Suécia pela segunda rodada da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Seleção holandesa aplicou 5 a 1 na Suécia pela segunda rodada da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Japão goleia Tunísia no milésimo jogo das Copas do Mundo

    O Japão venceu a Tunísia por 4 a 0, na madrugada deste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida realizada no Gigante de Acero, em Monterrey (MEX) foi o milésimo jogo na história do Mundial, que contou com gols de Daichi Kamada, Ayase Ueda (duas vezes) e Junya Ito. O resultado garantiu virtualmente a classificação dos japoneses e eliminiou os tunisianos.

    Na última rodada do grupo, o Japão retorna a Dallas para encarar a Suécia, na quinta-feira (25), às 20h. No mesmo dia e horário, a Tunísia irá enfrentar a Holanda, em Kansas City.

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    No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP) grupo f copa
    No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Brasil de olho

    Em caso de classificação, a Seleção Brasileira irá encarar um dos times do Grupo F nas 16 avos de final. Se o Brasil consolidar a primeira colocação no duelo contra a Escócia, terá pela frente o segundo ou o terceiro colocado — se for um dos oito melhores terceiros — do Grupo F no primeiro mata-mata.

    Se o Brasil passar em segundo, irá encarar a seleção de mesma posição do Grupo F. Porém, caso se classifique em terceiro, irá encarar o primeiro colocado da chave oposta.

    Próximos jogos do Grupo F

    1. Tunísia x Holanda (25/06) - 20h
    2. Japão x Suécia (25/06) - 20h

    Tabela do Grupo F

    #TimePWDLDIFFGLSPTS

    1

    Holanda

    2

    1

    1

    0

    +4

    7:3

    4

    2

    Japão

    2

    1

    1

    0

    +4

    6:2

    4

    3

    Suécia

    2

    1

    0

    1

    0

    6:6

    3

    4

    Tunísia

    2

    0

    0

    2

    -8

    1:9

    0

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