Balanço do Grupo F: com Brasil de olho, Holanda e Japão goleam Com as vitórias, Holanda e Japão estão virtualmente classificados

A segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2025 começou com a goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1. Na madrugada, no milésimo jogo da história do Mundial, o Japão bateu a Tunísia por 4 a 0 e, assim como os holandeses, também se classificou virtualmente para o mata-mata. Desta chave, sairá o possível adversário da Seleção Brasileira nas 16 avos de final.

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Holanda goleia Suécia

A Holanda venceu a Suécia por 5 a 1 neste sábado (20), no NGR Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, e lidera o Grupo F da Copa do Mundo de 2026 com quatro pontos. Depois de sofrer o empate nos últimos minutos da estreia contra o Japão, a Laranja Mecânica fez uma partida sólida e devolveu a goleada feita pela equipe escandinava sobre a Tunísia na primeira rodada, zerando o saldo do rival.

Com o resultado, a Holanda está virtualmente classificada para a próxima fase do Mundial. Mesmo se ficar na terceira colocação após o fim da fase de grupos, os quatro pontos devem garantir os europeus entre os oito melhores terceiros.

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Seleção holandesa aplicou 5 a 1 na Suécia pela segunda rodada da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Japão goleia Tunísia no milésimo jogo das Copas do Mundo

O Japão venceu a Tunísia por 4 a 0, na madrugada deste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida realizada no Gigante de Acero, em Monterrey (MEX) foi o milésimo jogo na história do Mundial, que contou com gols de Daichi Kamada, Ayase Ueda (duas vezes) e Junya Ito. O resultado garantiu virtualmente a classificação dos japoneses e eliminiou os tunisianos.

Na última rodada do grupo, o Japão retorna a Dallas para encarar a Suécia, na quinta-feira (25), às 20h. No mesmo dia e horário, a Tunísia irá enfrentar a Holanda, em Kansas City.

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No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Brasil de olho

Em caso de classificação, a Seleção Brasileira irá encarar um dos times do Grupo F nas 16 avos de final. Se o Brasil consolidar a primeira colocação no duelo contra a Escócia, terá pela frente o segundo ou o terceiro colocado — se for um dos oito melhores terceiros — do Grupo F no primeiro mata-mata.

Se o Brasil passar em segundo, irá encarar a seleção de mesma posição do Grupo F. Porém, caso se classifique em terceiro, irá encarar o primeiro colocado da chave oposta.

Próximos jogos do Grupo F

Tunísia x Holanda (25/06) - 20h Japão x Suécia (25/06) - 20h

Tabela do Grupo F

# Time P W D L DIFF GLS PTS 1 Holanda 2 1 1 0 +4 7:3 4 2 Japão 2 1 1 0 +4 6:2 4 3 Suécia 2 1 0 1 0 6:6 3 4 Tunísia 2 0 0 2 -8 1:9 0

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