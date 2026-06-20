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7 a 1 e tetra: última vez que a Alemanha passou da fase de grupos na Copa do Mundo

Após eliminações precoces em 2018 e 2022, tetracampeões mundiais voltam ao mata-mata depois de 12 anos

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 20:46
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Copa do Mundo 2014 - EUA x Alemanha (Foto: AFP)
Alemanha de 2014 tinha um time recheado de estrelas: Boateng, Lahm, Kroos e Müller (Foto: AFP)

A vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, neste sábado (20), pôs fim a uma espera de 12 anos pelo retorno dos germânicos ao mata-mata de uma Copa do Mundo. Líder do Grupo E com seis pontos, a seleção alemã garantiu classificação antecipada aos 16 avos de final e, com isso, acabou com os traumas das eliminações na fase de grupos das edições de 2018 e 2022.

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    2014: Alemanha foi campeã na última Copa em que chegou ao mata-mata

    A última vez que a Alemanha superou a barreira da fase de grupos foi em 2014, ano em que se sagrou tetracampeã mundial. Na Copa sediada pelo Brasil, os alemães caíram no Grupo G junto com Estados Unidos, Portugal e Gana.

    Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), a equipe comandada por Joachim Löw estreou com goleada diante da seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo: 4 a 0, com direito a hat-trick de Thomas Müller. Já na segunda rodada, o esquadrão alemão foi até a Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e empatou com Gana em 2 a 2.

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    Com uma vitória magra sobre os Estados Unidos por 1 a 0 na Arena Pernambuco, em Recife (PE), a Alemanha encerrou a campanha na primeira fase como líder de sua chave, com sete pontos, e avançou para enfrentar a Argélia nas oitavas de final.

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    Disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o confronto foi mais acirrado do que se esperava e se estendeu à prorrogação, onde a seleção alemã confirmou seu favoritismo e venceu por 2 a 1, com gols de Schürrle e Özil. Já Manuel Neuer foi um dos principais destaques do jogo, atuando como uma espécie de "goleiro-líbero" e interceptando diversos contra-ataques argelinos.

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    Nas quartas, a Alemanha encarou uma jovem e promissora equipe da França, liderada por Karim Benzema, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Com gol de Mats Hummels, os alemães venceram pelo placar mínimo e alcançaram a semifinal da Copa do Mundo pela quarta edição consecutiva.

    O adversário pela vaga na final foi a Seleção Brasileira, que sofreu o maior vexame de sua história. A Alemanha "atropelou" os anfitriões sem dificuldades, aplicando um sonoro 7 a 1 em pleno Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Autor do gol que abriu o caminho para a goleada histórica, o atacante Miroslav Klose se consagrou como maior artilheiro dos Mundiais naquela partida, com 16 tentos.

    A seleção alemã retornou ao lendário Maracanã para o embate decisivo contra a Argentina pelo título da Copa do Mundo, que terminou com o placar de 1 a 0 para os germânicos. O atacante Mario Götze saiu do banco de reservas para dar a vitória e o tetracampeonato mundial à Alemanha, com gol marcado aos oito minutos do segundo tempo da prorrogação.

    Alemanha campeã Copa do Mundo 2014 (Foto: AFP)
    Alemanha ergue o troféu da Copa do Mundo de 2014 (Foto: AFP)

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