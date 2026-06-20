Balanço do Grupo E: Alemanha vence e avança, e Curaçao faz história na Copa do Mundo Seleção do Caribe proporcionou mais uma 'zebra' na fase de grupos

Na segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, a Alemanha mostrou toda sua força e virou para cima da Costa do Marfim nos acréscimos, garantindo sua classificação ao mata-mata. Por outro lado, Curaçao fez história ao conquistar seu primeiro ponto na primeira participação em Mundial, segurando o Equador em um 0 a 0 movimentado.

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Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim

Em um dos grandes jogos da rodada a Alemanha sofreu muito para confirmar favoritismo diante da organizada Costa do Marfim, que abriu o placar na primeira etapa com gol de Franck Kessié logo após os alemães terem gol anulado, por falta de Pavlovic no goleiro.

No segundo tempo, o técnico Julian Nagelsmann mudou a estratégia e optou por preencher a área para sufocar. Foi aí que apareceu o centroavante Undav, que empatou aos 22 minutos e virou nos acréscimos. Com o resultado, a Alemanha, com seis pontos somados, garantiu a classificação para a próxima fase.

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Curaçao faz história na Copa do Mundo

Debutante em Copas, Curaçao chocou o mundo com mais uma zebra nesta edição. Segundo no ranking da Conmebol, o Equador viveu uma daquelas noites quando tudo dá errado. Foram 27 finalizações, 15 defesas do goleiro Eloy Room, muita pressão, mas um espírito aguerrido do país caribenho. Empate sem gols no estádio de Kansas.

Sebastian Beccacece tentou de tudo. Jogo de amplitude com Estupiñán e Yeboah, muita participação de Gonzalo Plata, mas mais uma péssima noite de Enner Valencia. O experiente centroavante finalizou seis vezes ao gol, mas desperdiçou chances importantes, que custaram o placar. Equador, agora, tentará o improvável para se classificar.

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Curaçao empatou com Equador e conquistou seu primeiro ponto na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Última rodada

O Grupo E da Copa do Mundo será finalizado na próxima quinta-feira (25), com jogos às 17h (de Brasília), com Equador x Alemanha e Curaçao x Costa do Marfim. A Alemanha lidera a chave, com seis pontos, enquanto a Costa do Marfim aparece em segundo, com três. Curaçao é o lanterna pelo saldo de gols, por ter perdido de 7 a 1 para os europeus na abertura da chave.

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