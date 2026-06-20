Nova Zelândia x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções do Grupo G se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo
Nova Zelândia e Egito se enfrentam neste domingo (21), às 22h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, na segunda rodada do Grupo G na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Nova Zelândia empatou a sua partida de estreia em 2 a 2 com a seleção do Irã. Em um confronto equilibrado, os neozelandeses chegaram a liderar o placar em duas oportunidades, mas viram os iranianos reagirem e garantirem a igualdade.
Beneficiada pelo aumento do número de vagas, a seleção oceânica retornou ao Mundial pela primeira vez desde 2010 e apenas pela terceira vez em sua história. Darren Bazeley assumiu a seleção em meio ao processo de renovação do futebol neozelandês e foi o responsável por conduzir a equipe à classificação.
O Egito também estreou com empate, contra a seleção da Bélgica, em um jogo em que esteve mais perto da vitória do que a seleção europeia. Organizada defensivamente e eficiente nos contra-ataques, a equipe africana anulou boa parte das ações ofensivas dos europeus e chegou a controlar o resultado durante boa parte da partida. No entanto, um gol contra de Hany no segundo tempo decretou o empate por 1 a 1.
Comandados por Hossam Hassan, um dos maiores ídolos da história do futebol egípcio, a equipe retornou à Copa do Mundo após ficar fora da edição de 2022 e está embalada pela última oportunidade de sua maior estrela em um Mundial. A esperança é que uma geração liderada por Mohamed Salah finalmente consiga se classificar ao mata-mata e quebrar essa barreira histórica.
Tudo sobre Nova Zelândia x Egito (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Nova Zelândia 🆚 Egito
Copa do Mundo 2026 – Grupo G
📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
📍 Local: BC Place, em Vancouver, no Canadá.
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Omar Al Ali (UAE)
🚩 Assistentes: Mohamed Al-Hammadi (UAE) e Taleb Al-Marri (QAT)
🖥️ VAR: Mohammed Khamid (UAE).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Nova Zelândia
Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.
Técnico: Darren Bazeley.
🔴 Egito
Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.
Técnico: Hossam Hassan.
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