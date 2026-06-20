Nova Zelândia x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo G se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Nova Zelândia e Egito se enfrentam neste domingo (21), às 22h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá, na segunda rodada do Grupo G na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo NZL EGY Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo G Data e Hora domingo, 21 de junho de 2026, às 22h (de Brasília) Local BC Place, em Vancouver, no Canadá Árbitro Omar Al Ali (UAE) Assistentes Mohamed Al-Hammadi (UAE) e Taleb Al-Marri (QAT) Var Mohammed Khamid (UAE) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Nova Zelândia empatou a sua partida de estreia em 2 a 2 com a seleção do Irã. Em um confronto equilibrado, os neozelandeses chegaram a liderar o placar em duas oportunidades, mas viram os iranianos reagirem e garantirem a igualdade.

Beneficiada pelo aumento do número de vagas, a seleção oceânica retornou ao Mundial pela primeira vez desde 2010 e apenas pela terceira vez em sua história. Darren Bazeley assumiu a seleção em meio ao processo de renovação do futebol neozelandês e foi o responsável por conduzir a equipe à classificação.

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O Egito também estreou com empate, contra a seleção da Bélgica, em um jogo em que esteve mais perto da vitória do que a seleção europeia. Organizada defensivamente e eficiente nos contra-ataques, a equipe africana anulou boa parte das ações ofensivas dos europeus e chegou a controlar o resultado durante boa parte da partida. No entanto, um gol contra de Hany no segundo tempo decretou o empate por 1 a 1.

Comandados por Hossam Hassan, um dos maiores ídolos da história do futebol egípcio, a equipe retornou à Copa do Mundo após ficar fora da edição de 2022 e está embalada pela última oportunidade de sua maior estrela em um Mundial. A esperança é que uma geração liderada por Mohamed Salah finalmente consiga se classificar ao mata-mata e quebrar essa barreira histórica.

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Tudo sobre Nova Zelândia x Egito (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Nova Zelândia 🆚 Egito

Copa do Mundo 2026 – Grupo G

📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).

📍 Local: BC Place, em Vancouver, no Canadá.

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Omar Al Ali (UAE)

🚩 Assistentes: Mohamed Al-Hammadi (UAE) e Taleb Al-Marri (QAT)

🖥️ VAR: Mohammed Khamid (UAE).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Nova Zelândia

Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Técnico: Darren Bazeley.

🔴 Egito

Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.

Técnico: Hossam Hassan.

Nova Zelândia e Egito se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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