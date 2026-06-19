Galvão Bueno se irrita na reta final de Brasil x Haiti: 'Não era' Seleção Brasileira venceu mas passou sufoco na segunda etapa

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Apesar da vitória, o narrador Galvão Bueno se irritou com a equipe do técnico Carlo Ancelotti durante o segundo tempo do confronto.

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Em campo, o Brasil começou bem a partida e construiu o placar durante a primeira etapa. Contudo, segundo tempo a equipe caiu de rendimento e viu o Haiti criar boas chances de marcar. O cenário incomodou Galvão Bueno na transmissão do SBT.

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— Não era para passar por isso. Além de não fazer o quarto gol, está acuado o time atrás. Isso não pode existir. Para mim, o time se desestruturou. Não pode. O Brasil neste momento defende um resultado, quando deveria estar buscando um placar maior — disparou o narrador, antes de completar.

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— Esperávamos que o Brasil fizesse mais gols no segundo. Mas isso não só não aconteceu, como a equipe passou sufoco. O que não gostei foi essa coisa de segurar o resultado contra o Haiti. Mas vitória é vitória, e foi de 3 a 0, estamos no primeiro lugar do grupo — concluiu.

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